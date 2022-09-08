https://ukraina.ru/20220908/1038570761.html

"Борьба с терроризмом возможна только одним путем": Ногинский о диверсиях в освобожденных городах

"Борьба с терроризмом возможна только одним путем": Ногинский о диверсиях в освобожденных городах - 08.09.2022 Украина.ру

"Борьба с терроризмом возможна только одним путем": Ногинский о диверсиях в освобожденных городах

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T19:36

2022-09-08T19:36

2022-09-08T19:36

новости

ногинский

терроризм

диверсии

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Руководитель экспертной группы Научного Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский дал комментарий редакции Украина.ру о терроризме на освобожденных территориях Украины и о том, как с ним бороться.– На самом деле, это история еще, вы помните, 30-40-х годов, когда запрещенная в Российской Федерации "Организация украинских националистов"* начала, так называемые, террористические акты против представителей советской власти на своих территориях.И, собственно, борьба с терроризмом возможна только одним путем, который Российская Федерация в свое время прекрасно продемонстрировала в Чеченской Республике. То есть, у спецслужб Российской Федерации есть прекрасный опыт именно борьбы с террористическими угрозами и атаками, как мы видим по итогам прошедших двадцати лет.Они справились прекрасно с террористическими угрозами с Северного Кавказа, и никаких проблем этот регион на сегодняшний день не несет, а наоборот, глядя на итоге СВО показывает, насколько эффективна политика во взаимоотношениях с Чеченской республикой. Потому что бойцы Чеченской республики находятся сейчас на передовой, защищают интересы Российской Федерации в самых горячих местах.Терроризм – это всегда терроризм, независимо от того, какой он национальности, какого вероисповедания, на каком языке он разговаривает. И в этом, наверное, категорическое отличие к данному вопросу Российской Федерации, для которой терроризм, независимо от того, в какой стране и кем он производится, является терроризмом.У представителей Западного мира же действует правило: "Да, это сукин сын, но это наш сукин сын, поэтому мы закроем глаза на то, что сегодня он является для всего остального мира террористом".*Деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220908/1038554549.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ногинский, терроризм, диверсии