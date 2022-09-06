Трасс и её "команда фриков": соцсети о новом премьер-министре Великобритании - 06.09.2022 Украина.ру
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Трасс и её "команда фриков": соцсети о новом премьер-министре Великобритании
Трасс и её "команда фриков": соцсети о новом премьер-министре Великобритании - 06.09.2022 Украина.ру
Трасс и её "команда фриков": соцсети о новом премьер-министре Великобритании
Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T15:19
2022-09-06T15:19
эксклюзив
трасс (лиз трасс)
великобритания
премьер-министр
социальные сети
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Новым главой партии консерваторов Великобритании, а также новым премьер-министром страны стала Лиз Трасс.В первой речи в новом статусе политик пообещала бороться с ростом цен на электроэнергию и снизить налоги.Будучи министром иностранных дел, Трасс неоднократно использовала антироссийскую риторику. Так, она заявила, что "готова вызвать на разговор" Владимира Путина и, как вспоминала представитель российского МИД Мария Захарова, "осадить" главу ведомства Сергея Лаврова. Политик также утверждала, что Великобритания ввела "самые жесткие санкции" в адрес Москвы.Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ожидает от Трасс на новом посту "продолжения деструктивного курса".Новую-старую политику Великобритании обсудили эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Украинский британист Егор Байлян спрогнозировал, как будет реализовываться внешняя политика Британии в отношении Украины: "Основной темой дня стало избрание Лиз Трасс новым премьером Британии. Ожидаю отсутствие изменений политики в отношении Украины. В то же время усиление сотрудничества. Для Лиз вопросы безопасности Европы и Азии являются сочетаемыми факторами. А Россия и Китай соответственно угрозам современности. Как это выйдет на практике, посмотрим. Возможно, новый министр иностранных дел (у меня есть идеи, но не хочу сглазить) станет тем, кто поставит на место автократии, депортирует российских мажоров из Британии и усилит военное присутствие Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе.… в августе уже открыто Трасс сказала, что готова применить ядерное оружие и в случае избрания ее премьером (что уже произошло) объявить КНР угрозой национальной безопасности Британии.Для Украины избрание Лиз Трасс это очень крутая новость, ведь именно она была среди тех, кто инициировал формирование союза безопасности Британии, Польши и Украины в феврале 2022-го. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ценит свою британскую коллегу, а тактика малых союзов Киева критическая важна для получения военной помощи со стороны иностранных партнеров. Британия сейчас по сути является главным мировым центром тренировки украинских военных. Причем в этом принимают участие не только британцы, но и другие страны, включая Нидерланды, Данию, Новую Зеландию. Самое главное сейчас это популяризировать украино-британские связи в прошлом для эффективного сотрудничества сейчас".Российский политолог Сергей Марков уличил Трасс в плохом знании истории и географии: "Лиз Трасс избрана новым лидером Консервативной партии Британии и поэтому будет новым премьер-министром Британии. Лиз Трасс считается очень агрессивной и глуповатой и плохо образованной. Её избрание премьер-министром Британии отражает общий кризис Британии и её правящего класса. И Россия и европейские страны ненавидят Британию за её зло в течении особенно последних лет, Брекзит и война на Украине против России, и были бы рады если бы Британия пала. Как результат, например, отделения Шотландии от Британии.Ляпы Лиз Трасс.1. Заявила, споря об Украине, что Британия не признает суверенитета России над Воронежской и Рязанской областями. Она просто думала, что это украинские области.2. Заявила, что Британия будет оказывать помощь своим балтийским союзникам через Чёрное море. Причина, плохо знает географию и путает Чёрное и Балтийское море.3. Ненависть к России у Трасс настолько велика, что это слегка парализует её мозги.4. Это конечно, очень опасно.5. Трасс показала что ей совершенно наплевать на Украину и украинцев, а её интересует только цель уничтожить Россию или принести ей как можно больше вреда.6. Да, ещё заявила, что Украина пережила много нашествий, от монголов до татар. То есть и по истории она скорее безграмотна".Политтехнолог Игорь Димитриев считает, что сейчас в Британии будет работать правительство фриков. И это неслучайно: "Почитал о планах Лиз Трасс составить кабинет министров без белых мужчин и понял, что это за команда пришла к власти в Великобритании. Это "Отряд самоубийц" из голливудского кино. Великобритания готовится к серьезному кризису, к протестам, экономическим проблемам и на эту команду фриков свалят ответственность за происходящее. Отряд самоубийц примет на себя весь негатив, а потом их выкинут из власти и изберут нормальных".Социолог Валерий Федоров остановился на "женской" составляющей мировой политики:"У нас обычно не любят западных женщин-политиков. А зря! Нам ведь от них одна польза! Примеров не счесть…Взять хотя бы Терезу Мэй, которая своим "делом Скрипалей" деятельно поучаствовала в организации победы В.В.Путина на выборах президента России в 2018 г.Или Лиз Трасс, на посту министра иностранных дел Великобритании отказавшуюся признавать суверенитет РФ над Воронежской и Белгородской областями и тем самым сильно поспособствовавшую общенациональной консолидации вокруг Путина накануне начала СВО.Теперь вот умная Нэнси Пелоси делает все для того, чтобы отвлечь внимание от Украины и побудить Китай активизировать союз с Россией на фоне Тайваньского кризиса.Все-таки больше нам нужно женщин в политике, больше! Хотя бы в западной…"Депутат Госдумы Евгений Попов показал, что такое современная демократия:"Забавно, что за Трасс никогда не голосовал великобританский народ. Дважды она проигрывала парламентские выборы, пока Кэмерон не включил Лизу в свой список. И вот сегодня Трасс стала главой государства. За неё отдали свои голоса 81326 консерваторов. Для сравнения, на выборах в Государственную Думу за меня проголосовали 80894 москвича. Каждому, кстати, ещё раз огромное спасибо! Вот вам и хваленая западная легитимность 80k голосов - и ты премьер. А у нас 80к голосов избирают одного депутата от одного округа. Как-то так, ребята - демократы".Украинский политический эксперт Виктор Небоженко размышлял, кто будет успешнее - Лиз Трасс или Борис Джонсон: "Нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс ждут сложнейшие внутриполитические и внешнеполитические проблемы, не менее сложные, чем в свое время у Маргарет Тэтчер. Нам очень важно, чтобы премьер-министр Лиз Трасс не ссорилась с предыдущим премьером Борисом Джонсоном и продолжала его линию усиления военно-политического и экономического сотрудничества Украины и Великобритании.Лиз Трасс получила огромную власть в тяжелое время. Она должна быть готова к любым драматическим событиям в политической и общественной жизни Великобритании - от очередной атаки Путина на Лондон, ядерного шантажа Кремля, газовой войны, обострения российско-украинской войны, вплоть до смены в королевстве...Скорее всего, именно премьеру Лиз Трасс предстоит цивилизованно закончить "развод" Великобритании с Евросоюзом - Брексит и открыть новую страницу сотрудничества с Европой.Великобритании также предстоит активизировать создание социокультурного и военно-политического Альянса Великобритании и стран Восточной Европы при активном участии форпоста европейской безопасности – Украины.Лондону также, после вступления в НАТО Швеции и Финляндии, предстоит играть ведущую роль в формировании будущей ассоциации "Стран Двух морей" - Северного и Балтийского ("Ганза-2") и тут важно будет успокоить ревность Германии, которая явно не успевает давать ответы на изменения в Европе.Великобритания не останется в стороне в случае обострение геополитической борьбы за Арктику и проблемы интернализации Северного морского Пути, которая больше выгодна Европе и Китаю, чем России. Поэтому Кремль будет больше других всячески сопротивляться этому международному проекту. При этом Великобритания остается главным провайдером геополитических интересов Запада на Большом Ближнем Востоке от Турции до Афганистана и Индии.А когда премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обязательно приедет в Украину, то президент Украины Зеленский будет встречать ее в костюме и с букетом цветов".* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20220906/1038473486.html
https://ukraina.ru/20220906/1038484731.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, трасс (лиз трасс), великобритания, премьер-министр, социальные сети
Эксклюзив, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, премьер-министр, Социальные сети

Трасс и её "команда фриков": соцсети о новом премьер-министре Великобритании

15:19 06.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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Виктория Титова
Все материалы
Новым главой партии консерваторов Великобритании, а также новым премьер-министром страны стала Лиз Трасс.
В первой речи в новом статусе политик пообещала бороться с ростом цен на электроэнергию и снизить налоги.
Будучи министром иностранных дел, Трасс неоднократно использовала антироссийскую риторику. Так, она заявила, что "готова вызвать на разговор" Владимира Путина и, как вспоминала представитель российского МИД Мария Захарова, "осадить" главу ведомства Сергея Лаврова. Политик также утверждала, что Великобритания ввела "самые жесткие санкции" в адрес Москвы.
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ожидает от Трасс на новом посту "продолжения деструктивного курса".
Новую-старую политику Великобритании обсудили эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.
Украинский британист Егор Байлян спрогнозировал, как будет реализовываться внешняя политика Британии в отношении Украины:
"Основной темой дня стало избрание Лиз Трасс новым премьером Британии. Ожидаю отсутствие изменений политики в отношении Украины. В то же время усиление сотрудничества.
Для Лиз вопросы безопасности Европы и Азии являются сочетаемыми факторами. А Россия и Китай соответственно угрозам современности. Как это выйдет на практике, посмотрим. Возможно, новый министр иностранных дел (у меня есть идеи, но не хочу сглазить) станет тем, кто поставит на место автократии, депортирует российских мажоров из Британии и усилит военное присутствие Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе.
… в августе уже открыто Трасс сказала, что готова применить ядерное оружие и в случае избрания ее премьером (что уже произошло) объявить КНР угрозой национальной безопасности Британии.
Для Украины избрание Лиз Трасс это очень крутая новость, ведь именно она была среди тех, кто инициировал формирование союза безопасности Британии, Польши и Украины в феврале 2022-го.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ценит свою британскую коллегу, а тактика малых союзов Киева критическая важна для получения военной помощи со стороны иностранных партнеров. Британия сейчас по сути является главным мировым центром тренировки украинских военных. Причем в этом принимают участие не только британцы, но и другие страны, включая Нидерланды, Данию, Новую Зеландию.
Самое главное сейчас это популяризировать украино-британские связи в прошлом для эффективного сотрудничества сейчас".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
09:30
"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера БританииСенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поздно вечером 5 сентября в своем Telegram саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании
Российский политолог Сергей Марков уличил Трасс в плохом знании истории и географии:
"Лиз Трасс избрана новым лидером Консервативной партии Британии и поэтому будет новым премьер-министром Британии.
Лиз Трасс считается очень агрессивной и глуповатой и плохо образованной. Её избрание премьер-министром Британии отражает общий кризис Британии и её правящего класса. И Россия и европейские страны ненавидят Британию за её зло в течении особенно последних лет, Брекзит и война на Украине против России, и были бы рады если бы Британия пала. Как результат, например, отделения Шотландии от Британии.
Ляпы Лиз Трасс.
1. Заявила, споря об Украине, что Британия не признает суверенитета России над Воронежской и Рязанской областями. Она просто думала, что это украинские области.
2. Заявила, что Британия будет оказывать помощь своим балтийским союзникам через Чёрное море. Причина, плохо знает географию и путает Чёрное и Балтийское море.
3. Ненависть к России у Трасс настолько велика, что это слегка парализует её мозги.
4. Это конечно, очень опасно.
5. Трасс показала что ей совершенно наплевать на Украину и украинцев, а её интересует только цель уничтожить Россию или принести ей как можно больше вреда.
6. Да, ещё заявила, что Украина пережила много нашествий, от монголов до татар. То есть и по истории она скорее безграмотна".
Политтехнолог Игорь Димитриев считает, что сейчас в Британии будет работать правительство фриков. И это неслучайно:
"Почитал о планах Лиз Трасс составить кабинет министров без белых мужчин и понял, что это за команда пришла к власти в Великобритании. Это "Отряд самоубийц" из голливудского кино.
Великобритания готовится к серьезному кризису, к протестам, экономическим проблемам и на эту команду фриков свалят ответственность за происходящее. Отряд самоубийц примет на себя весь негатив, а потом их выкинут из власти и изберут нормальных".
Социолог Валерий Федоров остановился на "женской" составляющей мировой политики:
"У нас обычно не любят западных женщин-политиков. А зря! Нам ведь от них одна польза! Примеров не счесть…
Взять хотя бы Терезу Мэй, которая своим "делом Скрипалей" деятельно поучаствовала в организации победы В.В.Путина на выборах президента России в 2018 г.
Или Лиз Трасс, на посту министра иностранных дел Великобритании отказавшуюся признавать суверенитет РФ над Воронежской и Белгородской областями и тем самым сильно поспособствовавшую общенациональной консолидации вокруг Путина накануне начала СВО.
Теперь вот умная Нэнси Пелоси делает все для того, чтобы отвлечь внимание от Украины и побудить Китай активизировать союз с Россией на фоне Тайваньского кризиса.
Все-таки больше нам нужно женщин в политике, больше! Хотя бы в западной…"
Дмитрий Дробницкий интервью
12:35
Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе
Депутат Госдумы Евгений Попов показал, что такое современная демократия:
"Забавно, что за Трасс никогда не голосовал великобританский народ. Дважды она проигрывала парламентские выборы, пока Кэмерон не включил Лизу в свой список. И вот сегодня Трасс стала главой государства.
За неё отдали свои голоса 81326 консерваторов. Для сравнения, на выборах в Государственную Думу за меня проголосовали 80894 москвича. Каждому, кстати, ещё раз огромное спасибо! Вот вам и хваленая западная легитимность 80k голосов - и ты премьер. А у нас 80к голосов избирают одного депутата от одного округа. Как-то так, ребята - демократы".
Украинский политический эксперт Виктор Небоженко размышлял, кто будет успешнее - Лиз Трасс или Борис Джонсон:
"Нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс ждут сложнейшие внутриполитические и внешнеполитические проблемы, не менее сложные, чем в свое время у Маргарет Тэтчер. Нам очень важно, чтобы премьер-министр Лиз Трасс не ссорилась с предыдущим премьером Борисом Джонсоном и продолжала его линию усиления военно-политического и экономического сотрудничества Украины и Великобритании.
Лиз Трасс получила огромную власть в тяжелое время. Она должна быть готова к любым драматическим событиям в политической и общественной жизни Великобритании - от очередной атаки Путина на Лондон, ядерного шантажа Кремля, газовой войны, обострения российско-украинской войны, вплоть до смены в королевстве...
Скорее всего, именно премьеру Лиз Трасс предстоит цивилизованно закончить "развод" Великобритании с Евросоюзом - Брексит и открыть новую страницу сотрудничества с Европой.
Великобритании также предстоит активизировать создание социокультурного и военно-политического Альянса Великобритании и стран Восточной Европы при активном участии форпоста европейской безопасности – Украины.
Лондону также, после вступления в НАТО Швеции и Финляндии, предстоит играть ведущую роль в формировании будущей ассоциации "Стран Двух морей" - Северного и Балтийского ("Ганза-2") и тут важно будет успокоить ревность Германии, которая явно не успевает давать ответы на изменения в Европе.
Великобритания не останется в стороне в случае обострение геополитической борьбы за Арктику и проблемы интернализации Северного морского Пути, которая больше выгодна Европе и Китаю, чем России. Поэтому Кремль будет больше других всячески сопротивляться этому международному проекту. При этом Великобритания остается главным провайдером геополитических интересов Запада на Большом Ближнем Востоке от Турции до Афганистана и Индии.
А когда премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обязательно приедет в Украину, то президент Украины Зеленский будет встречать ее в костюме и с букетом цветов".
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
13:58
Британия вновь опремьерилась
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
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