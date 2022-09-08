https://ukraina.ru/20220908/1038538845.html

В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams - 08.09.2022 Украина.ру

В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

Комментарий по поводу возможных поставок танков Abrams Киеву отказались давать в Пентагоне, заявил РИА Новости представитель ведомства

2022-09-08T08:39

2022-09-08T08:39

2022-09-08T08:39

сша

пентагон

танки

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2.Позже заместитель главы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял сказал, что у него нет информации о том, что кто-то из западных стран должен поставить танки на Украину.

https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, пентагон, танки, украина, новости