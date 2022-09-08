"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий - 08.09.2022 Украина.ру
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"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий
"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий - 08.09.2022 Украина.ру
"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий
Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, подготовил материал том, чем воюет Российская Федерация. Он показал образцы новой... Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T10:58
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Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, подготовил материал том, чем воюет Российская Федерация. Он показал образцы новой техники, оборудования и обмундирования. В частности, того, которое применяется для разминирования территорий. Подробности - в видеосюжете.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения
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"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий

10:58 08.09.2022
 
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Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, подготовил материал том, чем воюет Российская Федерация. Он показал образцы новой техники, оборудования и обмундирования. В частности, того, которое применяется для разминирования территорий. Подробности - в видеосюжете.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения
 
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