https://ukraina.ru/20220907/1038476871.html

"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ

"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ - 07.09.2022 Украина.ру

"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ

После специальной военной операции (СВО) с Украины уйдет нацизм, как это было в Германии. Поражение в Великой Отечественной войне умертвило эту идею в головах немцев, так будет и на территории Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-07T05:00

2022-09-07T05:00

2022-09-07T05:00

нацизм

сво

новости

украина

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На Украине уже нет государственности, считает Константинов. По его словам, страну покинули 15 миллионов человек.Жители Украины должны определить, как они видят свое политическое будущее, считает Константинов. России не нужны территории, но нужна безопасность, поэтому все, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038457905.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нацизм, сво, новости, украина