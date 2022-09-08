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Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США

Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США - 08.09.2022 Украина.ру

Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил ему о последнем транше помощи из США. Об этом 8 сентября передает CNN

2022-09-08T17:55

2022-09-08T17:55

2022-09-08T17:55

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Он передал Зеленскому слова президента США Джо Байден о том, что Америка будет поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется".Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи.С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.

https://ukraina.ru/20220908/1038560838.html

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2022

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новости, энтони блинкен, сша, транш, украина