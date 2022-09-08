https://ukraina.ru/20220908/1038560838.html

Украинка во главе НАТО, США против "Миротворца": что в мире говорили об Украине 8 сентября

Украинка во главе НАТО, США против "Миротворца": что в мире говорили об Украине 8 сентября - 08.09.2022 Украина.ру

Украинка во главе НАТО, США против "Миротворца": что в мире говорили об Украине 8 сентября

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T15:51

2022-09-08T15:51

2022-09-08T18:25

эксклюзив

украина

нато

христя фриланд

канада

дивизия сс "галичина"

франция

миротворец

сша

россия

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Тотальная украинизация НАТОЙенс Столтенберг должен был покинуть пост генерального секретаря НАТО 1 октября по истечении срока полномочий, однако их продлили до 30 сентября 2023 года из-за обострения ситуации на Украине.Тем не менее кандидатуры преемника норвежца обсуждаются уже полным ходом.«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генеральным секретарём», — сообщил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности канадскому телеканалу CBC.Как рассказали 4 источника из Вашингтона, Брюсселя и Оттавы, в международных кругах называют имя вице-премьера, министра финансов Канады Христи Фриланд.Её большим преимуществом в качестве генерального секретаря НАТО считают знание русского языка и особенностей «работы Кремля».Христя Фриланд родилась в семье украинских иммигрантов — её дедушка Михайло Хомяк был солдатом дивизии СС «Галичина», редактором фашистской украиноязычной газеты Польши «Краківські вісті», в Канаду перебрался благодаря покровительству США — и всячески подчеркивает свои корни: дома со своими троими детьми (дочерьми Наталкой и Галей, сыном Иваном) говорит по-украински, раньше регулярно посещала Киев, в том числе в разгар беспорядков на Майдане. С марта 2014 года ей запрещён въезд в Россию из-за персональных санкций.Канадский политик имеет степень бакалавра искусств по русской истории и литературе, а также степень магистра исследований по славистике, в 2000 году выпустила книгу «Продажа века» о переходе России от коммунизма к капитализму.На просьбу журналистов прокомментировать возможное назначение Фриланд ответила, что у неё уже есть две работы.В числе женщин, которые могут возглавить НАТО после ухода Столтенберга, издание Politico ранее называло бывших президентов Литвы, Эстонии и Хорватии: Далю Грибаускайте, Керсти Кальюлайд и Колинду Грабар-Китарович.Финал украинского конфликта, как его видят французские политикиБывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter представил своё видение дальнейшего развития событий на Украине, вариантов всего два.«Первый — это сохранение статуса-кво: российская армия остаётся на занятых ей территориях, так как украинская армия неспособна их вернуть, и война переходит в статус замороженного конфликта. Это победа для Владимира Путина», — сказал он.Конечную цель военной спецоперации президент РФ Владимир Путин обозначил в первый же день, 24 февраля: освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.«Второй вариант — продолжать поставлять оружие Украине, вводить санкции против России — неважно, какой ценой для нас, — и политически изолировать Россию. Я думаю, что нужно поставлять Украине столько оружия, сколько возможно. Больше, если оно у нас есть, что означает, что нужно увеличивать расходы на наш собственный военный бюджет. Это усилие, это жертва, но нужно продолжать это делать», — заявил Олланд.Однако французы совершенно не согласны с мнением бывшего президента. Опрос, проведённый статистической службой Elabe 6-7 сентября среди 1001 респондента, показал сокращение за полгода количества сторонников сохранения санкций против РФ — до 40% с 46% в марте, 32% опрошенных выступили за сокращение объёма санкций, 27% настаивают на отмене ограничительных мер, чтобы восстановить экономическую и коммерческую ситуацию во Франции (в марте таковых было 19%).Тем временем в эфире Sud Radio депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, в 2017 году участвовавший в президентских выборах, подчеркнул, что из-за антироссийских санкций и активной поддержки Украины в нынешнем конфликте Европа совершает самоубийство через развал экономики Франции и Германии, в связи с чем призвал к достижению мира на Украине и отказу от ограничений в отношении РФ, поскольку это суицид для предприятий республики.«Происходит какое-то украинское безумие. Распространяют фотографии тел. Нужно прекратить пропаганду Зеленского, который абсолютно коррумпирован, как и его режим. Мы должны протянуть руку обеим сторонам конфликта, чтобы найти компромисс», — заявил Дюпон-Эньян.Главным врагом «Миротворца» могут стать СШАВоенный корреспондент из США Рассел Бентли, приехавший в Донецк в 2014 году и вступивший в ряды ополчения, в интервью РИА «Новости» назвал скандально известный украинский сайт «Миротворец», на котором сам числится, проявлением нацизма и продолжением нацистского террора, поскольку нацисты в Германии так же массово применяли методы запугивания и уничтожения любой оппозиции.За свою жизнь мужчина не беспокоится, но всё же из дома без оружия не выходит даже покурить, а жене разрешает сесть в машину только после того, как сам проверит её и заведёт, чтобы в случае чего женщина не пострадала.Отвечая на вопрос, какие меры он предпринимает для исключения из базы «Миротворца», Бентли сказал: «Что и раньше — поддерживать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. И я считаю, что процесс, запущенный 24 февраля, проходит крайне успешно, и в итоге сайт "Миротворец" будет закрыт, а люди, стоящие за ним, понесут заслуженное наказание за все совершённые преступления».«Абсолютно отвратительно, что сайт, на котором содержатся призывы к убийству журналистов, гражданских и даже детей, вообще может существовать. И то, что он хостится, поддерживается и во многом управляется ЦРУ и секретными службами ряда европейских стран, является ужасающим фактом. Я очень зол из-за этого, и мне, как американцу, стыдно за нынешнее правительство США», — заявил Бентли.Деятельности «Миротворца» накануне была посвящена целая пресс-конференция, организованная Институтом Шиллера. Принимавший в ней участие по видеосвязи бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, чьи личные данные занесены в базу, призвал американскую общественность обратиться в Федеральный суд США с требованием запретить этот украинский сайт. Он выразил готовность заняться этим делом при поддержке адвоката, специализирующегося на конституционном праве.«Я не трус. Я возьму это на себя. Это борьба, которую можно выиграть. Это справедливое дело. Это то, ради чего существует Америка. Это свобода. Это первая поправка к Конституции, которая гарантирует свободу слова», — заявил бывший морской пехотинец.Риттер назвал деятельность украинского сайта политическим терроризмом, а также обвинил Конгресс США в выделении средств из американского бюджета этой иностранной организации («Миротворцу»), которая делает то, что запрещено Конгрессом, а именно — подавляет свободу слова.

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https://ukraina.ru/20220905/1038453602.html

https://ukraina.ru/20220906/1038507700.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, христя фриланд, канада, дивизия сс "галичина", франция, миротворец, сша, россия