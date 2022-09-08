https://ukraina.ru/20220908/1038569223.html

Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле

Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле - 08.09.2022 Украина.ру

Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле

Российские военнослужащие спасли жизнь итальянскому журналисту Маттиа Сорби, которого агенты спецслужб киевского режима намеренно отправили на минное поле. Об этом говорится в материале, распространённом 8 августа Министерством обороны РФ

2022-09-08T18:18

2022-09-08T18:18

2022-09-08T18:18

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италия

журналист

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херсонская область

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Со ссылкой на слова самого журналиста, МО сообщает, что 29 августа, с началом попыток контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух людей в форме ВСУ отправился на передовую.Когда автомобиль приблизился к району боевых действий, люди в форме военных ВСУ показали направление движения и покинули машину. Как уточняет Минобороны, они скрыли от репортёра, что дорога была заминирована. В результате машина продолжила движение, но подорвалась на мине. Водитель погиб на месте, Сорби получил ранения. В российском военном ведомстве назвали произошедшее провокацией украинских спецслужб.Как сообщает министерство обороны, российские военные эвакуировали журналиста в безопасное место, оказали первую помощь, а затем госпитализировали.Между тем итальянская газета La Repubblica сообщает совершенно другую версию ранения Сорби.В опубликованной там статье утверждается, что Сорби и его водитель якобы стали жертвами взрыва "кластерной бомбы".Газета не сообщает, кто именно эвакуировал раненого журналиста, но признаёт, что "с ним хорошо обращаются".

https://ukraina.ru/20220830/1038241432.html

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новости, спецоперация, италия, журналист, мо рф, мины, херсонская область