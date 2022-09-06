https://ukraina.ru/20220906/1038485615.html

Что общего между Илоном Маском и Зеленским? Вы не поверите - Тамрико Ложбанидзе

Что общего между Илоном Маском и Зеленским? Вы не поверите - Тамрико Ложбанидзе - 06.09.2022 Украина.ру

Что общего между Илоном Маском и Зеленским? Вы не поверите - Тамрико Ложбанидзе

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T15:30

2022-09-06T15:30

2022-09-06T16:04

илон маск

владимир зеленский

изобретение

сша

мнения

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Во времена моего детства была такая народная героиня – Тамрико Ложбанидзе. Ну как, народная? Народу её усердно впаривали как пример для подражания. На самом высоком уровне.Зачин многочисленных статей на всех языках СССР с типовым названием "Дерзай, Тамрико" был такой: обычная девочка – поёт, танцует, вышивает, изобретает станки для деревообрабатывающей промышленности.История вполне анекдотическая, что авторы статей, разумеется, понимали. У девочки (ей было всего лет 9 или 11 – что-то такое) отец и брат работали на фабрике по производству бус. Бусы делались дедовским способом – обтачивались два полушария, пропиливалась дырочка, они склеивались и пропускалась нитка. В случае обрыва нитки попытка её пропустить заново часто заканчивалась тем, что бусина разваливалась на две половинки.Девочка поинтересовалась, а почему бы не поставить на станке два резца, чтобы обтачивать сразу оба полушария, а потом уже просверливать дырочку? Старшие товарищи оформили изобретение, вписали туда ребёнка и заверте...Понятно, что такое изобретение требовало слишком существенных изменений в производстве на явно не самой актуальной фабрики. Представьте себе только замену парка станков с фрезеровальных на сверлильные. И вот тут сработал фактор Тамрико – вокруг переоборудования мелкого производства была развёрнута всесоюзная кампания с привлечением центральных СМИ (о грузинской чудо-девочке писала "Правда" и показывался сюжет в программе "Время"). Даже если изобретение и не было внедрено, инициаторы кампании свой бонус получили – премии, повышение по службе и т.п. Тамрико была просто прикрытием.В США на каком-то этапе тоже решили, что нужно прикрытие для реализации некоторых неоднозначных проектов. И нашли изящное решение в виде проекта Илона Маска.Над Маском принято посмеиваться. Достаточно вспомнить хроническую убыточность его стартапов и то, что все авторские свидетельства, заложенные в "Теслу", касаются дизайна, а вовсе не начинки. Но там всё гораздо интереснее.Собственно, проект Маска – маскировка. Выглядит всё как частная компания, но легко понять, что никакая частная компания в режиме финансовой пирамиды долго существовать не может. А проект Маска с финансовой точки зрения – именно пирамида: убытки производства (не говоря уже о НИОКР) покрываются за счёт вложений в основной капитал через эмиссию акций.Вы правда думаете, что это следствие рекламного гения Маска? Возможно, но думаю тут никакие рыночные механизмы и рядом не ночевали – просто в нужный момент нужную фирму вежливо просят вложиться в акции Маска. В обмен, например, на военный заказ. Коррупция? Побойтесь бога… Просто удачный пример частно-государственного партнёрства. Или как у них такие схемы называются?Маску сваливают проекты НАСА и других государственных организаций – пусть он их реализует. Если попытка реализации проекта закончится провалом – ничего страшного. Это ж какой-то Маск провалился, а не США… Если попытка реализации закончится успехом, то частная компания значительно быстрее справится с внедрением изобретения. Просто потому, что там меньше бюрократии и не надо ждать, пока Конгресс выделит финансирование. Тут, разумеется, есть свои ограничения. Например, частная компания не будет вошкаться с заведомо неприбыльным производством. Но Маск – будет. Потому что он только выглядит как частная компания, на самом-то деле он – альтер-эго США.Успех проекта Маска позволил опробованную в сфере изобретательства и производства технологию на другие сферы. А чем вам Зеленский не Маск? Он ведь тоже – маскировка.Во времена Гражданской войны бытовала поговорка об адмирале Колчаке: "мундир – английский, погон – российский, табак – японский, правитель – омский". Примерно так же выглядит Владимир Зеленский – бюджет его "проекта" пишется в Вашингтоне, армия и спецслужбы находятся под управлением американских "инструкторов" (причём их влияние опирается не только на авторитет, но и на манипулирование военными поставками), но при этом формально США в войне не участвуют и, главное, если Украина завтра рухнет, это не будет повторением Вьетнама или Афганистана – это не мы, это всё он…

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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илон маск, владимир зеленский, изобретение, сша, мнения