Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону" - 06.09.2022 Украина.ру
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Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"
Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону" - 06.09.2022 Украина.ру
Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"
Владимир Зеленский прокомментировал победу Лиз Трасс на выборах в Великобритании. Он назвал ее представительницей "светлой стороны" и другом Украины, передает 6 сентября Sputnik Ближнее зарубежье
2022-09-06T10:56
2022-09-06T10:56
новости
великобритания
трасс (лиз трасс)
владимир зеленский
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Накануне стало известно, что Трасс возглавит Консервативную партию Великобритании и сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.К сказочным образам и мифологемам из фантастических миров Зеленский обращается регулярно, насыщая ими нарративы украинской пропаганды. И если во времена Майдана они ограничивались образной песней группы Ляпис Трубецкой "Воины света, воины добра", то волшебный мир Зеленского куда обширнее.На Саммите ООН этим летом он заявил, что "Украина — не пограничье между орками и эльфами".Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков накануне прокомментировал назначение Трасс, назвав ее победу "анти-отбором". Европейская пресса называет ее "новой Маргарет Тэтчер", а российские эксперты прогнозируют еще больший накал в отношениях с Великобританией.
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новости, великобритания, трасс (лиз трасс), владимир зеленский
Новости, Великобритания, Трасс (Лиз Трасс), Владимир Зеленский

Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"

10:56 06.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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Владимир Зеленский прокомментировал победу Лиз Трасс на выборах в Великобритании. Он назвал ее представительницей "светлой стороны" и другом Украины, передает 6 сентября Sputnik Ближнее зарубежье
Накануне стало известно, что Трасс возглавит Консервативную партию Великобритании и сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.
"Мы вместе сделаем еще больше для защиты народов Украины и Великобритании", – заявил Зеленский, поздравив Трасс.
К сказочным образам и мифологемам из фантастических миров Зеленский обращается регулярно, насыщая ими нарративы украинской пропаганды. И если во времена Майдана они ограничивались образной песней группы Ляпис Трубецкой "Воины света, воины добра", то волшебный мир Зеленского куда обширнее.
На Саммите ООН этим летом он заявил, что "Украина — не пограничье между орками и эльфами".
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков накануне прокомментировал назначение Трасс, назвав ее победу "анти-отбором". Европейская пресса называет ее "новой Маргарет Тэтчер", а российские эксперты прогнозируют еще больший накал в отношениях с Великобританией.
Британия Великобритания флаг
08:45
Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит БританииРеализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, считает директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает 6 сентября РИА Новости
 
НовостиВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)Владимир Зеленский
 
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