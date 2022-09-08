https://ukraina.ru/20220908/1038540349.html

"Страна погружается в разруху": итальянский социолог назвал ситуацию на Украине катастрофической

"Страна погружается в разруху": итальянский социолог назвал ситуацию на Украине катастрофической - 08.09.2022 Украина.ру

"Страна погружается в разруху": итальянский социолог назвал ситуацию на Украине катастрофической

Итальянский социолог Алессандро Орсини на днях в интервью телеканалу Rai 3 заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников

2022-09-08T09:10

2022-09-08T09:10

2022-09-08T09:17

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"Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла Россия", — отметил он.Он напомнил, что еще в июле союзные силы взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики. Орсини считает, что на сегодняшний день для полного освобождения Донбасса России и Народным Республикам осталось преодолеть последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска.Социолог назвал "ожидаемой" победу российской стороны на этом участке. По его словам, это станет трагедией для Киева.Орсини также заявил, что западные СМИ искажают ситуацию, сознательно преуменьшая успехи российских военных."Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит", — сказал он.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

италия, украина, россия, новости