https://ukraina.ru/20220908/1038547792.html
Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбы
Первый министр госбезопасности ДНР назвал изъян антитеррористической борьбы
Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбы
В ночь на 8 сентября в Мелитополе произошел взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". И этот теракт – лишь один из череды подобных. Изъян в антитеррористической борьбе изданию Украина.ру назвал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук
2022-09-08T12:32
2022-09-08T12:32
2022-09-08T12:32
днр
терроризм
пинчук
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"Если мы говорим о том, что у нас террористические акты - это не какие-то умозрительные вещи, а та суровая реальность, в которой мы живем и на освобожденных территориях, и на территории России, то возникает вопрос, что делается не так в таком случае. Сейчас не то, чтобы ошибка сделана, но сейчас на освобожденных территориях за безопасность отвечают одни, за гражданскую жизнь - другие, за меры какие-то режимные в виде военной полиции, органов внутренних дел – третьи. Это разные люди, это разные структуры, они разным сферам подчиняются. И в итоге это приводит к тому, что у каждого своя точка зрения на один и тот же процесс", - сказал Пинчук.Он добавил, что такой подход правильный в мирное время, но сейчас, единая структура управления военными и гражданскими процессами даст куда лучшие результаты.
https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, терроризм, пинчук
Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбы
В ночь на 8 сентября в Мелитополе произошел взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". И этот теракт – лишь один из череды подобных. Изъян в антитеррористической борьбе изданию Украина.ру назвал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук
"Если мы говорим о том, что у нас террористические акты - это не какие-то умозрительные вещи, а та суровая реальность, в которой мы живем и на освобожденных территориях, и на территории России, то возникает вопрос, что делается не так в таком случае. Сейчас не то, чтобы ошибка сделана, но сейчас на освобожденных территориях за безопасность отвечают одни, за гражданскую жизнь - другие, за меры какие-то режимные в виде военной полиции, органов внутренних дел – третьи. Это разные люди, это разные структуры, они разным сферам подчиняются. И в итоге это приводит к тому, что у каждого своя точка зрения на один и тот же процесс", - сказал Пинчук.
Он добавил, что такой подход правильный в мирное время, но сейчас, единая структура управления военными и гражданскими процессами даст куда лучшие результаты.