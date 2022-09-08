Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле - 08.09.2022 Украина.ру
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Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле
Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле - 08.09.2022 Украина.ру
Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле
Российские военнослужащие спасли жизнь итальянскому журналисту Маттиа Сорби, которого агенты спецслужб киевского режима намеренно отправили на минное поле. Об этом говорится в материале, распространённом 8 августа Министерством обороны РФ
2022-09-08T18:18
2022-09-08T18:18
новости
спецоперация
италия
журналист
мо рф
мины
херсонская область
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Со ссылкой на слова самого журналиста, МО сообщает, что 29 августа, с началом попыток контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух людей в форме ВСУ отправился на передовую.Когда автомобиль приблизился к району боевых действий, люди в форме военных ВСУ показали направление движения и покинули машину. Как уточняет Минобороны, они скрыли от репортёра, что дорога была заминирована. В результате машина продолжила движение, но подорвалась на мине. Водитель погиб на месте, Сорби получил ранения. В российском военном ведомстве назвали произошедшее провокацией украинских спецслужб.Как сообщает министерство обороны, российские военные эвакуировали журналиста в безопасное место, оказали первую помощь, а затем госпитализировали.Между тем итальянская газета La Repubblica сообщает совершенно другую версию ранения Сорби.В опубликованной там статье утверждается, что Сорби и его водитель якобы стали жертвами взрыва "кластерной бомбы".Газета не сообщает, кто именно эвакуировал раненого журналиста, но признаёт, что "с ним хорошо обращаются".
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новости, спецоперация, италия, журналист, мо рф, мины, херсонская область
Новости, Спецоперация, Италия, журналист, МО РФ, мины, Херсонская область

Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле

18:18 08.09.2022
 
Маттиа Сорби журналист
 Маттиа Сорби журналист
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Российские военнослужащие спасли жизнь итальянскому журналисту Маттиа Сорби, которого агенты спецслужб киевского режима намеренно отправили на минное поле. Об этом говорится в материале, распространённом 8 августа Министерством обороны РФ
Со ссылкой на слова самого журналиста, МО сообщает, что 29 августа, с началом попыток контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух людей в форме ВСУ отправился на передовую.
Когда автомобиль приблизился к району боевых действий, люди в форме военных ВСУ показали направление движения и покинули машину. Как уточняет Минобороны, они скрыли от репортёра, что дорога была заминирована. В результате машина продолжила движение, но подорвалась на мине. Водитель погиб на месте, Сорби получил ранения. В российском военном ведомстве назвали произошедшее провокацией украинских спецслужб.
Как сообщает министерство обороны, российские военные эвакуировали журналиста в безопасное место, оказали первую помощь, а затем госпитализировали.
Сара Реджинелла
30 августа, 10:24
Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о ДонбассеЛюди в Европе находятся в состоянии коллективного помешательства. За правду о зверствах ВСУ можно попасть в список террористов. В этих условиях собеседница Украина.ру, психотерапевт Сара Реджинелла вот уже восемь лет является проводником между итальянским народом и Донбассом
Между тем итальянская газета La Repubblica сообщает совершенно другую версию ранения Сорби.
В опубликованной там статье утверждается, что Сорби и его водитель якобы стали жертвами взрыва "кластерной бомбы".

После взрыва его вытащили из машины и доставили в госпиталь Херсона — города, оказавшегося в руках российской армии в первых числах марта прошлого года. Ему сделали экстренную операцию на ноге, состояние хорошее

La Repubblica
Итальянская газета
Газета не сообщает, кто именно эвакуировал раненого журналиста, но признаёт, что "с ним хорошо обращаются".
 
НовостиСпецоперацияИталияжурналистМО РФминыХерсонская область
 
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18:18Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле
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