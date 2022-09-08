Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского - 08.09.2022 Украина.ру
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Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского
Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского - 08.09.2022 Украина.ру
Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского
Индонезия все еще готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в ноябре. Об этом 8 сентября заявил посол Индонезии в РФ Жозе Тавариш, передает РИА Новости
2022-09-08T10:37
2022-09-08T12:34
переговоры
владимир путин
владимир зеленский
новости
индонезия
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"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.Он выразил сожаление, что "переговоры прекратились какое-то время назад".Секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет.
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переговоры, владимир путин, владимир зеленский, новости, индонезия
переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Новости, Индонезия

Индонезия нашла "прекрасную возможность" для переговоров Путина и Зеленского

10:37 08.09.2022 (обновлено: 12:34 08.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента УкраиныПутин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
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Индонезия все еще готова организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в ноябре. Об этом 8 сентября заявил посол Индонезии в РФ Жозе Тавариш, передает РИА Новости
"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.

Он выразил сожаление, что "переговоры прекратились какое-то время назад".

"Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее. Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", - отметил посол.

Секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет.
 
переговорыВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНовостиИндонезия
 
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