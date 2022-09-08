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El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна - 08.09.2022 Украина.ру
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 сентября в испанской газете El País
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:13
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зерно
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Как пишет издание, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.По данным издания, 38% процентов всего вывозимого зерна, или около 900 тысяч тонн, были направлены в порты стран-членов ЕС.Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.Днём ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что вывозимое из черноморских портов Украины продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.Он указал, что такая ситуация "заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям".Позднее заявление Путина поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Кроме того, турецкий лидер отметил, что выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.
https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
el país, новости, испания, ес, зерно, одесса
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна
По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 сентября в испанской газете El País
Как пишет издание
, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.
После месяца работы в пробном режиме Черноморский зерновой коридор, предназначенный для вывоза застрявшего зерна из Украины, теперь полностью функционирует: из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный в среднем отправляется пять судов в день и столько же заходит на погрузку
Андрес Моуренса
Испанский журналист
По данным издания, 38% процентов всего вывозимого зерна, или около 900 тысяч тонн, были направлены в порты стран-членов ЕС.
Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.
Днём ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что вывозимое из черноморских портов Украины продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.
Он указал, что такая ситуация "заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям".
Позднее заявление Путина поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном, в развитые", - сказал он.
Кроме того, турецкий лидер отметил, что выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.