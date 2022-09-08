https://ukraina.ru/20220908/1038537652.html

Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса

Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса - 08.09.2022 Украина.ру

Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса

Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") на днях сделал несколько противоречащих высказываний об опасности банкроства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, это вызвало негативную реакцию среди политиков и обычных граждан

2022-09-08T07:29

2022-09-08T07:29

2022-09-08T07:29

фрг

зеленые

энергокризис

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/29/1033912930_0:0:7159:4027_1920x0_80_0_0_3fdd4d6346e6901edbe0981c07dcb958.jpg.webp

"Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать", - ответил Хабек на вопрос журналистки, ожидает ли он волны банкротства из-за энергокризиса.Также Хабек не исключил того, что "некоторые отрасли просто остановят на некоторое время свое производство", что не является для него синонимом банкротства. На замечание журналистки, что при прекращении продаж и производства компаниям уже через два месяца грозят ещё большие потери, если они будут тянуть с процедурой о банкротстве, Хабек ответил, что "банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус".В качестве примера он привёл магазины полезной пищи и пекарни, которым во избежание такого сценария, по его словам, можно просто "сделать перерыв на пару месяцев".Простых граждан тоже возмутили высказывания политика. "Если вы не увидите это своими глазами, вы никогда не поверите. Этот человек от "Зеленых" - Роберт Хабек - вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата. В том числе в его руках судьба нашей экономики, будущее страны", - звучит в комментариях пользователей в Twitter.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фрг, зеленые, энергокризис, новости