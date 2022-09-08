Потери и дезертирство ВСУ, теракты, обстрелы. Итоги 8 сентября
19:00 08.09.2022 (обновлено: 19:08 08.09.2022)
ВСУ обстреливали ДНР, Новую Каховку и Энергодар, в Мелитополе совершен теракт, на Николаево-Криворожском направлении ВСУ несут большие потери
Потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ 8 сентября.
В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных Сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.
Сообщается, что в Николаевской областей в районе села Константиновка российской авиацией был сбит украинский Су-25.
Кроме того, по данным военного ведомства, другие подразделения Николаево-Криворожского направления также несут серьезные потери, в результате чего за последние сутки в этом районе украинские войска не предпринимали попытки контратак.
Уточняется, что на данном направлении ВС России наносят удары по резервам и подразделениям ВСУ силами ракетных войск и артиллерии.
Очередной теракт произошел в Мелитополе
В четверг 8 сентября в Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.
Позднее в эфире телеканала "Соловьев Live" Рогов уточнил, что в результате взрыва у штаба никто не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб.
Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в интервью Украина.ру считает, что конкретные организаторы террора на освобожденных территориях - военная разведка во главе с гражданином Кириллом Будановым и СБУ.
С ними ничего не происходит, они себя комфортно чувствуют, они живут своей повседневной жизнью, ходят в киевские рестораны. Пока они будут чувствовать себя комфортно, убивая нас – эта история будет повторяться.
В комментарии для Украина.ру политолог Ростислав Ищенко выразил предположение, что можно было бы внести иземнения в российское законодательство, устроив публичные казни над террористами.
Можно, как некоторые предлагают начать стрелять по Киеву, по Львову… Ну, убьем несколько сотен мирных граждан, их с удовольствием покажут по американскому телевидению, это трупы, скажут: "Вот видите, мы вам все время говорили, Россия устраивает геноцид". Очень сильно сомневаюсь, что можно попасть в Зеленского, или еще в кого-то.
Обстрелы освобожденных территорий
Вооруженные силы Украины начиная с полуночи третий раз обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Кроме того, в Новой Каховке (Херсонская область) погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У", сообщила местная ВГА.
Трое человек погибли на месте, двое тяжело раненых, один из которых в критическом состоянии, доставлены в приёмный покой Новокаховской ЦГБ.
Также, несмотря на присутсвие представителей МАГАТЭ, весь день продолжались обстрелы Энергодара и территорий, прилегающих к Запорожской АЭС. По сообщению члена ВСГА Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий.