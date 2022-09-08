https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html

"Рамштайн-5": Украину готовят к войне навсегда

"Рамштайн-5": Украину готовят к войне навсегда - 08.09.2022 Украина.ру

"Рамштайн-5": Украину готовят к войне навсегда

Власть и нацисты понимают, что война — это деньги, которые для них ценнее людей

2022-09-08T09:37

2022-09-08T09:37

2022-09-08T12:08

эксклюзив

нато

владимир скачко

украина

валерий залужный

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В четверг, 8 сентября, на немецкой авиабазе «Рамштайн», как всегда, по инициативе министра обороны США Ллойда Остина состоится уже пятая по счету встреча представителей военных кругов из более 40 стран, которые оказывают помощь ВСУ.Как утверждает официальный сайт НАТО, участники изначально договорились, что «заявлений для СМИ по итогам не планируется». Но как же не похвастаться хотя бы в общих чертах: дело ведь благородное — как бы защита демократии? И замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол уже объявил, что мистер Остин в четверг объявит об очередном пакете военной помощи для Украины. А телеканал CNN сообщил, что глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли к встрече готовит документ с детальным анализом военной поддержки Украины на средне- и долгосрочную перспективу (до 5 лет), которая призвана развивать и дополнять всё то, что уже было сделано ранее переданными вооружениями.CNN уверена, что если президент США Джо Байден утвердит этот план, то это будет означать постоянную и планомерную «продажу оружия на годы вперед, создание долгосрочной программы подготовки украинских военных в США». То есть речь идет фактически о долгосрочном превращении Украины в источник войны в Европе и натовский (читай: американский) вооруженный форпост у российских границ. Без всякой иной альтернативы для Киева.Это огромные деньги. С начала года США объявили о поставках на Украину вооружений на сумму более 13 млрд долл. В конце августа Белый дом объявил о новом пакете поддержки Украины на 3 млрд долл. В сентябре в США заканчивается финансовый год, а вместе с ним и одобренные Конгрессом в мае 40 млрд долл. (так называемый ленд-лиз) на поддержку Украины, из которых примерно половина предназначалась на военные цели. Еще Белый дом запросил у Конгресса 11,7 млрд долл. на нужды ВСУ на новый финансовый год.«Киеву этот анализ представят в качестве оценки, но там будет представлен четкий план с видением США о том, как развивать ВСУ», — уверены в США. И правильно уверены. Правящий на Украине неонацистский режим с этим согласен. Президент Украины и ее верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, как известно, продавил решение и настоял на том, что ВСУ вот уже вторую неделю проводит так называемое контрнаступление. Сначала в Херсонской области, которое сейчас, по общему мнению, исчерпало себя и захлебнулось в крови украинских солдат, которых бросили на убой, но не смогли достичь поставленных целей.Сейчас аналогичная картина наблюдается в Харьковской области во время наступление на Балаклею и Изюм. «Каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство. Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг», — только и смог сказать Зеленский в очередном видеообращении к нации. И перечислил войсковые соединения ВСУ, которые, по его мнению, покрыли себя неувядаемой славой во время акции. И всё. Контрнаступление своих военных целей не достигло и выдыхается, как и херсонское.Но достигнуты главные политические цели. Во-первых, ВСУ продемонстрировали свой потенциал — способность наступать. А значит, на встрече «Рамштайн-5» неонацистский Киев Зеленского будет иметь право попросить: дайте еще денег и оружия. Объяснив поражения тем, что и того и другого недостаточно для победы.Во-вторых, режим продемонстрировал свою живучесть тем, что Россия, признанные ею ДНР и ЛНР, а также освобожденные силами СВО регионы Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей отказались проводить 11 сентября 2022 года референдум о вхождении в состав России. Сейчас говорят, что такой референдум может пройти 4 ноября сего года — в День народного единства. Но главное в другом: «контрнаступ» ВСУ все-таки сорвал важнейшее политическое мероприятие. Это объективно успех, как ни крути. Несмотря даже на то, что в Москве никто официально не говорил о референдуме, благоразумно, как оказалось, оставляя проведение его в режиме народной инициативы снизу.И вот результат. Скорее всего, все необходимое для войны Киеву дадут. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не просто согласился поучаствовать в «Рамштайн-5», но и в газете Financial Times опубликовал статью-манифест «НАТО заплатит определенную цену, но мы должны придерживаться курса в отношении Украины».В ней он написал: «Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного жестоким вторжением РФ. …Россия временно оккупирует около 20% территории Украины, что в четыре раза превышает площадь Бельгии или половину территории Великобритании. Воодушевленная любым успехом, Россия может рискнуть продолжить агрессию против других соседей и даже напасть на союзников по НАТО. …Впереди трудные времена, но мы уже сталкивались с трудными временами вместе. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше. Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны подготовиться к зимней войне и придерживаться курса».Кроме этого пафоса, Столтенберг сообщил, что НАТО готовит более десятка новых проектов помощи Украине, несмотря на то, что у самого Альянса впереди «трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков».Сейчас страны — члены НАТО, по данным немецкого журнала Der Spiegel, уже откликнулись на призыв ВСУ обеспечить 200 тысяч человек зимней экипировкой: это теплые форма, ботинки, палатки. И, пишет журнал, Канада, США, Финляндия и Швеция набрали примерно половину от того, что запрашивал Киев, а вот более южные страны НАТО свободных запасов такой экипировки не имеют. Но все будет в ажуре, так как война на Украине все же перетечет в зиму.США же вообще воплощают и олицетворяют более долгосрочный курс стран Запада на перевооружение Украины по натовским стандартам: от передачи техники советского образца, имевшейся у восточноевропейских членов НАТО, к западным системам. По данным военных источников CNN, в Пентагоне утверждают: «Мы изучаем будущее украинских сил, пытаясь ответит на ключевые вопросы о том, что имеет смысл, что бы мы хотели видеть в руках Украины?» И, как утверждают американские СМИ, вот что конкретно в планах Пентагона:— спешное выделение 364 млн долл. на увеличение производства и доведение в ближайшие 2-3 года поставок в Украину до 30 тысяч в месяц 155-миллиметровых снарядов для артиллерии, которые ВСУ используют быстрее, чем их пока может штамповать американский ВПК (около 15 тысяч снарядов в месяц);— подписание новых контрактов на удвоение производства реактивных систем залпового огня M142 HIMARS — до 12 единиц в месяц;— наращивание сборки в США беспилотников, ракетных систем типа «земля — воздух», противотанкового оружия, радарных систем;— поставка на Украину дронов камикадзе Switchblade 600 (это более тяжелая и дальнобойная версия Switchblade 300), которые в десять раз тяжелее (около 23 кг) и может использоваться не только против пехоты, но и для поражения бронетехники;— передача ВСУ в ближайшие месяцы американских ЗРК NASAMS, также ЗРК IRIS-T от Германии;— в Вашингтоне изучают целесообразность продажи Украине тяжелых ударных беспилотников, а также ради мобильности ВСУ идет «начальная оценка запросов Украины по созданию современных воздушных сил из (самолетов и вертолетов) для поддержки сухопутных подразделений». Для уравнения потенций Украины и России в украинском небе.И все это вооружение может запросто попасть на Украину. Несмотря на заявление того же МИД России о том, что все эти грузы являются законной целью для сил СВО. Война против России может прийти на Украину в новом технологическом обличье и разнообразии смертоубийства. И Украина, напоминаю, к этому готова.Накануне «Рамштайн-5» в агентстве «Укринформ» разразились статьей «Перспективы обеспечения военной кампании 2023 года: украинский взгляд» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский. В ней они не только признались, что все последние месяцы это ВСУ наносили удары и готовили провокации в Крыму (удар по авиабазе под Саками был нанесен украинскими ракетами) и по всему фронту СВО.Главные в статье два вывода. Первый: Украина готова к войне на любое время, хоть до скончания века, потому что без этого нынешний режим не выживет. В этой войне официальный Киев готов на все. Для начала — отвоевать Крым любой ценой. «Когда Крым снова станет украинским, Россия потеряет базу для Черноморского флота, аэродромную полосу, значительную часть запасов военного имущества. Само собой, будут уничтожены значительные части личного состава и военной техники Российской армии в Крыму. Крымская операция ВСУ — это только новый этап войны против России. Но этот этап будет уже с новых, максимально выгодных позиций для Украины», — ранее говорил Залужный журналистам. Об этом же он говорит и в статье.Затем должны последовать ракетные удары по России, которая сейчас превосходит Украину по дальности своих ракетных ударов: 2000 российских километров против 100 украинских. «Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами. …Только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения и, таким образом, расшатывания указанного "центра тяжести" противника можно говорить о переломе в ходе войны», — пишет Залужный с товарищем. Цель бомбардировок России — «сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей».Второй: Украина готова к войне только — и исключительно! — с иностранной помощью. Без этой помощи Украина, уже фактически лишенная своей экономики, а следовательно и ВПК, не продержится и пару недель. «Если с численностью персонала (то есть пушечного мяса ВСУ. — Авт.) ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», — пишет Залужный. И призывает Запад дать оружия из расчета того, что «подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад».А поскольку механизированная бригада в ВСУ — это в среднем три тысячи военных, то, по Залужному, только для отвоевания Крыма группировка размером в 30-60 тысяч. С новым западным оружием. А дальше же стоит задача победы над Россией. И это тоже деньги и оружие.При этом Залужный с Забродским а) не собираются жалеть живую силу ВСУ; б) ради победы готовы к применению тактического ядерного оружия. По мнению авторов, Запад обязан быть готовым к тому, чтобы аналогично ответить на возможное применение Россией тактического ядерного оружия против Украины. «Любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира», — говорится в статье.А это значит, что ради победы, Залужный с Забродским готовы принести ядерную войну на территорию Украины. Лишь бы удержаться у власти.Кстати, о власти и о возможной ее смене на Украине — замене президента Зеленского на хунту Залужного. Судя по статье Залужного и Забродского, ничего нового в этом плане не ожидается: и Зеленский, и Залужный – одинаковые «ястребы войны», готовые ради собственной власти уничтожить свою страну.Но смена персоналий возможна: обращает на себя внимание тот факт, что Забродский, соавтор статьи у Залужного, — член фракции партии «Евросолидарность» экс-президента Петра Порошенко, который спит и видит свой реванш и, кажется, только ждет отмашки из Вашингтона.

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https://ukraina.ru/20220329/1033640271.html

https://ukraina.ru/20220908/1038540627.html

https://ukraina.ru/20220908/1038540349.html

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2022

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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