Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы
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Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы
Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы
Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы
СМИ в зоне боевых действий - необходимая составляющая, без которой просто невозможно обойтись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук
2022-09-08T17:14
2022-09-08T17:14
пинчук
днр
военкор
спецоперация
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"Я многих военкоров знаю лично – в хороших, товарищеских, дружеских отношениях с Пеговым, со Сладковым, с Поддубным. Я понимаю, что они делают большое дело, потому что мы живем в информационном обществе, в информационном мире", - сказал Пинчук.Он пояснил, что часто огромное количество героев и героических ситуаций остаются неизвестными людям, потому что просто не попали в кадр."Поэтому - все по-другому, когда есть человек, который о твоем подвиге расскажет. Например, сейчас вспоминаю ситуацию с Поддубным. Это известная история. Мы брали Углегорск, я входил в состав командования по взятию города, и мы с Александром Захарченко, находясь в центре Донецка… Помните, когда снайпер по нему стреляет, он не приседает, я радом стоял – это известные кадры. И тут начинается мощный, страшный обстрел – "Грады" летят, ствольная артиллерия начинает работать. И Поддубный все это снял, это вышло сенсационным репортажем, одним из самых ярких. Такое ощущение, что небо на тебя падает - у Поддубного это все осталось в кадре", - рассказал первый министр госбезопасности ДНР.История, добавил он, уже знает примеры формирования "лица" Победы, это уже было в Великую Отечественную войну. Тогда Симонов, Шолохов, Левитан, Озеров и многие другие известные и не очень военкоры рассказывали о том, что происходит на поле боя.
https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html
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пинчук, днр, военкор, спецоперация
Пинчук, ДНР, военкор, Спецоперация

Пинчук: военкоры формируют "лицо" Победы

17:14 08.09.2022
 
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот разрушения журналист Филипп Прокудин
Северодонецк Азот разрушения журналист Филипп Прокудин
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
СМИ в зоне боевых действий - необходимая составляющая, без которой просто невозможно обойтись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук
"Я многих военкоров знаю лично – в хороших, товарищеских, дружеских отношениях с Пеговым, со Сладковым, с Поддубным. Я понимаю, что они делают большое дело, потому что мы живем в информационном обществе, в информационном мире", - сказал Пинчук.
Он пояснил, что часто огромное количество героев и героических ситуаций остаются неизвестными людям, потому что просто не попали в кадр.
"Поэтому - все по-другому, когда есть человек, который о твоем подвиге расскажет. Например, сейчас вспоминаю ситуацию с Поддубным. Это известная история. Мы брали Углегорск, я входил в состав командования по взятию города, и мы с Александром Захарченко, находясь в центре Донецка… Помните, когда снайпер по нему стреляет, он не приседает, я радом стоял – это известные кадры. И тут начинается мощный, страшный обстрел – "Грады" летят, ствольная артиллерия начинает работать. И Поддубный все это снял, это вышло сенсационным репортажем, одним из самых ярких. Такое ощущение, что небо на тебя падает - у Поддубного это все осталось в кадре", - рассказал первый министр госбезопасности ДНР.
История, добавил он, уже знает примеры формирования "лица" Победы, это уже было в Великую Отечественную войну. Тогда Симонов, Шолохов, Левитан, Озеров и многие другие известные и не очень военкоры рассказывали о том, что происходит на поле боя.
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