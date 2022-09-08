https://ukraina.ru/20220908/1038557059.html

ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо

ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо - 08.09.2022 Украина.ру

ВСУ не удалось взять Балаклею в кольцо

Украинская армия предприняла неудачную попытку взять в кольцо Балаклею Харьковской области, сообщает 8 сентября РИА Новости со ссылкой на главы местной ВГА Виталия Ганчева

2022-09-08T14:33

2022-09-08T14:33

2022-09-08T14:33

новости

балаклея

харьковская область

кольцо

всу

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По информации агентства, город остается под контролем российских вооруженных сил.Ранее, вопреки множеству слухов военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что город контролируется ВС РФ, и указал на "противоречивые сообщения" о боях на окраине Балаклеи и в районе Шевченково.В интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у сил киевского режима не получится "взять его с наскока".

https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html

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новости, балаклея, харьковская область, кольцо, всу