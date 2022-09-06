https://ukraina.ru/20220906/1038457905.html

Правый марш по всему миру. Украина усилила влияние радикальных нацистов

Правый марш по всему миру. Украина усилила влияние радикальных нацистов - 06.09.2022 Украина.ру

Правый марш по всему миру. Украина усилила влияние радикальных нацистов

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T07:00

2022-09-06T07:00

2022-09-06T08:02

эксклюзив

аргентина

сша

германия

италия

"азов"

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/09/1033960963_0:0:3367:1894_1920x0_80_0_0_8ab2e37da4f7dbfaad045dde4cfb381e.jpg.webp

В Аргентине совершена попытка покушения на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это случилась 1 сентября, когда политик стояла у дверей собственного дома, подписывая для поклонников экземпляр своей новой книги.Неизвестный человек подошел к Киршнер, смешался с толпой, направил в ее сторону заряженный пистолет и успел дважды нажать на курок — однако оружие дало осечку.Вице-президенту очень повезло — выстрелы в упор не оставили бы ей шансов на выживание. А террорист подобрался к своей жертве ближе, чем японский стрелок, который не так давно убил из самопала бывшего премьера Японии Синдзо Абэ.Это чрезвычайное событие получило в Аргентине огромный резонанс. Кристина Фернандес де Киршнер, вдова бывшего президента Нестора Киршнера, которая сама занимала президентский пост с 2007 по 2015 годы, без преувеличения, является самым популярным политиком страны.Ее личная энергия и харизма во многом поддерживают правительство действующего президента Альберто Фернандеса, которому противостоит альянс радикальных либералов и радикальных правых, опирающихся на поддержку со стороны США — как это было на Украине в 2014 году.Кристина Киршнер выступает за политическую и финансовую независимость Аргентины, призывает не перечислять западным кредиторам выплаты по огромному внешнему долгу, накопленному за время правления либералов. Внешний долг Аргентины составляет около 100 миллиардов долларов, и почти половина этой суммы приходится на займы у Международного валютного фонда, что тоже напоминает украинскую ситуацию.В 2020 году Киршнер заявила, что МВФ не получит «ни полцента» по ранее выданным кредитам, пока Аргентина не выйдет из перманентного экономического кризиса. Правительство решило направить деньги на развитие страны, нарушив обязательства перед зарубежными кредиторами, что вызвало недовольство Вашингтона.Кроме того, американский Госдепартамент не может простить аргентинской власти осторожную позицию по отношению к вооруженному конфликту вокруг Украины. Буэнос-Айрес по-прежнему не спешит присоединяться к антироссийским санкциям.Либеральная оппозиция пыталась сместить Киршнер с помощью обвинений в коррупции, однако эти попытки провалились, и противники правительства перешли к террористическим методам. При этом покушавшийся на Киршнер бразилец Фернандо Сабаг Монтьел имеет ультраправые взгляды, а на его теле обнаружили нацистскую татуировку "Чёрное солнце", популярную среди боевиков вооружённого формирования "Азов" (запрещено на территории Российской Федерации).Местная пресса обратила на это обстоятельство особенное внимание."Сабаг имеет татуировку, используемую батальоном "Азов", который представляет нацистскую идеологию. Её часто можно увидеть у членов батальона "Азов", самого смертоносного подразделения украинской армии", – пишет об этом популярное аргентинское интернет-издание DataClave."Чёрное солнце", символ, связанный с нацизмом, который приобрёл известность в последние дни, поскольку его использовали некоторые украинские солдаты в войне против России, был замечен на татуировке у Фернандо Андреса Сабага Монтьела, 35-летнего бразильца, который пытался убить Кристину Киршнер. В последнее время этот символ получил большую известность, так как был замечен на форме бойцов украинского батальона "Азов", – рассказывает бразильское медиа Noamazonaseassim.По мнению аргентинских обозревателей, преступник, который едва не застрелил действующего вице-президента страны, может быть связан с обширной сетью ультраправых парамилитарес, сотрудничающих с американскими спецслужбами и принимающих активное участие в боевых действиях на территории Украины. Несколько этих боевиков, включая как минимумам двух бразильцев, уже погибли, сражаясь на стороне Киева. И не исключено, что Сабаг будет мотивировать свои действия местью, пытаясь приписать Кристине Киршнер пророссийские взгляды.Как сообщают аргентинские журналисты, радикальные нацисты из Южной Америки получают на Украине военный опыт, чтобы потом использовать его для преступных действий на своей родине. То же самое говорят сейчас и в США. Как стало известно, на помощь Зеленскому собираются приехать американские ультраправые из группировки "Бугалу бойз", которая известна призывами к свержению федерального правительства, а также многочисленными преступлениями на почве расовой ненависти и белого превосходства.Об этих планах откровенно рассказывает один из лидеров движения Майк Данн, который уже несколько месяцев воюет на Донбассе и недавно получил ранение. По словам Данна, современная Украина является удобной площадкой для подготовки новой гражданской войны в США. Однако американские спецслужбы по понятным причинам предпочитают не обращать внимания на провокационные заявления ультраправого радикала, делая вид, что на Украине нет никаких нацистов.А власти Германии бьют тревогу по поводу возвращения немецких неонацистов, тоже успевших повоевать на стороне Украины. Фракция Левой партии в Бундестаге опасается, что экстремисты представляют угрозу для немецкого общества, и инициировала соответствующий запрос в министерство внутренних дел."В Германии существует угроза общественной безопасности, если неонацисты вернутся из Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами", – заявила депутат бундестага от левых Мартина Реннер.По данным федерального правительства, с начала боевых действий из Украины уже вернулись 26 немецких неонацистов. Но депутат Реннер предполагает, что их реальное число может быть еще выше.Между тем в соседней Италии ультраправые находятся буквально в шаге от власти. После выборов 25 сентября итальянское правительство может возглавить лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Ее политическая сила зародилась среди сторонников фашистского диктатора Бенито Муссолини, а в логотипе партии сохраняется эмблема итальянских правых реваншистов – трехцветное пламя, которое символизирует огонь в фамильном склепе семьи Муссолини.Мелони начала политическую карьеру в пятнадцать лет, вступив в ряды неофашистской партии Итальянское социальное движение, а потом стала президентом студенческого отделения ультраправого Национального альянса. Она решительно поддерживает украинские власти, выступает за антироссийские санкции и максимальное давление на Москву, считая, что на Украине происходит цивилизационная война Запада и Востока."Если Украина падет, а Запад погибнет, великим победителем будет Китай Си Цзиньпина", – заявляет Джорджа Мелони. А активисты ее партии, которые вскоре могут войти во власть, поддерживают контакты с представителями все того же "Азова".Таким образом, поддержка Украины уже сейчас обернулась для Европы и США активизацией неофашистских движений и распространением радикального ультраправого терроризма. Вооруженные нацисты постепенно начинают восприниматься в качестве союзника в антироссийской войне, и когда французское телевидение показало кадры с зигующими украинскими детьми, это не вызвало реакции у европейских политиков.Скорее всего, они считают наци своими.

https://ukraina.ru/20220421/1033810850.html

https://ukraina.ru/20200515/1027711069.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, аргентина, сша, германия, италия, "азов", нацизм