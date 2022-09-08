https://ukraina.ru/20220908/1038565499.html

Пинчук: журналист - это легализованный разведчик

Пинчук: журналист - это легализованный разведчик

Пинчук: журналист - это легализованный разведчик

Военкоры в период СВО делают огромную работу – рассказывают о происходящем. Однако тема присутствия СМИ в бою – неоднозначная, так как любая оплошность журналиста может стоить жизни сразу многих людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук

2022-09-08T16:50

2022-09-08T16:50

2022-09-08T16:50

пинчук

военкор

спецоперация

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"Они (военкоры – ред.) точно нужны, они точно молодцы в некоторых случаях, а в некоторых случаях не молодцы, и тут тоже надо разделять. Нигде так не пытаются приобрести агентуру, как в журналистской среде, потому что журналист – это легализованный разведчик. У него есть возможность задавать вопросы, собирать информацию, встречаться, никто ему не скажет: "Ты на шпиона похож" – "Какой же я шпион – я журналист". И тут на тебя начинает сыпаться все, что может сыпаться сверху – "Хаймарсы" пошли, "Три топора" работают и т.д.", - сказал Пинчук.Он резюмировал, что именно поэтому нужна аккредитация, чтобы военные понимали с кем имеют дело, и не рисковали личным составом.

https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пинчук, военкор, спецоперация