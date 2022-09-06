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Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов
Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов - 06.09.2022 Украина.ру
Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов
Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости
2022-09-06T07:58
2022-09-06T07:58
2022-09-06T08:12
кирилл стремоусов
херсонская область
киев
потери
всу
новости
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"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", - сказал Стремоусов.По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, херсонская область, киев, потери, всу, новости
Кирилл Стремоусов, Херсонская область, Киев, потери, ВСУ, Новости
Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов
07:58 06.09.2022 (обновлено: 08:12 06.09.2022)
Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости
"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", - сказал Стремоусов.
По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа.
"Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе", - подчеркнул Стремоусов
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.