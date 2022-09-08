https://ukraina.ru/20220908/1038570228.html

Олег Неменский: Сомневаюсь, что спецслужбы России должны ликвидировать Зеленского

Олег Неменский: Сомневаюсь, что спецслужбы России должны ликвидировать Зеленского - 08.09.2022 Украина.ру

Олег Неменский: Сомневаюсь, что спецслужбы России должны ликвидировать Зеленского

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T20:18

2022-09-08T20:18

2022-09-08T20:19

интервью

россия

украина

терроризм

владимир зеленский

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Мы ничего не можем сделать с тем, что на Украине такая власть, которая заказывает теракты. Тут уже вопрос к тому, сколь успешно будет идти специальная военная операция и к каким результатам она приведет. Пока в Киеве сидит такая власть, она будет применять те же методы, которые применяли те, кого она считает героями Украины, начиная с того же Бандеры, считает политолог и историк Олег Неменский/Об этом он рассказал в интервью Украина.руУтром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Также на территории освобождённых областей осуществляются акты индивидуального террора в отношении новых властей.Комментарий Олега Неменского:Украина действительно занимается государственным терроризмом. Достоверно известно, что одобрение всем этим террористическим актам дается на Украине на самом высоком уровне. Они это называют "управляемым террором". Это ничем не отличается от того, чем традиционно занимаются различные террористические организации. Просто оно взято на вооружение государственной властью.Несомненно, что любой случай украинского терроризма надо делать максимально известным для международного сообщества. Вопрос о недопустимости такой политики нужно поднимать во всех организациях, в которых мы состоим, прежде всего, в ООН. Обвинения Украины в системной террористической политике должны стать привычной темой на международных заседаниях и на тех информационных каналах, которые есть у России для иновещания.Нельзя сказать, что с этим можно эффективно бороться. Да, у нас накоплен определенный опыт борьбы с терроризмом. Каждый год соответствующие государственные органы отчитываются о многочисленных предотвращенных терактах. Тот террор, который осуществляет Украина, ничем не отличается от обычного терроризма. С ним нужно бороться предупреждением и выявлением подготавливаемых терактов.Другое дело, что мы ничего не можем сделать с тем, что на Украине такая власть, которая заказывает теракты. Тут уже вопрос к тому, сколь успешно будет идти специальная военная операция и к каким результатам она приведет. Пока в Киеве сидит такая власть, она будет применять те же методы, которые применяли те, кого она считает героями Украины, начиная с того же Бандеры. Это идейно террористическая власть. Она будет вести себя так же. Никого тут удивлять это не должно.России не стоит брать пример с Украины и становиться государством, осуществляющим террористическую деятельность. Это очень опасно, потому что это может войти в новую норму международных отношений, и мы можем оказаться в очень страшном мире. Надо, чтобы то, что делает Украина, было вопиющим исключением, а не правилом.Я также сомневаюсь, что России нужно пытаться ликвидировать Зеленского. Да, это сделать возможно. Есть пример государств, которые столетиями проводит политику устранения зарубежных лидеров (США и Великобритания). Подобная политика, к сожалению, на Западе не считается чем-то из ряда вон выходящим. Но даже если Россия уберет Зеленского, на его место придет кто-то более профессиональный, способный сплотить население вокруг задачи борьбы с Россией.Так что дело не в Зеленском. А в идеологической системе и в политическом проекте, который реализовывался на Украине. Кто придет на его место – не так важно. Проблема России совсем не в Зеленском. Зеленский просто попал на эту должность. Проводимый террор вряд ли можно считать проводимой им инициативой. Хотя он несет за это ответственность.Зато наносить удары по инфраструктуре Украины – это целесообразный ход военных действий. Западные военные аналитики не раз говорили, что их государства, проводя подобные кампании, наносили бы разрушительные удары по инфраструктуре. Это норма. Я не военный эксперт и не буду никому ничего советовать, но не надо это смешивать с терроризмом.Нужно ли в этом вопросе опираться на пророссийских граждан Украины, которые готовы на все, лишь бы эта власть ушла? Пророссийских граждан там сейчас меньшинство. Большинство хочет, чтобы все закончилось. Им неважно, какая будет власть. На Украине сейчас преобладают "хатаскрайнические" настроения.Я вообще не думаю, что России опираться в своей политике опираться на какие-либо настроения. России нужно опираться на свои национальные интересы и на основе формулирования своих интересов проводить устойчивую политику, направленную на их удовлетворение. Ситуация с настроениями на Украине вообще очень тяжелая. Тем более, что значительная часть жителей Юго-Востока, поддерживающая Россию, сейчас демонстрирует совсем другие настроения. Но при изменении военно-политической обстановки эти настроения довольно часто меняются. Так что это не должно быть главным фактором, формулирующим политику России.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20220908/1038547792.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, терроризм, владимир зеленский