https://ukraina.ru/20220908/1038566310.html

El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна

El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна - 08.09.2022 Украина.ру

El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зерна

По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 сентября в испанской газете El País

2022-09-08T17:13

2022-09-08T17:13

2022-09-08T17:13

el país

новости

испания

ес

зерно

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037422532_0:83:1043:669_1920x0_80_0_0_fd37c726c7f6842bc23aa7eea5949c92.jpg

Как пишет издание, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.По данным издания, 38% процентов всего вывозимого зерна, или около 900 тысяч тонн, были направлены в порты стран-членов ЕС.Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.Днём ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что вывозимое из черноморских портов Украины продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны.Он указал, что такая ситуация "заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям".Позднее заявление Путина поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Кроме того, турецкий лидер отметил, что выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.

https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

el país, новости, испания, ес, зерно, одесса