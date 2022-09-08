https://ukraina.ru/20220908/1038567021.html

Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео

Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео - 08.09.2022 Украина.ру

Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру... Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T17:23

2022-09-08T17:23

2022-09-08T18:01

видео

олег матвейчев

европа

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал основные заявления на ВЭФ-2022, первые итоги миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также заявления главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля и президента Турции Реджепа Эрдогана:0:36 - Основные заявления Путина на Восточном экономическом форуме 2022;5:04 - Российский газ в Европе, "Северный поток";10:09 - Заявление Борреля о "фашистской России";13:37 - Эрдоган и его заявления о политике Запада;16:50 - Первые результаты миссии МАГАТЭ;Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также приняли участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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