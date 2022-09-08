El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна - 08.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220908/1038566310.html
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна - 08.09.2022 Украина.ру
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 сентября в испанской газете El País
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:13
el país
новости
испания
ес
зерно
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037422532_0:83:1043:669_1920x0_80_0_0_fd37c726c7f6842bc23aa7eea5949c92.jpg
Как пишет издание, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.По данным издания, 38% процентов всего вывозимого зерна, или около 900 тысяч тонн, были направлены в порты стран-членов ЕС.Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.Днём ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что вывозимое из черноморских портов Украины продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.Он указал, что такая ситуация "заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям".Позднее заявление Путина поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Кроме того, турецкий лидер отметил, что выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.
https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037422532_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_46dbac54add238cdf4ffca4d7f4c71d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
el país, новости, испания, ес, зерно, одесса
El País, Новости, Испания, ЕС, зерно, Одесса

El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна

17:13 08.09.2022
 
© Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 сентября в испанской газете El País
Как пишет издание, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.

После месяца работы в пробном режиме Черноморский зерновой коридор, предназначенный для вывоза застрявшего зерна из Украины, теперь полностью функционирует: из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный в среднем отправляется пять судов в день и столько же заходит на погрузку

Андрес Моуренса
Испанский журналист
По данным издания, 38% процентов всего вывозимого зерна, или около 900 тысяч тонн, были направлены в порты стран-членов ЕС.
Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 06:00
Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из УкраиныТурция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Днём ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что вывозимое из черноморских портов Украины продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.
Он указал, что такая ситуация "заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям".
Позднее заявление Путина поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном, в развитые", - сказал он.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.
 
El PaísНовостиИспанияЕСзерноОдесса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Минобороны России: киевский режим отправил итальянского журналиста на минное поле
18:05Успехи ВСУ будут обнулены через два-три дня - Леонков. Видео
18:00Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы
17:55Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше из США
17:45Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожих
17:43В Новой Каховке горят гаражи после обстрела ВСУ
17:23Европейская игра в гляделки заранее проиграна: Матвейчев о том, что дальше. Видео
17:14Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы
17:13El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
17:01Европа ждёт, а газа нет: Агеев о деградации и массовых протестах. Видео
16:50Пинчук: журналист - это легализованный разведчик
16:49Кадыров рассказал о положении ВСУ под Соледаром и Северском
16:46Росгвардия задержала в ЛНР троих пособников ВСУ со спутниковой тарелкой SpaceX
16:45"Деревенский архаизм": почему в Донбассе не прижился украинский язык?
16:22ВСУ нанесли удар по мирным людям на КПП в Васильевке
16:21Первый министр госбезопасности ДНР: в отдельных регионах РФ нужно вводить специальный военный режим
16:17Две ракеты сбиты над Белгородом: власти сообщили, есть ли жертвы
16:10Балаклея держится, украинская националистка может возглавить НАТО. Главное на Украине на 16:00 8 сентября
15:57Алексей Леонков: ВСУ под Харьковом и Херсоном сожгли последние резервы, но России от этого легче не будет
15:51Украинка во главе НАТО, США против "Миротворца": что в мире говорили об Украине 8 сентября
Лента новостейМолния