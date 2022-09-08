https://ukraina.ru/20220908/1038540627.html

Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg

Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg - 08.09.2022 Украина.ру

Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg

Президент США Джо Байден 8 сентября проведет переговоры в онлайн-формате с союзниками, в том числе с лидерами стран-членов Большой семерки (G7), Европейского союза (ЕС) и НАТО для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg

2022-09-08T09:20

2022-09-08T09:20

2022-09-08T09:21

джо байден

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новости

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"Байден проведет переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи Украине, (поговорит) в том числе с лидерами стран G7, НАТО и ЕС", — говорится в материале.По информации агентства, переговоры политиков по видеосвязи пройдут 8 сентября, поздним утром по вашингтонскому времени.Ранее стало известно, что Вашингтон объявит 8 сентября о поставке Украине оружия на 675 миллионов долларов. В рамках нового пакета помощи США поставят Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.

https://ukraina.ru/20220908/1038538950.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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джо байден, украина, новости