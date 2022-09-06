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Замглавы российского МИД рассказал о визах для украинцев

Замглавы российского МИД рассказал о визах для украинцев - 06.09.2022 Украина.ру

Замглавы российского МИД рассказал о визах для украинцев

Ответные шаги на введение Киевом визового режима обсуждаются, пока граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко, передает 6 сентября РИА Новости

2022-09-06T08:15

2022-09-06T08:15

2022-09-06T08:25

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"Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России", - сказал замминистра.Он напомнил, что с 1 января 2023 года прекратит действовать российско-украинское межправительственное соглашение о безвизовых поездках.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом спустя неделю после введения виз глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что заявок от россиян на получение виз за это время не поступило.На прошлой неделе Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".В российском МИД ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мид, виза, новости, украина