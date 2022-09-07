"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
После специальной военной операции (СВО) с Украины уйдет нацизм, как это было в Германии. Поражение в Великой Отечественной войне умертвило эту идею в головах немцев, так будет и на территории Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
На Украине уже нет государственности, считает Константинов. По его словам, страну покинули 15 миллионов человек.
Что будет на месте Украины, как это будет называться, не так важно. Главное, чтобы люди сами определились. Однозначно уйдет нацизм. Это идеология, которая привела к банкротству идеи украинской государственности, она в сознании людей умрет. И денацификация этому поможет. Так в Германии произошло. Поражение в войне умертвило эту идею в головах немцев, и ее там больше никогда не будет. Так и тут будет.
Жители Украины должны определить, как они видят свое политическое будущее, считает Константинов. России не нужны территории, но нужна безопасность, поэтому все, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.