Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров? - 08.09.2022 Украина.ру
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Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?
Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров? - 08.09.2022 Украина.ру
Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?
России для борьбы с украинским террором нужно сделать то, что делает любая нормальная воюющая страна. Мы должны полностью вывести своего противника из строя. И... Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T20:29
2022-09-08T20:29
интервью
россия
украина
террор
балаклея
энергодар
всу
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России для борьбы с украинским террором нужно сделать то, что делает любая нормальная воюющая страна. Мы должны полностью вывести своего противника из строя. И гуманитарные соображения тут неуместны. Сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее, уверен член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руУтром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Также на территории освобождённых областей осуществляются акты индивидуального террора в отношении новых властей.Комментарий Богдана Безпалько: Во-первых, с проявлением террора всегда нужно бороться систематически. Вычислять их базу, поддержку, пути логистики, финансирования и снабжения. Во-вторых, нужно крайне жестко их карать.Сейчас поймали корректировщика в Энергодаре. С ним все в порядке. Ему ничего не угрожает. Его всего лишь допрашивают. Если так будут поступать с каждым террористом или корректировщиком, каждый из них будет знать, что ему ничего не будет и он останется в живых.У нас почему-то обсуждают отмену смертной казни в ДНР. Это говорит о том, что наемники и пленные "азовцы" (террористическая организация запрещена в РФ) не ответят за свои преступления в Мариуполе. Это будет дополнительно стимулировать безнаказанность в солдатах, террористах или диверсантов на той стороне.Хорошо бы нам организовать точно такие же акты на той стороне. Почему наши враги чувствуют себя неуязвимо? У нас нет агентуры? У нас нет своих "спящих ячеек"? У них нет ни оружия, ни взрывчатки? Если это так, то получается, что наши спецслужбы, которые должны были заниматься организацией такого рода структур, зря ели свой хлеб.Где акты саботажа и диверсий? Где убийства этих мерзавцев, и болтунов, и высокопоставленных военных и политических функционеров? Это Украина должна бояться, а не мы. У нас Белгород обесточен, а в Чернигове и в Киеве свет и вода есть. Почему мы не бьем по инфраструктуре? Пусть вся Украина погрузится во мрак. Пусть там не будет электричества, газа и топлива. Тогда вся военная логистика встанет или будет существенно затруднена. Почему мы этого не делаем?Это принято объяснять гуманитарными соображениями. Но сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее. Потому что если вдруг нам придется оставлять Балаклею, то администрацию мы вывезем, а обычные граждане там останутся. Они станут жертвами чисток. Их будут показательно убивать. Даже невиновных. Просто потому, что они, дескать, "не сопротивлялись оккупантам". И мы ничего не сможем сделать.Это ощущение бессилия меня заранее выводит из состояния равновесия. Потому что мы не делаем того, что делает любая нормальная воюющая страна. Мы должны полностью вывести своего противника из строя. А мы почему-то каждый раз допускаем пополнения топлива, боеприпасов и вооружения, которое нам наносит существенный ущерб.Если это правда, что якобы существуют некие "джентльменские соглашения", что Россия не будет делать ничего из перечисленного выше, потому что вражеские атаки будут еще страшнее, то нам нужно просто пойти и сдаться. Если вся великая армия России держится на "джентльменских договоренностях" с ВСУ, то не надо было начинать спецоперацию. Надо было отдать им свою нефть, алмазы, а самим стать крепостными или уехать.
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20220908/1038570228.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, украина, террор, балаклея, энергодар, всу
Интервью, Россия, Украина, террор, Балаклея, Энергодар, ВСУ

Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?

20:29 08.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
России для борьбы с украинским террором нужно сделать то, что делает любая нормальная воюющая страна. Мы должны полностью вывести своего противника из строя. И гуманитарные соображения тут неуместны. Сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее, уверен член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Также на территории освобождённых областей осуществляются акты индивидуального террора в отношении новых властей.
Комментарий Богдана Безпалько:
Во-первых, с проявлением террора всегда нужно бороться систематически. Вычислять их базу, поддержку, пути логистики, финансирования и снабжения. Во-вторых, нужно крайне жестко их карать.
Информационный марафон, посвященный второму туру президентских выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Сейчас поймали корректировщика в Энергодаре. С ним все в порядке. Ему ничего не угрожает. Его всего лишь допрашивают. Если так будут поступать с каждым террористом или корректировщиком, каждый из них будет знать, что ему ничего не будет и он останется в живых.
У нас почему-то обсуждают отмену смертной казни в ДНР. Это говорит о том, что наемники и пленные "азовцы" (террористическая организация запрещена в РФ) не ответят за свои преступления в Мариуполе. Это будет дополнительно стимулировать безнаказанность в солдатах, террористах или диверсантов на той стороне.
Хорошо бы нам организовать точно такие же акты на той стороне. Почему наши враги чувствуют себя неуязвимо? У нас нет агентуры? У нас нет своих "спящих ячеек"? У них нет ни оружия, ни взрывчатки? Если это так, то получается, что наши спецслужбы, которые должны были заниматься организацией такого рода структур, зря ели свой хлеб.
Где акты саботажа и диверсий? Где убийства этих мерзавцев, и болтунов, и высокопоставленных военных и политических функционеров? Это Украина должна бояться, а не мы. У нас Белгород обесточен, а в Чернигове и в Киеве свет и вода есть. Почему мы не бьем по инфраструктуре? Пусть вся Украина погрузится во мрак. Пусть там не будет электричества, газа и топлива. Тогда вся военная логистика встанет или будет существенно затруднена. Почему мы этого не делаем?
Это принято объяснять гуманитарными соображениями. Но сторонники России на Украине как раз-таки готовы терпеть, лишь бы эта власть была уничтожена как можно быстрее. Потому что если вдруг нам придется оставлять Балаклею, то администрацию мы вывезем, а обычные граждане там останутся. Они станут жертвами чисток. Их будут показательно убивать. Даже невиновных. Просто потому, что они, дескать, "не сопротивлялись оккупантам". И мы ничего не сможем сделать.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:18
Олег Неменский: Сомневаюсь, что спецслужбы России должны ликвидировать Зеленского
Это ощущение бессилия меня заранее выводит из состояния равновесия. Потому что мы не делаем того, что делает любая нормальная воюющая страна. Мы должны полностью вывести своего противника из строя. А мы почему-то каждый раз допускаем пополнения топлива, боеприпасов и вооружения, которое нам наносит существенный ущерб.
Если это правда, что якобы существуют некие "джентльменские соглашения", что Россия не будет делать ничего из перечисленного выше, потому что вражеские атаки будут еще страшнее, то нам нужно просто пойти и сдаться. Если вся великая армия России держится на "джентльменских договоренностях" с ВСУ, то не надо было начинать спецоперацию. Надо было отдать им свою нефть, алмазы, а самим стать крепостными или уехать.
 
ИнтервьюРоссияУкраинатеррорБалаклеяЭнергодарВСУ
 
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