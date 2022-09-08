https://ukraina.ru/20220908/1038533236.html

Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык

Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык - 08.09.2022 Украина.ру

Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык

В последние годы украинский язык пытаются реформировать таким образом, чтобы максимально отдалить его от русского, считает политолог Иван Мезюхо. Такое мнение он высказал в комментарии для Украина.ру

2022-09-08T06:00

2022-09-08T06:00

2022-09-08T06:00

новости

украинский язык

политолог

женщины

картошка

сковорода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/15/1034201562_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_22acea6f3525903b5cb33836c389dc54.jpg

В начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку. Учебник этот будет разработан специально для школ освобожденных территорий, и изучение украинского языка будет добровольным.Мезюхо рассказал, что в украинский язык стали привлекать намеренно иностранные заимствования, "евроинтеграционные нормы", менять произношение, отдаляя его от русского.Другим значительным изменением в фонетике он считает введение феминитивов. По мнению политолога, это более политический вопрос, чем языковой.Мезюхо уверен, что России стоит заниматься классическим украинским языком, его сохранением и развитием. Кроме того, он убежден, что специалистов, способных заняться этим, более, чем достаточно.

https://ukraina.ru/20220905/1038441035.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинский язык, политолог, женщины, картошка, сковорода