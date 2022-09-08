https://ukraina.ru/20220908/1038567021.html
Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео
Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру... Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T17:23
2022-09-08T17:23
2022-09-08T18:01
видео
олег матвейчев
европа
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал основные заявления на ВЭФ-2022, первые итоги миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также заявления главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля и президента Турции Реджепа Эрдогана:0:36 - Основные заявления Путина на Восточном экономическом форуме 2022;5:04 - Российский газ в Европе, "Северный поток";10:09 - Заявление Борреля о "фашистской России";13:37 - Эрдоган и его заявления о политике Запада;16:50 - Первые результаты миссии МАГАТЭ;Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также приняли участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег матвейчев, европа, видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал основные заявления на ВЭФ-2022, первые итоги миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также заявления главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля и президента Турции Реджепа Эрдогана:
0:36 - Основные заявления Путина на Восточном экономическом форуме 2022;
5:04 - Российский газ в Европе, "Северный поток";
10:09 - Заявление Борреля о "фашистской России";
13:37 - Эрдоган и его заявления о политике Запада;
16:50 - Первые результаты миссии МАГАТЭ;
Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также приняли участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.