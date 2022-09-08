https://ukraina.ru/20220908/1038546346.html

"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий

"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий - 08.09.2022 Украина.ру

"Стальной сапёр" и другие новинки: как проходит разминирование Донбасса. Репортаж с места событий

Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, подготовил материал том, чем воюет Российская Федерация. Он показал образцы новой... Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T10:58

2022-09-08T10:58

2022-09-08T10:58

видео

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Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, подготовил материал том, чем воюет Российская Федерация. Он показал образцы новой техники, оборудования и обмундирования. В частности, того, которое применяется для разминирования территорий. Подробности - в видеосюжете.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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