"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ - 07.09.2022 Украина.ру
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"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ - 07.09.2022 Украина.ру
"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
После специальной военной операции (СВО) с Украины уйдет нацизм, как это было в Германии. Поражение в Великой Отечественной войне умертвило эту идею в головах немцев, так будет и на территории Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T05:00
2022-09-07T05:00
нацизм
сво
новости
украина
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На Украине уже нет государственности, считает Константинов. По его словам, страну покинули 15 миллионов человек.Жители Украины должны определить, как они видят свое политическое будущее, считает Константинов. России не нужны территории, но нужна безопасность, поэтому все, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038457905.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нацизм, сво, новости, украина
нацизм, СВО, Новости, Украина

"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ

05:00 07.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
После специальной военной операции (СВО) с Украины уйдет нацизм, как это было в Германии. Поражение в Великой Отечественной войне умертвило эту идею в головах немцев, так будет и на территории Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
На Украине уже нет государственности, считает Константинов. По его словам, страну покинули 15 миллионов человек.
Что будет на месте Украины, как это будет называться, не так важно. Главное, чтобы люди сами определились. Однозначно уйдет нацизм. Это идеология, которая привела к банкротству идеи украинской государственности, она в сознании людей умрет. И денацификация этому поможет. Так в Германии произошло. Поражение в войне умертвило эту идею в головах немцев, и ее там больше никогда не будет. Так и тут будет.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Жители Украины должны определить, как они видят свое политическое будущее, считает Константинов. России не нужны территории, но нужна безопасность, поэтому все, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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нацизмСВОНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
05:00"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
04:45Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
04:30Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
04:15Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме
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