https://ukraina.ru/20220908/1038557059.html
ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо
ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо - 08.09.2022 Украина.ру
ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо
Украинская армия предприняла неудачную попытку взять в кольцо Балаклею Харьковской области, сообщает 8 сентября РИА Новости со ссылкой на главы местной ВГА Виталия Ганчева
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
2022-09-08T14:33
новости
балаклея
харьковская область
кольцо
всу
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По информации агентства, город остается под контролем российских вооруженных сил.Ранее, вопреки множеству слухов военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что город контролируется ВС РФ, и указал на "противоречивые сообщения" о боях на окраине Балаклеи и в районе Шевченково.В интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у сил киевского режима не получится "взять его с наскока".
https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балаклея, харьковская область, кольцо, всу
Новости, Балаклея, Харьковская область, кольцо, ВСУ
ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо
Украинская армия предприняла неудачную попытку взять в кольцо Балаклею Харьковской области, сообщает 8 сентября РИА Новости со ссылкой на главы местной ВГА Виталия Ганчева
По информации агентства, город остается под контролем российских вооруженных сил.
Ранее, вопреки множеству слухов военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что город контролируется ВС РФ, и указал на "противоречивые сообщения" о боях на окраине Балаклеи и в районе Шевченково.
В интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у сил киевского режима не получится "взять его с наскока".