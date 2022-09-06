Британия вновь опремьерилась - 06.09.2022 Украина.ру
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Британия вновь опремьерилась
Британия вновь опремьерилась - 06.09.2022 Украина.ру
Британия вновь опремьерилась
С сегодняшнего дня избранная вчера лидером Консервативной партии Мэри Элизабет Трасс работает 78-м премьер-министром Великобритании. Бедная Британия. На смену... Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T13:58
2022-09-06T16:12
великобритания
трасс (лиз трасс)
премьер-министр
мнения
ростислав ищенко
украина
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С сегодняшнего дня избранная вчера лидером Консервативной партии Мэри Элизабет Трасс работает 78-м премьер-министром Великобритании. Бедная Британия. На смену энергичному клоуну приходит ограниченная серая мышь.В 1993 году я три месяца (с мая по август) жил в Лидсе, на родине нового британского премьера. Тогда юная Лиз только закончила школу и собиралась поступать в Мертон-колледж Оксфорда (высшее образование в Британии можно получать с восемнадцати, а в мае 1993 года тёзке королевы было ещё семнадцать). Гуляя по улицам города я вполне мог пройти мимо будущего политического деятеля и не заметить, а шанс пересечься на каком-то из мероприятий с её отцом-профессором был ещё выше.Маргарет Тэтчер тогда уже сдала премьерство, но страна всё ещё наслаждалась финансовой стабильностью и экономическим ростом, а наследовавший Тэтчер Джон Мэйджор вплоть до 1997 года твёрдо проводил традиционную консервативную политику.Лидс — университетский город. Левая профессура (родители Лиз тоже придерживались левых взглядов) и ещё более левое студенчество тридцать лет назад не выглядели угрожающе. Они обсуждали свои политические взгляды на лужайках и в аудиториях, но при этом вполне респектабельно вели себя на приёме у мэра города или на аналогичных университетских мероприятиях. Трудно было даже предположить, что из этой благостности, из мирного соседства волка и ягнёнка, пасущих стада правых и мечтающих делить туши левых, через каких-нибудь тридцать (даже через двадцать) лет вырастет ужас современной Европы, смертельно поражённой вирусом глобалистской толерантности.В 1993 году Британия купалась в счастье. В прошлое ушёл не только жестокий кризис средины семидесятых, но и жёсткие ограничения тэтчеризма. Счастливые британцы черпали изобилие полными ложками, в абсолютной уверенности, что этому счастью не будет конца, что найдено универсальное средство от кризисов, что конец истории наступил и Запад навсегда оказался на вершине пищевой цепочки.Именно в это время Лиз Трасс ринулась в политику. Родители воспитывали её как левую лейбористку. Но, к тому времени как она подросла и поступила в университет, достаточно левой для неё оказалась уже Либерально-демократическая партия. Впрочем, не прошло и трёх лет, как Елизавета сменила либеральных демократов на консерваторов. Британское общество стремительно левело, а с ним левели и политики.К сожалению, из своего детства, пришедшегося на экономический подъём тэтчеризма и золотую семилетку Мэйджора, Лиз Трасс взяла только лево-либеральную эклектику, предполагавшую, что в обществе всеобщего вечного изобилия можно без проблем уровнять принцев интеллекта и нищих духом. Если рог изобилия не может иссякнуть, то какая разница, кто руководит страной и руководят ли ею вообще?Провал Лиз Трасс во время переговоров с российской делегацией, когда на пресс-конференции, отвечая на невинный вопрос журналиста, она продемонстрировала дремучую необразованность, заявив, что Британия никогда не признает российский суверенитет над Воронежем и Ростовом, — не невинная оговорка. Будучи министром иностранных дел в эпоху развития острого внешнеполитического кризиса и пытаясь участвовать в его урегулировании, будущий премьер Британии не сочла нужным перед переговорами с вовлечённой в кризис Россией хотя бы изучить ситуацию и запомнить какие именно территории являются камнем преткновения, вокруг чего идёт спор и каковы позиции сторон.Это вопиющий непрофессионализм. Проблема даже не в том, что она опозорилась сама и поставила в глупое положение своё государство. Проблема в том, что министр иностранных дел, не знающий сути конфликта, который берётся урегулировать, не может и интересы своего государства эффективно отстаивать.Это не просто пример откровенной глупости. Это интеллектуальная недостаточность, помноженная на умственную леность. С такими данными Лиз Трасс на заре царствования Елизаветы II не доверили бы Черчиллю виски наливать, а под занавес того же царствования она сама занимает место Черчилля. Старик в гробу переворачивается от негодования.Если бы в начале нового тысячелетия не заявил о себе властно новый (квотный) принцип формирования политических структур, согласно которому и в парламенте, и в правительстве каждой твари должно быть по паре: квота на белых, на чёрных, на жёлтых, квота на индуистов и квота на мусульман, квота на женщин и квота на трансгендеров, квота на инвалидов, у которых отсутствуют ноги и квота на инвалидов, у которых отсутствуют мозги, карьера Трасс вряд ли бы удалась.Лиз Трасс сразу в две квоты попадает: женщин и безмозглых. Поэтому, несмотря на то, что только в 2010 году с большим трудом, с третьего раза, сменив третий избирательный округ, она смогла избраться членом парламента, дальше её правительственная карьера начала расти на глазах. За 10 лет (с 2012 года) она успела побывать: парламентским помощником министра образования, министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министром юстиции, Главным секретарём казначейства, министром внешней торговли, министром по делам женщин и равных возможностей, министром по делам Содружества и международного развития. И вот, наконец, стала премьером — восьмая должность за неполные десять лет.Человек в среднем по году проводил в каждой очередной должности. При том, что только вхождение в курс дел требует не менее полугода. Такая пробежка по министерствам характеризует как саму Лиз Трасс (она ни разу не отказалась от предложенного министерского поста, а её, по квоте для тупых женщин, запихивали на первое попавшееся свободное место), так и актуальную политическую систему Великобритании, в которой ограниченный дилетант может десятилетие делать блестящую политическую карьеру, дослужившись в итоге до премьер-министра.Если бы Лиз Трасс назначили премьером в 1993 году, когда она только закончила школу и ждала восемнадцатилетия для поступления в Оксфорд, это было бы не так страшно. Заложенной Тэтчер стабильности хватило на десять-пятнадцать посттэтчеровских лет, так что юная девочка ничего бы не успела испортить. Да и вряд ли бы попыталась. Всё же надо надеяться, в семнадцать лет у неё амбиций было поменьше. Но сейчас Британия в кризисе, всё западное общество в кризисе, мир сотрясает военно-политический кризис, грозящий в любой момент перерасти в Третью мировую войну. В нынешней обстановке инфантильная слаборазвитая девочка (пусть и постаревшая, и набравшаяся опыта политических итнтриг) во главе правительства — это катастрофа.Эта оценка не преувеличение. Судите сами, Лиз Трасс, которую выдвинули как альтернативу Борису Джонсону заявляет, что она будет проводить джонсоновскую политику, только ещё твёрже и последовательнее. А зачем тогда милого клоуна было менять? Кому помешали его алковечеринки? Ну расслаблялся человек на фоне ковида. Вполне соответствует британской традиции. А уж то, что он приставучего гея назначил на правительственный пост и вовсе свидетельствует о том, что Джонсон правильно понимал требования актуальной западной повестки. Не одну же Трасс продвигать по квотному принципу. Есть и другие квоты.Возможно Лиз Трасс вообще не пьёт (Черчилль, правда, пил и это ему не мешало), но от квотного принципа формирования государственных органов она отказаться не сможет. Ибо это означало бы дезавуировать саму себя. А где же она тогда харчеваться будет? Она же ничего не умеет.Между тем именно этот принцип привёл к деинтеллектуализации Запада, вогнал его в глубочайший кризис и поставил мир на грань ядерной войны. Назначение Лиз Трасс премьером — ещё один шаг Британии к катастрофе.
https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html
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великобритания, трасс (лиз трасс), премьер-министр, мнения, ростислав ищенко, украина
Великобритания, Трасс (Лиз Трасс), премьер-министр, Мнения, Ростислав Ищенко, Украина

Британия вновь опремьерилась

13:58 06.09.2022 (обновлено: 16:12 06.09.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Все материалы
С сегодняшнего дня избранная вчера лидером Консервативной партии Мэри Элизабет Трасс работает 78-м премьер-министром Великобритании. Бедная Британия. На смену энергичному клоуну приходит ограниченная серая мышь.
В 1993 году я три месяца (с мая по август) жил в Лидсе, на родине нового британского премьера. Тогда юная Лиз только закончила школу и собиралась поступать в Мертон-колледж Оксфорда (высшее образование в Британии можно получать с восемнадцати, а в мае 1993 года тёзке королевы было ещё семнадцать). Гуляя по улицам города я вполне мог пройти мимо будущего политического деятеля и не заметить, а шанс пересечься на каком-то из мероприятий с её отцом-профессором был ещё выше.
Маргарет Тэтчер тогда уже сдала премьерство, но страна всё ещё наслаждалась финансовой стабильностью и экономическим ростом, а наследовавший Тэтчер Джон Мэйджор вплоть до 1997 года твёрдо проводил традиционную консервативную политику.
Лидс — университетский город. Левая профессура (родители Лиз тоже придерживались левых взглядов) и ещё более левое студенчество тридцать лет назад не выглядели угрожающе. Они обсуждали свои политические взгляды на лужайках и в аудиториях, но при этом вполне респектабельно вели себя на приёме у мэра города или на аналогичных университетских мероприятиях. Трудно было даже предположить, что из этой благостности, из мирного соседства волка и ягнёнка, пасущих стада правых и мечтающих делить туши левых, через каких-нибудь тридцать (даже через двадцать) лет вырастет ужас современной Европы, смертельно поражённой вирусом глобалистской толерантности.
В 1993 году Британия купалась в счастье. В прошлое ушёл не только жестокий кризис средины семидесятых, но и жёсткие ограничения тэтчеризма. Счастливые британцы черпали изобилие полными ложками, в абсолютной уверенности, что этому счастью не будет конца, что найдено универсальное средство от кризисов, что конец истории наступил и Запад навсегда оказался на вершине пищевой цепочки.
Именно в это время Лиз Трасс ринулась в политику. Родители воспитывали её как левую лейбористку. Но, к тому времени как она подросла и поступила в университет, достаточно левой для неё оказалась уже Либерально-демократическая партия. Впрочем, не прошло и трёх лет, как Елизавета сменила либеральных демократов на консерваторов. Британское общество стремительно левело, а с ним левели и политики.
К сожалению, из своего детства, пришедшегося на экономический подъём тэтчеризма и золотую семилетку Мэйджора, Лиз Трасс взяла только лево-либеральную эклектику, предполагавшую, что в обществе всеобщего вечного изобилия можно без проблем уровнять принцев интеллекта и нищих духом. Если рог изобилия не может иссякнуть, то какая разница, кто руководит страной и руководят ли ею вообще?
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
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Ростислав Ищенко: кто онОдин из главных экспертов МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений. Звезда авторской передачи «Ищенко о главном» на YouTube-канале издания Украина.ру
Провал Лиз Трасс во время переговоров с российской делегацией, когда на пресс-конференции, отвечая на невинный вопрос журналиста, она продемонстрировала дремучую необразованность, заявив, что Британия никогда не признает российский суверенитет над Воронежем и Ростовом, — не невинная оговорка. Будучи министром иностранных дел в эпоху развития острого внешнеполитического кризиса и пытаясь участвовать в его урегулировании, будущий премьер Британии не сочла нужным перед переговорами с вовлечённой в кризис Россией хотя бы изучить ситуацию и запомнить какие именно территории являются камнем преткновения, вокруг чего идёт спор и каковы позиции сторон.
Это вопиющий непрофессионализм. Проблема даже не в том, что она опозорилась сама и поставила в глупое положение своё государство. Проблема в том, что министр иностранных дел, не знающий сути конфликта, который берётся урегулировать, не может и интересы своего государства эффективно отстаивать.
Это не просто пример откровенной глупости. Это интеллектуальная недостаточность, помноженная на умственную леность. С такими данными Лиз Трасс на заре царствования Елизаветы II не доверили бы Черчиллю виски наливать, а под занавес того же царствования она сама занимает место Черчилля. Старик в гробу переворачивается от негодования.
Если бы в начале нового тысячелетия не заявил о себе властно новый (квотный) принцип формирования политических структур, согласно которому и в парламенте, и в правительстве каждой твари должно быть по паре: квота на белых, на чёрных, на жёлтых, квота на индуистов и квота на мусульман, квота на женщин и квота на трансгендеров, квота на инвалидов, у которых отсутствуют ноги и квота на инвалидов, у которых отсутствуют мозги, карьера Трасс вряд ли бы удалась.
Лиз Трасс сразу в две квоты попадает: женщин и безмозглых. Поэтому, несмотря на то, что только в 2010 году с большим трудом, с третьего раза, сменив третий избирательный округ, она смогла избраться членом парламента, дальше её правительственная карьера начала расти на глазах. За 10 лет (с 2012 года) она успела побывать: парламентским помощником министра образования, министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министром юстиции, Главным секретарём казначейства, министром внешней торговли, министром по делам женщин и равных возможностей, министром по делам Содружества и международного развития. И вот, наконец, стала премьером — восьмая должность за неполные десять лет.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
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Человек в среднем по году проводил в каждой очередной должности. При том, что только вхождение в курс дел требует не менее полугода. Такая пробежка по министерствам характеризует как саму Лиз Трасс (она ни разу не отказалась от предложенного министерского поста, а её, по квоте для тупых женщин, запихивали на первое попавшееся свободное место), так и актуальную политическую систему Великобритании, в которой ограниченный дилетант может десятилетие делать блестящую политическую карьеру, дослужившись в итоге до премьер-министра.
Если бы Лиз Трасс назначили премьером в 1993 году, когда она только закончила школу и ждала восемнадцатилетия для поступления в Оксфорд, это было бы не так страшно. Заложенной Тэтчер стабильности хватило на десять-пятнадцать посттэтчеровских лет, так что юная девочка ничего бы не успела испортить. Да и вряд ли бы попыталась. Всё же надо надеяться, в семнадцать лет у неё амбиций было поменьше. Но сейчас Британия в кризисе, всё западное общество в кризисе, мир сотрясает военно-политический кризис, грозящий в любой момент перерасти в Третью мировую войну. В нынешней обстановке инфантильная слаборазвитая девочка (пусть и постаревшая, и набравшаяся опыта политических итнтриг) во главе правительства — это катастрофа.
10:41
Карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
Эта оценка не преувеличение. Судите сами, Лиз Трасс, которую выдвинули как альтернативу Борису Джонсону заявляет, что она будет проводить джонсоновскую политику, только ещё твёрже и последовательнее. А зачем тогда милого клоуна было менять? Кому помешали его алковечеринки? Ну расслаблялся человек на фоне ковида. Вполне соответствует британской традиции. А уж то, что он приставучего гея назначил на правительственный пост и вовсе свидетельствует о том, что Джонсон правильно понимал требования актуальной западной повестки. Не одну же Трасс продвигать по квотному принципу. Есть и другие квоты.
Возможно Лиз Трасс вообще не пьёт (Черчилль, правда, пил и это ему не мешало), но от квотного принципа формирования государственных органов она отказаться не сможет. Ибо это означало бы дезавуировать саму себя. А где же она тогда харчеваться будет? Она же ничего не умеет.
Между тем именно этот принцип привёл к деинтеллектуализации Запада, вогнал его в глубочайший кризис и поставил мир на грань ядерной войны. Назначение Лиз Трасс премьером — ещё один шаг Британии к катастрофе.
 
ВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)премьер-министрМненияРостислав ИщенкоУкраина
 
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