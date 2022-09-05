https://ukraina.ru/20220905/1038445266.html

Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео

Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео - 05.09.2022 Украина.ру

Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T12:54

2022-09-05T12:54

2022-09-05T12:54

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о важности проведения VII Восточного экономического форума, а также об условиях запуска "Северного потока" и визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: 00:54 - Стартовал VII Восточный экономический форум: насколько нам удается формировать эффективные механизмы взаимодействия со странами? Важность и актуальность в этом году;05:31 - При каких условиях возможно возобновление работы газопровода "Северный поток"?08:49 – Сможет ли Европа оказаться от российского газа до конца года?10:56 – Рекордный рост цен на газ в Европе - результат недальновидной политики Евросоюза?12:18 - Ценовой потолок на нефть из РФ: кто выиграет от этого?15:40 - Насколько визит делегации МАГАТЭ повлиял на ситуацию вокруг Запорожской АЭС? VII Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 5 по 8 сентября на острове Русский во Владивостоке. Деловая программа форума состоит из более чем 90 мероприятий. В их число входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН. Ожидаются и делегации из недружественных стран. На пленарном заседании традиционно выступает президент России Владимир Путин.

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