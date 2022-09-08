https://ukraina.ru/20220908/1038533236.html
Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык
Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык - 08.09.2022 Украина.ру
Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык
В последние годы украинский язык пытаются реформировать таким образом, чтобы максимально отдалить его от русского, считает политолог Иван Мезюхо. Такое мнение он высказал в комментарии для Украина.ру
2022-09-08T06:00
2022-09-08T06:00
2022-09-08T06:00
новости
украинский язык
политолог
женщины
картошка
сковорода
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В начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку. Учебник этот будет разработан специально для школ освобожденных территорий, и изучение украинского языка будет добровольным.Мезюхо рассказал, что в украинский язык стали привлекать намеренно иностранные заимствования, "евроинтеграционные нормы", менять произношение, отдаляя его от русского.Другим значительным изменением в фонетике он считает введение феминитивов. По мнению политолога, это более политический вопрос, чем языковой.Мезюхо уверен, что России стоит заниматься классическим украинским языком, его сохранением и развитием. Кроме того, он убежден, что специалистов, способных заняться этим, более, чем достаточно.
https://ukraina.ru/20220905/1038441035.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинский язык, политолог, женщины, картошка, сковорода
Сковородки, картошка, женщины: политолог рассказал, как уродовали украинский язык
В последние годы украинский язык пытаются реформировать таким образом, чтобы максимально отдалить его от русского, считает политолог Иван Мезюхо. Такое мнение он высказал в комментарии для Украина.ру
В начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку. Учебник этот будет разработан специально для школ освобожденных территорий, и изучение украинского языка будет добровольным.
Мезюхо рассказал, что в украинский язык стали привлекать намеренно иностранные заимствования, "евроинтеграционные нормы", менять произношение, отдаляя его от русского.
Потому что когда в украинский язык стали насильно привлекать иностранные заимствования, как "рондель" - это картошка, а ведь по-украински – "картопля", или "пательня" - сковородка, то сразу было понятно, что речь идет о том. Чтобы через культурный аспект навязывать западноукраинскую бандеровскую доктрину всему украинскому обществу.
Другим значительным изменением в фонетике он считает введение феминитивов. По мнению политолога, это более политический вопрос, чем языковой.
Другим неоднозначным изменением в фонетике украинского языка стало применение феминитивов, что, наверное, должно соответствовать евроинтеграционному духу украинского государства. Был "директор" женского рода, стала "директорка", был политик – теперь ее называют "політикиня". Это и смешно, с одной стороны, а с другой, конечно, такие изменения призваны в очередной раз доказать украинцам, что у них нет ничего общего с Россией.
Мезюхо уверен, что России стоит заниматься классическим украинским языком, его сохранением и развитием. Кроме того, он убежден, что специалистов, способных заняться этим, более, чем достаточно.