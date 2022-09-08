https://ukraina.ru/20220908/1038547792.html

Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбы

Первый министр госбезопасности ДНР назвал изъян антитеррористической борьбы

Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбы

В ночь на 8 сентября в Мелитополе произошел взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". И этот теракт – лишь один из череды подобных. Изъян в антитеррористической борьбе изданию Украина.ру назвал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук

2022-09-08T12:32

2022-09-08T12:32

2022-09-08T12:32

днр

терроризм

пинчук

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"Если мы говорим о том, что у нас террористические акты - это не какие-то умозрительные вещи, а та суровая реальность, в которой мы живем и на освобожденных территориях, и на территории России, то возникает вопрос, что делается не так в таком случае. Сейчас не то, чтобы ошибка сделана, но сейчас на освобожденных территориях за безопасность отвечают одни, за гражданскую жизнь - другие, за меры какие-то режимные в виде военной полиции, органов внутренних дел – третьи. Это разные люди, это разные структуры, они разным сферам подчиняются. И в итоге это приводит к тому, что у каждого своя точка зрения на один и тот же процесс", - сказал Пинчук.Он добавил, что такой подход правильный в мирное время, но сейчас, единая структура управления военными и гражданскими процессами даст куда лучшие результаты.

https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, терроризм, пинчук