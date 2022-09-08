https://ukraina.ru/20220908/1038567881.html

Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих

Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих - 08.09.2022 Украина.ру

Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих

В Новой Каховке (Херсонская область) погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки

2022-09-08T17:45

2022-09-08T17:45

2022-09-08T17:46

новости

обстрелы

новая каховка

всу

точка-у

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/08/1038567161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e3173f59c158edfd22881d73d3e2c02.jpg

Украинская "Точка-У" попала в жилой четырехэтажный дом по улице Дружбы. Жертвами обстрела стали пятеро случайных прохожих. В момент удара они проходили мимо дома по пешеходной дорожке.Угол дома полностью обрушился. Около десяти человек получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь работники "скорой".

https://ukraina.ru/20220902/1038400523.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, новая каховка, всу, точка-у