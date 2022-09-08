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Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского

Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского - 08.09.2022 Украина.ру

Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского

Индонезия все еще готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в ноябре. Об этом 8 сентября заявил посол Индонезии в РФ Жозе Тавариш, передает РИА Новости

2022-09-08T10:37

2022-09-08T10:37

2022-09-08T12:34

переговоры

владимир путин

владимир зеленский

новости

индонезия

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"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.Он выразил сожаление, что "переговоры прекратились какое-то время назад".Секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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переговоры, владимир путин, владимир зеленский, новости, индонезия