В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ - 08.09.2022 Украина.ру
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В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ
В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ - 08.09.2022 Украина.ру
В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке (Херсонская область). В результате обстрела повреждены десять домов, в гаражном кооперативе возник пожар, погибли как минимум трое человек. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки
2022-09-08T17:43
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новости
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обстрелы
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку. Одна из ракет упала на территорию гаражного кооператива "Мотор" на улице Электромашиностроителей, возник пожар. Также пострадал жилой квартал вокруг дома номер 9 по улице Дружбы. В администрации Новой Каховки сообщили о повреждении до десяти жилых домов в частном секторе на улицах Дружбы, Андреевской, Гидростроителей. По предварительным данным, в дом номер 9 попала баллистическая ракета "Точка-У". Трое человек погибли на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десять человек получили легкие ранения. Комиссия городской администрации оценит ущерб и окажет помощь стройматериалами.
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новости, новая каховка, обстрелы, всу, точка-у
Новости, Новая Каховка, обстрелы, ВСУ, Точка-У

В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ

17:43 08.09.2022 (обновлено: 17:46 08.09.2022)
 
© пресс-служба ВГА Новой КаховкиПожар в гаражах после обстрела Новой Каховки
Пожар в гаражах после обстрела Новой Каховки
© пресс-служба ВГА Новой Каховки
Читать в
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке (Херсонская область). В результате обстрела повреждены десять домов, в гаражном кооперативе возник пожар, погибли как минимум трое человек. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки
Украинские войска обстреляли Новую Каховку. Одна из ракет упала на территорию гаражного кооператива "Мотор" на улице Электромашиностроителей, возник пожар.
"В тушении пожара задействован пожарный расчет городской службы спасения", - сообщили в пресс-службе ВГА Новой Каховки.
Также пострадал жилой квартал вокруг дома номер 9 по улице Дружбы. В администрации Новой Каховки сообщили о повреждении до десяти жилых домов в частном секторе на улицах Дружбы, Андреевской, Гидростроителей.
По предварительным данным, в дом номер 9 попала баллистическая ракета "Точка-У". Трое человек погибли на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десять человек получили легкие ранения.
Комиссия городской администрации оценит ущерб и окажет помощь стройматериалами.
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
29 августа, 15:06
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих местВ Новой Каховке Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, но работа по подготовке школ продолжается, передает 29 августа РИА Новости слова главы администрации района Владимира Леонтьева
 
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