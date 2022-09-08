Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы
8 сентября Россия официально отмечает День Бородинского сражения 1812 года. Лидер "объединённой Европы" начала XIX в. Наполеон Бонапарт рассчитывал в ходе этой битвы разгромить русскую армию и вынудить Петербург капитулировать. Российские войска, хоть и понесли существенные потери, но удар под Бородино выдержали, а в дальнейшем перехватили инициативу и уничтожили "армию двунадцати языков".
Одним из ключевых моментов сражения, обеспечившим такой его исход являлось польско-русское противостояние у Старой Смоленской дороги.
Наполеон рассчитывал, что пятый (польский) корпус князя Юзефа Понятовского сможет обойти левое крыло русских (под командованием князя Петра Багратиона) и атакует с тыла обороняемые ими Семёновские высоты. Это позволило бы главным силам французов за счёт концентрированного удара смять войска Багратиона и осуществить общий разгром русской армии на подступах к Москве.
"Завтра идти прямо перед собой; опрокинуть всё, что он повстречает; за тем повернуть налево, чтобы обойти неприятеля и поддержать атаку французской армии" - формулировал задачу войскам Понятовского Наполеон вечером 5 сентября. Это приказание Бонапарт отдавал из расположения польского корпуса, неподалёку от недавно взятого Шевардинского редута.
К моменту начала боевых действий под Москвой пятый корпус "великой армии" насчитывал 8430 пехотинцев и 1638 кавалеристов при 50 орудиях. Подчинённые Понятовского отличились при взятии Смоленска, потеряв при этом более 1,3 тыс. убитыми и ранеными. Ещё до 200 убитых и более 400 раненых поляки потеряли в "шевардинском" деле.
Ставя задачу Понятовскому на Бородинскую битву Наполеон не знал, что схожий план флангового удара есть и у русского командования.
25 июля 2020, 15:00Пусть корсиканец, лишь бы не москаль. Война 1812 г. для Белоруссии — гражданская или отечественная?В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с эпатажным заявлением: он назвал Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную «не нашими войнами». Дескать, белорусы там умирали непонятно за что
6 сентября деревню Утицы, через которую предстояло проследовать полякам занял сводный отряд генерала Николая Тучкова. В его составе было 8 тыс. регулярной пехоты, 1,5 тыс. казаков и 8-10 тыс. ополченцев. Перед Тучковым ставилась задача организовать засаду колоннам неприятия, которые устремятся на Багратионовы флеши.
Ранним утром седьмого сентября корпус Понятовского двинулся в направлении Утиц и Семёновских высот.
Маршрут перехода был выбран по Старой Смоленской дороге, поскольку прямой путь, пролегавший по лесам, контролировался русскими егерями. Кроме того, артиллерии и кавалерии было сложно передвигаться по пересечённой местности.
Свернув с магистрали на Утицы, колонны поляков попали под плотный огонь полков первой гренадерской дивизии. Стрелковые цепи русских были сформированы из групп добровольцев ("охотников") от гренадёрских полков, в том числе, Таврического и Екатеринославского.
Основные силы русской регулярной пехоты располагались за деревней двумя линиями, в тылу у стрелкового авангарда. Малопригодные для боя с регулярными частями ополченцы находились в резерве и активного участия в тех событиях не принимали.
7 июля, 16:30Урок Тильзита. Почему «султан» Эрдоган не спешит присоединяться к антироссийской коалиции7 июля 1707 года в восточно-прусском городе Тильзит (в н.в. Советск Калининградской области) был заключён мирный договор, завершивший длительную дипломатическую игру Франции вокруг Османской империи. Доверившись посулам Наполеона вернуть Крым и Северное Причерноморье, Турция втянулась в войну за чужие геополитические интересы
Под прикрытием пушек и кавалерии полки 16-й пехотной дивизии поляков оттеснили цепи русских стрелков за деревню. На высотах перед Утицами были установлены артиллерийские орудия, которые стали прицельно обстреливать расположившихся в низине русских гренадёр.
Тучков вынужден был отвести свои войска к Утицкому кургану. Примечательно, что он изначально планировал расположиться в этой местности, однако начальник штаба русской армии генерал Беннигсен настоял на занятии позиций у деревни.
Новое расположение русских гораздо лучше подходило для удержания обороны. Перед курганом протекал топкий ручей, рос густой кустарник. В тылу у русских был Утицкий лес, отделявший это микросражение от основного поля Бородинской битвы.
Между тем оборонительный характер действий Тучкова становился единственно возможным, поскольку он вынужден был отрядить в помощь Багратиону дивизию генерала Коновницына (что уполовинило состав его пехоты). Через несколько часов именно Пётр Коновницын сменил раненого Багратиона на Семёновских высотах.
Тучков вполне бы мог и проигнорировать просьбу о помощи Багратиона, поскольку находился в подчинении другого командарма - Барклая де Толли. Кроме того, между Николаем Тучковым и Петром Багратионом были очень сложные отношения. Однако личная неприязнь двух генералов на время судьбоносного сражения была забыта.
24 июня, 12:39Ошибка Бонапарта. Как «ляхи» подвели НаполеонаРиторический вопрос, произнесённый главным героем «Тараса Бульбы» («...помогли тебе твои ляхи?»), актуален и по сегодняшний день. Вероятно, многие русские воины малороссийского происхождения также могли задавать его на исходе 1812 года, преследуя отступавшую в Европу «Великую армию» Наполеона Бонапарта
При отходе русских к кургану Понятовский попытался наскоком захватить артиллерию тучковцев. Для этого он лично повёл в атаку свою кавалерию в обход левого фланга россиян. Но в решающий момент рейда генерал Себастиани (командир кавалерийской дивизии) сообщил, что заметил в Утицком лесу казаков, готовых нанести удар по полякам. Понятовский повернул в сторону леса, подставив, тем самым, правый фланг кавалерийской дивизии под удар русских пушек.
В это время Тучков ликвидировал разрыв в построениях своих войск. Гренадёрские полки надёжно прикрыли артиллерию на Утицком кургане.
На следующем этапе битвы развернулась артиллерийская дуэль. Русские пользовались высотой позиции, поляки - преимуществом в количестве пушек. Артиллеристы с обоих сторон работали очень эффективно, нанося существенный урон противнику.
В девять часов утра, не зная о сокращении отряда Тучкова, Понятовский приступил к очень осторожному наступлению на оборонительные порядки русских. Против стрелков-гренадёров, засевших в кустах между деревней и курганом, двинулись цепи стрелков третьего пехотного полка 16-й дивизии. Однако существенного продвижения полякам достигнуть не удавалось. Всё новые их полки вынуждены были вступать в бой.
В десять часов последовал окрик Наполеона. Бой за Семёновские высоты был в самом разгаре. Французы непрерывно атаковали войска Багратиона, но не могли продвинуться вперёд. От Понятовского требовалось ускорить наступление. На помощь полякам была направлена 23-я дивизия восьмого (вестфальского) корпуса. В одиннадцатом часу вестфальцы вошли в чащу Утицкого леса и наладили взаимодействие с Понятовским.
29 ноября 2021, 16:10«Ловить и приводить ко мне всех малорослых». Как в Белоруссии чуть не поймали НаполеонаНа юго-западе Одесской области, недалеко от молдавской границы, расположился поселок городского типа, названный в честь белорусской речки. Ничто больше в бессарабских степях не напоминает о лесистой Белоруссии. Но разгадать эту топонимическую загадку будет проще, если напомнить названия соседних селений, знакомые каждому русскому человеку.
Девять батальонов 16-й дивизии на этот раз штурмовыми колоннами устремились к кургану. За ними вторым эшелоном шли столько же батальонов 18-й польской дивизии.
Тучков же вынужден был растягивать свои силы для прикрытия подступов со стороны Утицкого леса. На пути атаки польских колонн действовали лишь 6,5 батальонов русских гренадёр.
Войскам Понятовского удалось оттеснить и разрезать оборонительную линию русских. Схватка была отчаянной, в ходе неё ранение получил воодушевлявший своих солдат начальник штаба 16-й дивизии Ян Вейссенхоф. Его эвакуировали с поля боя.
Батальоны поляков охватили курган с флангов и стали врываться в расположения русских батарей. Артиллеристы пятого корпуса оборудовали свои позиции на взятой возвышенности и открывали картечный огонь по русским.
Положение войск Тучкова казалось безвыходным, но в критический момент им на помощь прибыла бригада (два полка) Якова Вадковского из 17-й пехотной дивизии русской армии. Примечательно, что до августа 1812 г. данной бригадой командовал родной брат Николая Тучкова - Павел. В бою близ Смоленска Павел Тучков получил тяжёлое ранение и попал в плен к французам.
28 мая 2019, 01:01День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России БессарабиюВ этот день в 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор России и Османской империи, положивший начало массовой колонизации Бессарабии молдавским и славянским населением. Заключив этот трактат, Стамбул пошёл на беспрецедентные территориальные потери, навсегда утратив важные форпосты в Восточной Европе.
Бригаду Вадковского нельзя считать свежими силами, поскольку её путь к Утицкому кургану пролегал через всё Бородинское поле (из расположения армии Барклая де Толли на правом флаге русских войск). По пути она успела поучаствовать в нескольких схватках с противником.
Господство поляков над Утицким курганом продлилось всего около двадцати минут. В 12 часов Тучков развернул батальоны для контратаки и используя подкрепление бросился прямо к вершине возвышенности. Одновременно русские зашли противнику во фланг и тыл, отрезав его батальоны на кургане от основных сил.
Понятовский лично возглавил деблокирующую атаку 18-й дивизии. Со словами "Ура, дети мои!" он повёл в штыковую атаку своих пехотинцев.
Однако она оказалась неудачной, польская пехота не смогла прорвать оборонительные порядки поймавших кураж русских гренадёров.
Между тем ведомый лично Тучковым в штыковую атаку Павловский гренадёрский полк сбросил врага с вершины. Под угрозой окружения остатки батальонов 16-й дивизии скатывались с кургана и, потеряв несколько сот человек, пробивались к своим. Теперь уже российские артиллеристы поливали противника картечью с господствующей высоты.
Понятовский вынужден был отвести потрёпанные дивизии к деревне Утицы.
2 февраля 2019, 11:30Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцемПожалуй, войсковой товарищ Полтавского полка, т.е. рядовой малороссийский казак Федор Цаленко был бы очень удивлен, если бы узнал, что его прямой потомок штурмом возьмет Варшаву, подчинит Польшу и будет назначен ее правителем. О таком не мечтал даже Хмельницкий, призывавший царя Алексея Михайловича провести границу с Польшей по Висле.
К русским же прибыло новое подкрепление в виде частей корпуса генерала Багговута. Соотношение сил на поле боя изменилось в пользу россиян, а Карл Багговут сменил смертельно раненого в ходе контратаки Николая Тучкова.
Затишье в бою при Утице установилось в 13 часов, а в 15 часов сильно изменилась конфигурация на Бородинском поле.
Михаил Кутузов приказал войскам оставить Курганную высоту и отойти на новый рубеж обороны. Позиция войск Багговута становилась рискованной, поскольку сильно выдавалась на запад. К тому же польские и вестфальские дивизии приступили к совместным атакам на Утицкий курган.
В этих условиях около 17-ти часов начался отвод полков с Утицкого рубежа на восток. Эти подразделения последними из частей русской армии покинули свои позиции, занимаемые в ходе Бородинской битвы.
Этот отход был омрачён неудачным арьергардным манёвром.
После того как ближе к 18-ти часам поляки установили свою артиллерию на кургане и стали обстреливать отступавших русских, Минский и Кременчугский пехотные полки попытались напоследок сбить противника с высоты. Однако их атака оказалась провальной. Российская пехота была мощно встречена картечью, отступила и преследовалась польской кавалерией.
27 ноября 2020, 11:05Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила27 ноября 1815 года в Королевском дворце в Варшаве Александр I лично подписал Конституцию Царства Польского, давшую подданным этого образования права, которых в остальной России ждали ещё 90 лет
Парадоксально, но каждая противостоявших друг другу сторон в Утицком сражении записала его себе в актив.
Поляки радовались тому, что оставили за собой поле боя и "заставили отступить более многочисленного врага". Русские поставили во главу угла то, что пятый корпус Понятовского не смог выполнить своей главной задачи в Бородинской битве. При этом поляки и русские понесли примерно равные потери – немногим более двух тысяч человек с каждой из сторон.
Оба военачальника (Тучков и Понятовский) проявили себя как отважные и тактически грамотные командиры, на плечи которых легла непростая задача исправления ошибок вышестоящих штабов.
Тучковцы дорого заплатили за выбор Беннигсеном первоначальной позиции в низине у деревни Утицы. Указание Наполеона Понятовскому двигаться кратчайшим путём к Семёновским высотам было вряд ли выполнимо в силу пересечённого характера местности и господства русских в лесах.
Тем не менее отряду Тучкова удалось лучше выполнить задумку командования.
Гренадёры приняли на себя удар вражеских сил, направлявшихся против войск Багратиона и удерживали поляков и вестфальцев на подступах к Бородинскому полю до окончания битвы. Более того, отряд Тучкова в лице дивизии Коновницына внёс непосредственный и важный вклад в оборону Багратионовых флешей.
В критический же момент польско-русского противостояния сказалась лучшая выучка российских солдат и офицеров, ударная сила гренадёрских частей. Польские пехотинцы из 18-й дивизии самоотверженно шли в бой за своим лидером Понятовским, но их наступательный порыв разбился о шеренги русских гренадёр.