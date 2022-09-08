https://ukraina.ru/20220908/1038559851.html

Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы

Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы - 08.09.2022 Украина.ру

Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T18:00

2022-09-08T18:00

2022-09-08T18:00

история

xix век

поляки

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8 сентября Россия официально отмечает День Бородинского сражения 1812 года. Лидер "объединённой Европы" начала XIX в. Наполеон Бонапарт рассчитывал в ходе этой битвы разгромить русскую армию и вынудить Петербург капитулировать. Российские войска, хоть и понесли существенные потери, но удар под Бородино выдержали, а в дальнейшем перехватили инициативу и уничтожили "армию двунадцати языков".Одним из ключевых моментов сражения, обеспечившим такой его исход являлось польско-русское противостояние у Старой Смоленской дороги.Наполеон рассчитывал, что пятый (польский) корпус князя Юзефа Понятовского сможет обойти левое крыло русских (под командованием князя Петра Багратиона) и атакует с тыла обороняемые ими Семёновские высоты. Это позволило бы главным силам французов за счёт концентрированного удара смять войска Багратиона и осуществить общий разгром русской армии на подступах к Москве."Завтра идти прямо перед собой; опрокинуть всё, что он повстречает; за тем повернуть налево, чтобы обойти неприятеля и поддержать атаку французской армии" - формулировал задачу войскам Понятовского Наполеон вечером 5 сентября. Это приказание Бонапарт отдавал из расположения польского корпуса, неподалёку от недавно взятого Шевардинского редута.К моменту начала боевых действий под Москвой пятый корпус "великой армии" насчитывал 8430 пехотинцев и 1638 кавалеристов при 50 орудиях. Подчинённые Понятовского отличились при взятии Смоленска, потеряв при этом более 1,3 тыс. убитыми и ранеными. Ещё до 200 убитых и более 400 раненых поляки потеряли в "шевардинском" деле.Ставя задачу Понятовскому на Бородинскую битву Наполеон не знал, что схожий план флангового удара есть и у русского командования.6 сентября деревню Утицы, через которую предстояло проследовать полякам занял сводный отряд генерала Николая Тучкова. В его составе было 8 тыс. регулярной пехоты, 1,5 тыс. казаков и 8-10 тыс. ополченцев. Перед Тучковым ставилась задача организовать засаду колоннам неприятия, которые устремятся на Багратионовы флеши.Ранним утром седьмого сентября корпус Понятовского двинулся в направлении Утиц и Семёновских высот.Маршрут перехода был выбран по Старой Смоленской дороге, поскольку прямой путь, пролегавший по лесам, контролировался русскими егерями. Кроме того, артиллерии и кавалерии было сложно передвигаться по пересечённой местности.Свернув с магистрали на Утицы, колонны поляков попали под плотный огонь полков первой гренадерской дивизии. Стрелковые цепи русских были сформированы из групп добровольцев ("охотников") от гренадёрских полков, в том числе, Таврического и Екатеринославского.Основные силы русской регулярной пехоты располагались за деревней двумя линиями, в тылу у стрелкового авангарда. Малопригодные для боя с регулярными частями ополченцы находились в резерве и активного участия в тех событиях не принимали.Под прикрытием пушек и кавалерии полки 16-й пехотной дивизии поляков оттеснили цепи русских стрелков за деревню. На высотах перед Утицами были установлены артиллерийские орудия, которые стали прицельно обстреливать расположившихся в низине русских гренадёр.Тучков вынужден был отвести свои войска к Утицкому кургану. Примечательно, что он изначально планировал расположиться в этой местности, однако начальник штаба русской армии генерал Беннигсен настоял на занятии позиций у деревни.Новое расположение русских гораздо лучше подходило для удержания обороны. Перед курганом протекал топкий ручей, рос густой кустарник. В тылу у русских был Утицкий лес, отделявший это микросражение от основного поля Бородинской битвы.Между тем оборонительный характер действий Тучкова становился единственно возможным, поскольку он вынужден был отрядить в помощь Багратиону дивизию генерала Коновницына (что уполовинило состав его пехоты). Через несколько часов именно Пётр Коновницын сменил раненого Багратиона на Семёновских высотах.Тучков вполне бы мог и проигнорировать просьбу о помощи Багратиона, поскольку находился в подчинении другого командарма - Барклая де Толли. Кроме того, между Николаем Тучковым и Петром Багратионом были очень сложные отношения. Однако личная неприязнь двух генералов на время судьбоносного сражения была забыта.При отходе русских к кургану Понятовский попытался наскоком захватить артиллерию тучковцев. Для этого он лично повёл в атаку свою кавалерию в обход левого фланга россиян. Но в решающий момент рейда генерал Себастиани (командир кавалерийской дивизии) сообщил, что заметил в Утицком лесу казаков, готовых нанести удар по полякам. Понятовский повернул в сторону леса, подставив, тем самым, правый фланг кавалерийской дивизии под удар русских пушек.В это время Тучков ликвидировал разрыв в построениях своих войск. Гренадёрские полки надёжно прикрыли артиллерию на Утицком кургане.На следующем этапе битвы развернулась артиллерийская дуэль. Русские пользовались высотой позиции, поляки - преимуществом в количестве пушек. Артиллеристы с обоих сторон работали очень эффективно, нанося существенный урон противнику.В девять часов утра, не зная о сокращении отряда Тучкова, Понятовский приступил к очень осторожному наступлению на оборонительные порядки русских. Против стрелков-гренадёров, засевших в кустах между деревней и курганом, двинулись цепи стрелков третьего пехотного полка 16-й дивизии. Однако существенного продвижения полякам достигнуть не удавалось. Всё новые их полки вынуждены были вступать в бой.В десять часов последовал окрик Наполеона. Бой за Семёновские высоты был в самом разгаре. Французы непрерывно атаковали войска Багратиона, но не могли продвинуться вперёд. От Понятовского требовалось ускорить наступление. На помощь полякам была направлена 23-я дивизия восьмого (вестфальского) корпуса. В одиннадцатом часу вестфальцы вошли в чащу Утицкого леса и наладили взаимодействие с Понятовским.Девять батальонов 16-й дивизии на этот раз штурмовыми колоннами устремились к кургану. За ними вторым эшелоном шли столько же батальонов 18-й польской дивизии.Тучков же вынужден был растягивать свои силы для прикрытия подступов со стороны Утицкого леса. На пути атаки польских колонн действовали лишь 6,5 батальонов русских гренадёр.Войскам Понятовского удалось оттеснить и разрезать оборонительную линию русских. Схватка была отчаянной, в ходе неё ранение получил воодушевлявший своих солдат начальник штаба 16-й дивизии Ян Вейссенхоф. Его эвакуировали с поля боя.Батальоны поляков охватили курган с флангов и стали врываться в расположения русских батарей. Артиллеристы пятого корпуса оборудовали свои позиции на взятой возвышенности и открывали картечный огонь по русским.Положение войск Тучкова казалось безвыходным, но в критический момент им на помощь прибыла бригада (два полка) Якова Вадковского из 17-й пехотной дивизии русской армии. Примечательно, что до августа 1812 г. данной бригадой командовал родной брат Николая Тучкова - Павел. В бою близ Смоленска Павел Тучков получил тяжёлое ранение и попал в плен к французам.Бригаду Вадковского нельзя считать свежими силами, поскольку её путь к Утицкому кургану пролегал через всё Бородинское поле (из расположения армии Барклая де Толли на правом флаге русских войск). По пути она успела поучаствовать в нескольких схватках с противником.Господство поляков над Утицким курганом продлилось всего около двадцати минут. В 12 часов Тучков развернул батальоны для контратаки и используя подкрепление бросился прямо к вершине возвышенности. Одновременно русские зашли противнику во фланг и тыл, отрезав его батальоны на кургане от основных сил.Понятовский лично возглавил деблокирующую атаку 18-й дивизии. Со словами "Ура, дети мои!" он повёл в штыковую атаку своих пехотинцев.Однако она оказалась неудачной, польская пехота не смогла прорвать оборонительные порядки поймавших кураж русских гренадёров.Между тем ведомый лично Тучковым в штыковую атаку Павловский гренадёрский полк сбросил врага с вершины. Под угрозой окружения остатки батальонов 16-й дивизии скатывались с кургана и, потеряв несколько сот человек, пробивались к своим. Теперь уже российские артиллеристы поливали противника картечью с господствующей высоты.Понятовский вынужден был отвести потрёпанные дивизии к деревне Утицы.К русским же прибыло новое подкрепление в виде частей корпуса генерала Багговута. Соотношение сил на поле боя изменилось в пользу россиян, а Карл Багговут сменил смертельно раненого в ходе контратаки Николая Тучкова.Затишье в бою при Утице установилось в 13 часов, а в 15 часов сильно изменилась конфигурация на Бородинском поле.Михаил Кутузов приказал войскам оставить Курганную высоту и отойти на новый рубеж обороны. Позиция войск Багговута становилась рискованной, поскольку сильно выдавалась на запад. К тому же польские и вестфальские дивизии приступили к совместным атакам на Утицкий курган.В этих условиях около 17-ти часов начался отвод полков с Утицкого рубежа на восток. Эти подразделения последними из частей русской армии покинули свои позиции, занимаемые в ходе Бородинской битвы.Этот отход был омрачён неудачным арьергардным манёвром.После того как ближе к 18-ти часам поляки установили свою артиллерию на кургане и стали обстреливать отступавших русских, Минский и Кременчугский пехотные полки попытались напоследок сбить противника с высоты. Однако их атака оказалась провальной. Российская пехота была мощно встречена картечью, отступила и преследовалась польской кавалерией.Парадоксально, но каждая противостоявших друг другу сторон в Утицком сражении записала его себе в актив.Поляки радовались тому, что оставили за собой поле боя и "заставили отступить более многочисленного врага". Русские поставили во главу угла то, что пятый корпус Понятовского не смог выполнить своей главной задачи в Бородинской битве. При этом поляки и русские понесли примерно равные потери – немногим более двух тысяч человек с каждой из сторон.Оба военачальника (Тучков и Понятовский) проявили себя как отважные и тактически грамотные командиры, на плечи которых легла непростая задача исправления ошибок вышестоящих штабов.Тучковцы дорого заплатили за выбор Беннигсеном первоначальной позиции в низине у деревни Утицы. Указание Наполеона Понятовскому двигаться кратчайшим путём к Семёновским высотам было вряд ли выполнимо в силу пересечённого характера местности и господства русских в лесах.Тем не менее отряду Тучкова удалось лучше выполнить задумку командования.Гренадёры приняли на себя удар вражеских сил, направлявшихся против войск Багратиона и удерживали поляков и вестфальцев на подступах к Бородинскому полю до окончания битвы. Более того, отряд Тучкова в лице дивизии Коновницына внёс непосредственный и важный вклад в оборону Багратионовых флешей.В критический же момент польско-русского противостояния сказалась лучшая выучка российских солдат и офицеров, ударная сила гренадёрских частей. Польские пехотинцы из 18-й дивизии самоотверженно шли в бой за своим лидером Понятовским, но их наступательный порыв разбился о шеренги русских гренадёр.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, xix век, поляки