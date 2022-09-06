https://ukraina.ru/20220906/1038482903.html

Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"

Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону" - 06.09.2022 Украина.ру

Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"

Владимир Зеленский прокомментировал победу Лиз Трасс на выборах в Великобритании. Он назвал ее представительницей "светлой стороны" и другом Украины, передает 6 сентября Sputnik Ближнее зарубежье

2022-09-06T10:56

2022-09-06T10:56

2022-09-06T10:56

новости

великобритания

трасс (лиз трасс)

владимир зеленский

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Накануне стало известно, что Трасс возглавит Консервативную партию Великобритании и сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.К сказочным образам и мифологемам из фантастических миров Зеленский обращается регулярно, насыщая ими нарративы украинской пропаганды. И если во времена Майдана они ограничивались образной песней группы Ляпис Трубецкой "Воины света, воины добра", то волшебный мир Зеленского куда обширнее.На Саммите ООН этим летом он заявил, что "Украина — не пограничье между орками и эльфами".Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков накануне прокомментировал назначение Трасс, назвав ее победу "анти-отбором". Европейская пресса называет ее "новой Маргарет Тэтчер", а российские эксперты прогнозируют еще больший накал в отношениях с Великобританией.

https://ukraina.ru/20220906/1038471592.html

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новости, великобритания, трасс (лиз трасс), владимир зеленский