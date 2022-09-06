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"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне - 06.09.2022 Украина.ру
"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
В Херсоне правоохранители вычислили мужчину, который разжигал межнациональную ненависть в соцсетях. Дома у него нашли нацистскую символику. Об этом 6 сентября сообщили авторы Telegram-канала "Херсон.ру"
2022-09-06T10:16
2022-09-06T10:16
2022-09-06T10:16
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херсон
"викинг"
экстремисты
задержание
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В Херсоне силовики задержали студента-сторонника праворадикальных и нацистских идей. Он разжигал в соцсетях межнациональную рознь, призывал к геноциду. Молодого человека вычислили правоохранители, по месту жительства провели обыск. Дома у мужчины нашли холодное оружие - несколько ножей, фляжку с символикой Третьего рейха, портрет Адольфа Гитлера и баллончик со слезоточивым газом. На теле задержанного обнаружили татуировки: черепа на шее, скандинавские руны и изображения предметов из эпохи викингов. Холодное оружие изъяли. Как уточняется, задержанный имел отношение к "Азову"*.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220902/1038382318.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, "викинг", экстремисты, задержание
Новости, Херсон, "Викинг", экстремисты, задержание
"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
В Херсоне правоохранители вычислили мужчину, который разжигал межнациональную ненависть в соцсетях. Дома у него нашли нацистскую символику. Об этом 6 сентября сообщили авторы Telegram-канала "Херсон.ру"
В Херсоне силовики задержали студента-сторонника праворадикальных и нацистских идей. Он разжигал в соцсетях межнациональную рознь, призывал к геноциду. Молодого человека вычислили правоохранители, по месту жительства провели обыск.
Дома у мужчины нашли холодное оружие - несколько ножей, фляжку с символикой Третьего рейха, портрет Адольфа Гитлера и баллончик со слезоточивым газом.
На теле задержанного обнаружили татуировки: черепа на шее, скандинавские руны и изображения предметов из эпохи викингов.
Холодное оружие изъяли. Как уточняется, задержанный имел отношение к "Азову"*.
*Деятельность организации запрещена в РФ