Пинчук: журналист - это легализованный разведчик
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Пинчук: журналист - это легализованный разведчик
Пинчук: журналист - это легализованный разведчик
Пинчук: журналист - это легализованный разведчик
Военкоры в период СВО делают огромную работу – рассказывают о происходящем. Однако тема присутствия СМИ в бою – неоднозначная, так как любая оплошность журналиста может стоить жизни сразу многих людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
2022-09-08T16:50
2022-09-08T16:50
пинчук
военкор
спецоперация
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"Они (военкоры – ред.) точно нужны, они точно молодцы в некоторых случаях, а в некоторых случаях не молодцы, и тут тоже надо разделять. Нигде так не пытаются приобрести агентуру, как в журналистской среде, потому что журналист – это легализованный разведчик. У него есть возможность задавать вопросы, собирать информацию, встречаться, никто ему не скажет: "Ты на шпиона похож" – "Какой же я шпион – я журналист". И тут на тебя начинает сыпаться все, что может сыпаться сверху – "Хаймарсы" пошли, "Три топора" работают и т.д.", - сказал Пинчук.Он резюмировал, что именно поэтому нужна аккредитация, чтобы военные понимали с кем имеют дело, и не рисковали личным составом.
https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html
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пинчук, военкор, спецоперация
Пинчук, военкор, Спецоперация

Пинчук: журналист - это легализованный разведчик

16:50 08.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военкоры в период СВО делают огромную работу – рассказывают о происходящем. Однако тема присутствия СМИ в бою – неоднозначная, так как любая оплошность журналиста может стоить жизни сразу многих людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
"Они (военкоры – ред.) точно нужны, они точно молодцы в некоторых случаях, а в некоторых случаях не молодцы, и тут тоже надо разделять. Нигде так не пытаются приобрести агентуру, как в журналистской среде, потому что журналист – это легализованный разведчик. У него есть возможность задавать вопросы, собирать информацию, встречаться, никто ему не скажет: "Ты на шпиона похож" – "Какой же я шпион – я журналист". И тут на тебя начинает сыпаться все, что может сыпаться сверху – "Хаймарсы" пошли, "Три топора" работают и т.д.", - сказал Пинчук.
Он резюмировал, что именно поэтому нужна аккредитация, чтобы военные понимали с кем имеют дело, и не рисковали личным составом.
Андрей Пинчук интервью
Вчера, 17:33
Андрей Пинчук о том, как остановить волну терроризма и о том, чем журналист похож на шпиона
 
ПинчуквоенкорСпецоперация
 
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