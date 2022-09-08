https://ukraina.ru/20220908/1038569989.html

Потери и дезертирство ВСУ, теракты, обстрелы. Итоги 8 сентября

Потери и дезертирство ВСУ, теракты, обстрелы. Итоги 8 сентября - 08.09.2022 Украина.ру

Потери и дезертирство ВСУ, теракты, обстрелы. Итоги 8 сентября

ВСУ обстреливали ДНР, Новую Каховку и Энергодар, в Мелитополе совершен теракт, на Николаево-Криворожском направлении ВСУ несут большие потери

2022-09-08T19:00

2022-09-08T19:00

2022-09-08T19:08

эксклюзив

хроники

обстрелы

терроризм

всу

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Потери ВСУ на Николаево-Криворожском направленииБойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ 8 сентября.Сообщается, что в Николаевской областей в районе села Константиновка российской авиацией был сбит украинский Су-25.Кроме того, по данным военного ведомства, другие подразделения Николаево-Криворожского направления также несут серьезные потери, в результате чего за последние сутки в этом районе украинские войска не предпринимали попытки контратак.Уточняется, что на данном направлении ВС России наносят удары по резервам и подразделениям ВСУ силами ракетных войск и артиллерии.Очередной теракт произошел в МелитополеВ четверг 8 сентября в Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Позднее в эфире телеканала "Соловьев Live" Рогов уточнил, что в результате взрыва у штаба никто не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб.Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в интервью Украина.ру считает, что конкретные организаторы террора на освобожденных территориях - военная разведка во главе с гражданином Кириллом Будановым и СБУ.В комментарии для Украина.ру политолог Ростислав Ищенко выразил предположение, что можно было бы внести иземнения в российское законодательство, устроив публичные казни над террористами.Обстрелы освобожденных территорийВооруженные силы Украины начиная с полуночи третий раз обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в Новой Каховке (Херсонская область) погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У", сообщила местная ВГА.Также, несмотря на присутсвие представителей МАГАТЭ, весь день продолжались обстрелы Энергодара и территорий, прилегающих к Запорожской АЭС. По сообщению члена ВСГА Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий.

https://ukraina.ru/20220907/1038513779.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, обстрелы, терроризм, всу