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В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ

В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ - 08.09.2022 Украина.ру

В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке (Херсонская область). В результате обстрела повреждены десять домов, в гаражном кооперативе возник пожар, погибли как минимум трое человек. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки

2022-09-08T17:43

2022-09-08T17:43

2022-09-08T17:46

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обстрелы

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Украинские войска обстреляли Новую Каховку. Одна из ракет упала на территорию гаражного кооператива "Мотор" на улице Электромашиностроителей, возник пожар. Также пострадал жилой квартал вокруг дома номер 9 по улице Дружбы. В администрации Новой Каховки сообщили о повреждении до десяти жилых домов в частном секторе на улицах Дружбы, Андреевской, Гидростроителей. По предварительным данным, в дом номер 9 попала баллистическая ракета "Точка-У". Трое человек погибли на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще десять человек получили легкие ранения. Комиссия городской администрации оценит ущерб и окажет помощь стройматериалами.

https://ukraina.ru/20220829/1038222950.html

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новости, новая каховка, обстрелы, всу, точка-у