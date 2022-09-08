https://ukraina.ru/20220908/1038566188.html
Европа ждёт, а газа нет: Агеев о деградации и массовых протестах. Видео
Европа ждёт, а газа нет: Агеев о деградации и массовых протестах. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
Европа ждёт, а газа нет: Агеев о деградации и массовых протестах. Видео
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о главных аспектах VII... Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T17:01
2022-09-08T17:01
2022-09-08T17:01
александр агеев
магатэ
видео
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Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о главных аспектах VII Восточного экономического форума, а также о докладе МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожской АЭС и приостановке "Северного потока":00:41 - VII Восточный экономический форум: насколько важен Форум в этом году? 02:30 – Кто пострадает при введении ограничения цен на газ из России? 05:45 - Конец глобализации и риски разворота на Восток; 17:26 - Доклад МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС;23:48 - Приостановка "Северного потока": к чему приведут протестные митинги в Европе?Президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также принимают участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр агеев, магатэ, видео, видео
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о главных аспектах VII Восточного экономического форума, а также о докладе МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожской АЭС и приостановке "Северного потока":
00:41 - VII Восточный экономический форум: насколько важен Форум в этом году?
02:30 – Кто пострадает при введении ограничения цен на газ из России?
05:45 - Конец глобализации и риски разворота на Восток;
17:26 - Доклад МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС;
23:48 - Приостановка "Северного потока": к чему приведут протестные митинги в Европе?
Президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году – "На пути к многополярному миру". В сессии также принимают участие: председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.