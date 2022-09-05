Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220905/1038445266.html
Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео
Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T12:54
2022-09-05T12:54
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/05/1038445107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c645c87506b1ea48f0878998a6f0c52e.jpg
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о важности проведения VII Восточного экономического форума, а также об условиях запуска "Северного потока" и визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: 00:54 - Стартовал VII Восточный экономический форум: насколько нам удается формировать эффективные механизмы взаимодействия со странами? Важность и актуальность в этом году;05:31 - При каких условиях возможно возобновление работы газопровода "Северный поток"?08:49 – Сможет ли Европа оказаться от российского газа до конца года?10:56 – Рекордный рост цен на газ в Европе - результат недальновидной политики Евросоюза?12:18 - Ценовой потолок на нефть из РФ: кто выиграет от этого?15:40 - Насколько визит делегации МАГАТЭ повлиял на ситуацию вокруг Запорожской АЭС? VII Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 5 по 8 сентября на острове Русский во Владивостоке. Деловая программа форума состоит из более чем 90 мероприятий. В их число входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН. Ожидаются и делегации из недружественных стран. На пленарном заседании традиционно выступает президент России Владимир Путин.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/05/1038445107_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a3f6f7dabfcef14b705ea368eb0a083.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео

12:54 05.09.2022
 
Читать в
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о важности проведения VII Восточного экономического форума, а также об условиях запуска "Северного потока" и визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС:
00:54 - Стартовал VII Восточный экономический форум: насколько нам удается формировать эффективные механизмы взаимодействия со странами? Важность и актуальность в этом году;
05:31 - При каких условиях возможно возобновление работы газопровода "Северный поток"?
08:49 – Сможет ли Европа оказаться от российского газа до конца года?
10:56 – Рекордный рост цен на газ в Европе - результат недальновидной политики Евросоюза?
12:18 - Ценовой потолок на нефть из РФ: кто выиграет от этого?
15:40 - Насколько визит делегации МАГАТЭ повлиял на ситуацию вокруг Запорожской АЭС?
VII Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 5 по 8 сентября на острове Русский во Владивостоке. Деловая программа форума состоит из более чем 90 мероприятий. В их число входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН. Ожидаются и делегации из недружественных стран. На пленарном заседании традиционно выступает президент России Владимир Путин.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Что для Арестовича божья роса? Ложь как искусство возможного
15:35Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины
15:21Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный список
15:17В ожидании нового "Чернобыля". О чем расскажет миссия МАГАТЭ
15:09Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
15:02В Харьковской области отпустили украинских военных, сдавшихся в плен – СМИ
14:50СМИ выяснили, как 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер
14:30Сколько еще продлится приступ независимости прибалтийской части России - Вассерман. Видео
14:23Роман Сапоньков: Россия под Херсоном уничтожает ВСУ, не ввязываясь в бесполезное бодание за пару сел
14:22"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу
14:18Ленин и Она: первый любовный треугольник "Старика"
14:08Пожелтевший Зеленский и раскрасневшийся Ахметов: раскрыты детали совещания с олигархами на Банковой
13:59В Херсоне поставили референдум на паузу
13:47Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских
13:37"Воюют лучше, чем профессионалы": Путин рассказал, чем его поразили армейские корпуса ЛДНР
13:17В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении
13:08Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2
13:00Как МАГАТЭ Украину предало
12:54Проигравший платит: к чему приведет потолок цен на нефть из России - Митрахович. Видео
12:50Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове
Лента новостейМолния