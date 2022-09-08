Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
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Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео
Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о положении ВС РФ под Балаклеей, почему нужно признать Украину террористическим государством, а также о том, какие события могут изменить ход СВО в ближайшее время:
2022-09-08T18:05
2022-09-08T18:05
алексей леонков
спецоперация
видео
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00:32 – Наступление ВСУ на Балаклею, Изюм и Херсон: что на самом деле произошло и насколько защищены наши войска?07:37 – Планы ВС РФ, реальные потери ВСУ;10:27 – При каких условиях Запад прекратит финансирование ВСУ и почему необходимо признать Украину террористическим государством; 16:50 – Почему ополченцы Донбасса воюют лучше профессиональных военных?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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алексей леонков, спецоперация, видео, видео
Алексей Леонков, Спецоперация, Видео

Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео

18:05 08.09.2022
 
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о положении ВС РФ под Балаклеей, почему нужно признать Украину террористическим государством, а также о том, какие события могут изменить ход СВО в ближайшее время:
00:32 – Наступление ВСУ на Балаклею, Изюм и Херсон: что на самом деле произошло и насколько защищены наши войска?
07:37 – Планы ВС РФ, реальные потери ВСУ;
10:27 – При каких условиях Запад прекратит финансирование ВСУ и почему необходимо признать Украину террористическим государством;
16:50 – Почему ополченцы Донбасса воюют лучше профессиональных военных?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
Алексей ЛеонковСпецоперацияВидео
 
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