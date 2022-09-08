"Они мстят людям, которые не хотят склонить голову перед ними": Литовкин о терактах на юге Украины - 08.09.2022 Украина.ру
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"Они мстят людям, которые не хотят склонить голову перед ними": Литовкин о терактах на юге Украины
"Они мстят людям, которые не хотят склонить голову перед ними": Литовкин о терактах на юге Украины - 08.09.2022 Украина.ру
"Они мстят людям, которые не хотят склонить голову перед ними": Литовкин о терактах на юге Украины
Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T14:03
2022-09-08T14:03
новости
теракт
виктор литовкин
месть
украина
освобождённые регионы украины
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Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.Своим мнением о том, что нужно делать, чтобы предотвратить теракты, могут ли они перекинуться на приграничные российские регионы и как повлияют на проведение референдумов с редакцией Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. - Украина является бандеровским террористическим государством и использует тактику бандеровцев. Мы же знаем, как эти негодяи проводили свои террористические акции в западноукраинских областях с 1945 года по 1956 года, пока последних бандеровцев не вытащили из их схронов на солнце и не отправили в Сибирь.Эту тактику они применяют и сейчас. Тогда бандеровцы убивали тех представителей украинской интеллигенции, которые приезжали на Западную Украину преподавать в школах, понимать сельское хозяйство, руководить колхозами и совхозами, вести просветительскую работу. Они убивали не только этих людей, но и вырезали все их семьи. Точно такую же тактику проводят нынешние бандеровцы на освобожденных территориях.Они мстят людям за то, что они не хотят с ними жить в одном государстве, не хотят подчиняться их воле и склонять голову перед ними, как перед высшей расой.Решение этой проблемы в борьбе с этими диверсантами, террористами. Это сложная борьба. Я уже говорил, что на Западной Украине она продолжалась более десяти лет и войска НКВД постоянно вели борьбу с этими бандитами. И сейчас другого пути нет: выявлять, быть бдительными, и тех, кто сочувствует бандеровцам держать "на карандаше". ФСБ, контрразведка должны за ними следить, искать схроны.Сейчас у нас есть масса возможностей, которых не было в послевоенные годы у НКВД. Надеяться на то, что эту задачу можно будет решить в короткие сроки, мне кажется, наивно, потому что эта задача входит в более широкую и обширную задачу денацификации Украины.И на российских территориях, граничащих с Украиной надо вести эту работу. Нельзя исключить, что в Крыму или Ростове нет таких диверсионных групп, которые могли бы совершить попытку теракта. И они есть, наши их вылавливают раз за разом. Но говорить о том, что они все выловлены и обнаружены не приходится.Референдумы, безусловно пройдут. Мы же видели результаты социологических опросов: в Херсонской области более 70% жителей высказались за воссоединение с Россией, в Запорожской области – 63%. Поживем – увидим. Избирательные комиссии должны обеспечить безопасность этих людей, помещений для голосования, и так далее. Я чувствую, что эта задача отодвинута, чтобы хорошо подготовиться к проведению референдума.
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новости, теракт, виктор литовкин, месть, украина, освобождённые регионы украины
Новости, теракт, Виктор Литовкин, месть, Украина, освобождённые регионы Украины

"Они мстят людям, которые не хотят склонить голову перед ними": Литовкин о терактах на юге Украины

14:03 08.09.2022
 
© SputnikВиктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин интервью
© Sputnik
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Утром 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.
Своим мнением о том, что нужно делать, чтобы предотвратить теракты, могут ли они перекинуться на приграничные российские регионы и как повлияют на проведение референдумов с редакцией Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
- Украина является бандеровским террористическим государством и использует тактику бандеровцев. Мы же знаем, как эти негодяи проводили свои террористические акции в западноукраинских областях с 1945 года по 1956 года, пока последних бандеровцев не вытащили из их схронов на солнце и не отправили в Сибирь.
Эту тактику они применяют и сейчас. Тогда бандеровцы убивали тех представителей украинской интеллигенции, которые приезжали на Западную Украину преподавать в школах, понимать сельское хозяйство, руководить колхозами и совхозами, вести просветительскую работу. Они убивали не только этих людей, но и вырезали все их семьи. Точно такую же тактику проводят нынешние бандеровцы на освобожденных территориях.
Они мстят людям за то, что они не хотят с ними жить в одном государстве, не хотят подчиняться их воле и склонять голову перед ними, как перед высшей расой.
Решение этой проблемы в борьбе с этими диверсантами, террористами. Это сложная борьба. Я уже говорил, что на Западной Украине она продолжалась более десяти лет и войска НКВД постоянно вели борьбу с этими бандитами. И сейчас другого пути нет: выявлять, быть бдительными, и тех, кто сочувствует бандеровцам держать "на карандаше". ФСБ, контрразведка должны за ними следить, искать схроны.
Сейчас у нас есть масса возможностей, которых не было в послевоенные годы у НКВД. Надеяться на то, что эту задачу можно будет решить в короткие сроки, мне кажется, наивно, потому что эта задача входит в более широкую и обширную задачу денацификации Украины.
И на российских территориях, граничащих с Украиной надо вести эту работу. Нельзя исключить, что в Крыму или Ростове нет таких диверсионных групп, которые могли бы совершить попытку теракта. И они есть, наши их вылавливают раз за разом. Но говорить о том, что они все выловлены и обнаружены не приходится.
Референдумы, безусловно пройдут. Мы же видели результаты социологических опросов: в Херсонской области более 70% жителей высказались за воссоединение с Россией, в Запорожской области – 63%. Поживем – увидим. Избирательные комиссии должны обеспечить безопасность этих людей, помещений для голосования, и так далее. Я чувствую, что эта задача отодвинута, чтобы хорошо подготовиться к проведению референдума.
Противопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:22
Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в ДонбассеНа освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Кто организует эти преступления в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
 
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