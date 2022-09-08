https://ukraina.ru/20220908/1038540627.html
Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg
Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg - 08.09.2022 Украина.ру
Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg
Президент США Джо Байден 8 сентября проведет переговоры в онлайн-формате с союзниками, в том числе с лидерами стран-членов Большой семерки (G7), Европейского союза (ЕС) и НАТО для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg
2022-09-08T09:20
2022-09-08T09:20
2022-09-08T09:21
джо байден
украина
новости
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"Байден проведет переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи Украине, (поговорит) в том числе с лидерами стран G7, НАТО и ЕС", — говорится в материале.По информации агентства, переговоры политиков по видеосвязи пройдут 8 сентября, поздним утром по вашингтонскому времени.Ранее стало известно, что Вашингтон объявит 8 сентября о поставке Украине оружия на 675 миллионов долларов. В рамках нового пакета помощи США поставят Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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джо байден, украина, новости
Байден проведет переговоры с лидерами G7, ЕС и НАТО по Украине - Bloomberg
09:20 08.09.2022 (обновлено: 09:21 08.09.2022)
Президент США Джо Байден 8 сентября проведет переговоры в онлайн-формате с союзниками, в том числе с лидерами стран-членов Большой семерки (G7), Европейского союза (ЕС) и НАТО для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg
"Байден проведет переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи Украине, (поговорит) в том числе с лидерами стран G7, НАТО и ЕС", — говорится в материале.
По информации агентства, переговоры политиков по видеосвязи пройдут 8 сентября, поздним утром по вашингтонскому времени.
Ранее стало известно, что Вашингтон объявит 8 сентября о поставке Украине оружия на 675 миллионов долларов. В рамках нового пакета помощи США поставят Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.