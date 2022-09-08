https://ukraina.ru/20220908/1038537652.html
Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса
Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса - 08.09.2022 Украина.ру
Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса
Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") на днях сделал несколько противоречащих высказываний об опасности банкроства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, это вызвало негативную реакцию среди политиков и обычных граждан
2022-09-08T07:29
2022-09-08T07:29
2022-09-08T07:29
фрг
зеленые
энергокризис
новости
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"Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать", - ответил Хабек на вопрос журналистки, ожидает ли он волны банкротства из-за энергокризиса.Также Хабек не исключил того, что "некоторые отрасли просто остановят на некоторое время свое производство", что не является для него синонимом банкротства. На замечание журналистки, что при прекращении продаж и производства компаниям уже через два месяца грозят ещё большие потери, если они будут тянуть с процедурой о банкротстве, Хабек ответил, что "банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус".В качестве примера он привёл магазины полезной пищи и пекарни, которым во избежание такого сценария, по его словам, можно просто "сделать перерыв на пару месяцев".Простых граждан тоже возмутили высказывания политика. "Если вы не увидите это своими глазами, вы никогда не поверите. Этот человек от "Зеленых" - Роберт Хабек - вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата. В том числе в его руках судьба нашей экономики, будущее страны", - звучит в комментариях пользователей в Twitter.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фрг, зеленые, энергокризис, новости
Вице-канцлер ФРГ предложил магазинам "закрыться на пару месяцев" на фоне энергокризиса
Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") на днях сделал несколько противоречащих высказываний об опасности банкроства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, это вызвало негативную реакцию среди политиков и обычных граждан
"Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать", - ответил Хабек на вопрос журналистки, ожидает ли он волны банкротства из-за энергокризиса.
Также Хабек не исключил того, что "некоторые отрасли просто остановят на некоторое время свое производство", что не является для него синонимом банкротства.
На замечание журналистки, что при прекращении продаж и производства компаниям уже через два месяца грозят ещё большие потери, если они будут тянуть с процедурой о банкротстве, Хабек ответил, что "банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус".
В качестве примера он привёл магазины полезной пищи и пекарни, которым во избежание такого сценария, по его словам, можно просто "сделать перерыв на пару месяцев".
"Можно только надеяться, что большинство немецких средних предпринимателей и особенно пекари в это время уже были в постели и спали - и им не пришлось это наблюдать", - прокомментировал слова Хабека глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, выступая на пленарном заседании бундестага по обсуждению бюджета.
Простых граждан тоже возмутили высказывания политика.
"Если вы не увидите это своими глазами, вы никогда не поверите. Этот человек от "Зеленых" - Роберт Хабек - вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата. В том числе в его руках судьба нашей экономики, будущее страны", - звучит в комментариях пользователей в Twitter.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.