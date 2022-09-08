Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США - 08.09.2022 Украина.ру
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Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США
Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США - 08.09.2022 Украина.ру
Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил ему о последнем транше помощи из США. Об этом 8 сентября передает CNN
2022-09-08T17:55
2022-09-08T17:55
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Он передал Зеленскому слова президента США Джо Байден о том, что Америка будет поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется".Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.
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Новости, Энтони Блинкен, США, транш, Украина

Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США

17:55 08.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил ему о последнем транше помощи из США. Об этом 8 сентября передает CNN
Администрация проинформировала Конгресс США о своем "намерении выделить еще 2,2 миллиарда долларов в качестве долгосрочных инвестиций в рамках иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей.
Он передал Зеленскому слова президента США Джо Байден о том, что Америка будет поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется".
Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.

С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.
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