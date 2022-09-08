В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams - 08.09.2022 Украина.ру
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В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams
В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams - 08.09.2022 Украина.ру
В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams
Комментарий по поводу возможных поставок танков Abrams Киеву отказались давать в Пентагоне, заявил РИА Новости представитель ведомства
2022-09-08T08:39
2022-09-08T08:39
сша
пентагон
танки
украина
новости
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Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2.Позже заместитель главы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял сказал, что у него нет информации о том, что кто-то из западных стран должен поставить танки на Украину.
https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html
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сша, пентагон, танки, украина, новости
США, Пентагон, танки, Украина, Новости

В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

08:39 08.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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Комментарий по поводу возможных поставок танков Abrams Киеву отказались давать в Пентагоне, заявил РИА Новости представитель ведомства
"У нас сейчас нет никаких объявлений. Мы не спекулируем на содержании пакетов помощи Украине до их официального объявления", - сказал собеседник агентства.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2.
Позже заместитель главы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял сказал, что у него нет информации о том, что кто-то из западных стран должен поставить танки на Украину.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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