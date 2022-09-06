https://ukraina.ru/20220906/1038469446.html

Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов

Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов - 06.09.2022 Украина.ру

Киев утаивает огромные потери при наступлениях на Херсонскую область - Стремоусов

Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 6 сентября РИА Новости

2022-09-06T07:58

2022-09-06T07:58

2022-09-06T08:12

кирилл стремоусов

херсонская область

киев

потери

всу

новости

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"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", - сказал Стремоусов.По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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кирилл стремоусов, херсонская область, киев, потери, всу, новости