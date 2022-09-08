Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих - 08.09.2022 Украина.ру
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Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих
Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих - 08.09.2022 Украина.ру
Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих
В Новой Каховке (Херсонская область) погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки
2022-09-08T17:45
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новости
обстрелы
новая каховка
всу
точка-у
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Украинская "Точка-У" попала в жилой четырехэтажный дом по улице Дружбы. Жертвами обстрела стали пятеро случайных прохожих. В момент удара они проходили мимо дома по пешеходной дорожке.Угол дома полностью обрушился. Около десяти человек получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь работники "скорой".
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новости, обстрелы, новая каховка, всу, точка-у
Новости, обстрелы, Новая Каховка, ВСУ, Точка-У

Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих

17:45 08.09.2022 (обновлено: 17:46 08.09.2022)
 
© пресс-служба ВГА Новой КаховкиОбстрел Новой Каховки 8 сентября
Обстрел Новой Каховки 8 сентября
© пресс-служба ВГА Новой Каховки
Читать в
В Новой Каховке (Херсонская область) погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки
Украинская "Точка-У" попала в жилой четырехэтажный дом по улице Дружбы. Жертвами обстрела стали пятеро случайных прохожих. В момент удара они проходили мимо дома по пешеходной дорожке.
"Трое человек погибли на месте, двое тяжело раненых, один из которых в критическом состоянии, доставлены в приёмный покой Новокаховской ЦГБ", - сообщили в ВГА Новой Каховки.
Угол дома полностью обрушился. Около десяти человек получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь работники "скорой".
Обстрел Новой Каховки 2 сентября
2 сентября, 17:40
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой КаховкеУкраинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района
 
НовостиобстрелыНовая КаховкаВСУТочка-У
 
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