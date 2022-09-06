https://ukraina.ru/20220906/1038484687.html

Британия вновь опремьерилась

Британия вновь опремьерилась - 06.09.2022 Украина.ру

Британия вновь опремьерилась

С сегодняшнего дня избранная вчера лидером Консервативной партии Мэри Элизабет Трасс работает 78-м премьер-министром Великобритании. Бедная Британия. На смену... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T13:58

2022-09-06T13:58

2022-09-06T16:12

великобритания

трасс (лиз трасс)

премьер-министр

мнения

ростислав ищенко

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/68/1033256890_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_a7ca56d1d4d2d57671829c9c633c6ad6.jpg.webp

С сегодняшнего дня избранная вчера лидером Консервативной партии Мэри Элизабет Трасс работает 78-м премьер-министром Великобритании. Бедная Британия. На смену энергичному клоуну приходит ограниченная серая мышь.В 1993 году я три месяца (с мая по август) жил в Лидсе, на родине нового британского премьера. Тогда юная Лиз только закончила школу и собиралась поступать в Мертон-колледж Оксфорда (высшее образование в Британии можно получать с восемнадцати, а в мае 1993 года тёзке королевы было ещё семнадцать). Гуляя по улицам города я вполне мог пройти мимо будущего политического деятеля и не заметить, а шанс пересечься на каком-то из мероприятий с её отцом-профессором был ещё выше.Маргарет Тэтчер тогда уже сдала премьерство, но страна всё ещё наслаждалась финансовой стабильностью и экономическим ростом, а наследовавший Тэтчер Джон Мэйджор вплоть до 1997 года твёрдо проводил традиционную консервативную политику.Лидс — университетский город. Левая профессура (родители Лиз тоже придерживались левых взглядов) и ещё более левое студенчество тридцать лет назад не выглядели угрожающе. Они обсуждали свои политические взгляды на лужайках и в аудиториях, но при этом вполне респектабельно вели себя на приёме у мэра города или на аналогичных университетских мероприятиях. Трудно было даже предположить, что из этой благостности, из мирного соседства волка и ягнёнка, пасущих стада правых и мечтающих делить туши левых, через каких-нибудь тридцать (даже через двадцать) лет вырастет ужас современной Европы, смертельно поражённой вирусом глобалистской толерантности.В 1993 году Британия купалась в счастье. В прошлое ушёл не только жестокий кризис средины семидесятых, но и жёсткие ограничения тэтчеризма. Счастливые британцы черпали изобилие полными ложками, в абсолютной уверенности, что этому счастью не будет конца, что найдено универсальное средство от кризисов, что конец истории наступил и Запад навсегда оказался на вершине пищевой цепочки.Именно в это время Лиз Трасс ринулась в политику. Родители воспитывали её как левую лейбористку. Но, к тому времени как она подросла и поступила в университет, достаточно левой для неё оказалась уже Либерально-демократическая партия. Впрочем, не прошло и трёх лет, как Елизавета сменила либеральных демократов на консерваторов. Британское общество стремительно левело, а с ним левели и политики.К сожалению, из своего детства, пришедшегося на экономический подъём тэтчеризма и золотую семилетку Мэйджора, Лиз Трасс взяла только лево-либеральную эклектику, предполагавшую, что в обществе всеобщего вечного изобилия можно без проблем уровнять принцев интеллекта и нищих духом. Если рог изобилия не может иссякнуть, то какая разница, кто руководит страной и руководят ли ею вообще?Провал Лиз Трасс во время переговоров с российской делегацией, когда на пресс-конференции, отвечая на невинный вопрос журналиста, она продемонстрировала дремучую необразованность, заявив, что Британия никогда не признает российский суверенитет над Воронежем и Ростовом, — не невинная оговорка. Будучи министром иностранных дел в эпоху развития острого внешнеполитического кризиса и пытаясь участвовать в его урегулировании, будущий премьер Британии не сочла нужным перед переговорами с вовлечённой в кризис Россией хотя бы изучить ситуацию и запомнить какие именно территории являются камнем преткновения, вокруг чего идёт спор и каковы позиции сторон.Это вопиющий непрофессионализм. Проблема даже не в том, что она опозорилась сама и поставила в глупое положение своё государство. Проблема в том, что министр иностранных дел, не знающий сути конфликта, который берётся урегулировать, не может и интересы своего государства эффективно отстаивать.Это не просто пример откровенной глупости. Это интеллектуальная недостаточность, помноженная на умственную леность. С такими данными Лиз Трасс на заре царствования Елизаветы II не доверили бы Черчиллю виски наливать, а под занавес того же царствования она сама занимает место Черчилля. Старик в гробу переворачивается от негодования.Если бы в начале нового тысячелетия не заявил о себе властно новый (квотный) принцип формирования политических структур, согласно которому и в парламенте, и в правительстве каждой твари должно быть по паре: квота на белых, на чёрных, на жёлтых, квота на индуистов и квота на мусульман, квота на женщин и квота на трансгендеров, квота на инвалидов, у которых отсутствуют ноги и квота на инвалидов, у которых отсутствуют мозги, карьера Трасс вряд ли бы удалась.Лиз Трасс сразу в две квоты попадает: женщин и безмозглых. Поэтому, несмотря на то, что только в 2010 году с большим трудом, с третьего раза, сменив третий избирательный округ, она смогла избраться членом парламента, дальше её правительственная карьера начала расти на глазах. За 10 лет (с 2012 года) она успела побывать: парламентским помощником министра образования, министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министром юстиции, Главным секретарём казначейства, министром внешней торговли, министром по делам женщин и равных возможностей, министром по делам Содружества и международного развития. И вот, наконец, стала премьером — восьмая должность за неполные десять лет.Человек в среднем по году проводил в каждой очередной должности. При том, что только вхождение в курс дел требует не менее полугода. Такая пробежка по министерствам характеризует как саму Лиз Трасс (она ни разу не отказалась от предложенного министерского поста, а её, по квоте для тупых женщин, запихивали на первое попавшееся свободное место), так и актуальную политическую систему Великобритании, в которой ограниченный дилетант может десятилетие делать блестящую политическую карьеру, дослужившись в итоге до премьер-министра.Если бы Лиз Трасс назначили премьером в 1993 году, когда она только закончила школу и ждала восемнадцатилетия для поступления в Оксфорд, это было бы не так страшно. Заложенной Тэтчер стабильности хватило на десять-пятнадцать посттэтчеровских лет, так что юная девочка ничего бы не успела испортить. Да и вряд ли бы попыталась. Всё же надо надеяться, в семнадцать лет у неё амбиций было поменьше. Но сейчас Британия в кризисе, всё западное общество в кризисе, мир сотрясает военно-политический кризис, грозящий в любой момент перерасти в Третью мировую войну. В нынешней обстановке инфантильная слаборазвитая девочка (пусть и постаревшая, и набравшаяся опыта политических итнтриг) во главе правительства — это катастрофа.Эта оценка не преувеличение. Судите сами, Лиз Трасс, которую выдвинули как альтернативу Борису Джонсону заявляет, что она будет проводить джонсоновскую политику, только ещё твёрже и последовательнее. А зачем тогда милого клоуна было менять? Кому помешали его алковечеринки? Ну расслаблялся человек на фоне ковида. Вполне соответствует британской традиции. А уж то, что он приставучего гея назначил на правительственный пост и вовсе свидетельствует о том, что Джонсон правильно понимал требования актуальной западной повестки. Не одну же Трасс продвигать по квотному принципу. Есть и другие квоты.Возможно Лиз Трасс вообще не пьёт (Черчилль, правда, пил и это ему не мешало), но от квотного принципа формирования государственных органов она отказаться не сможет. Ибо это означало бы дезавуировать саму себя. А где же она тогда харчеваться будет? Она же ничего не умеет.Между тем именно этот принцип привёл к деинтеллектуализации Запада, вогнал его в глубочайший кризис и поставил мир на грань ядерной войны. Назначение Лиз Трасс премьером — ещё один шаг Британии к катастрофе.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220906/1038482903.html

https://ukraina.ru/20220906/1038480846.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

великобритания, трасс (лиз трасс), премьер-министр, мнения, ростислав ищенко, украина