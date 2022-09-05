Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев - 05.09.2022 Украина.ру
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Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев
Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев - 05.09.2022 Украина.ру
Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что на первых порах спецоперации врал своей аудитории, рассказывая о положении на фронтах. Об этом он заявил 4 сентября в эфире передачи "Фейгин Live"*
2022-09-05T11:01
2022-09-05T11:01
новости
алексей арестович
ложь
авантюра
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Отвечая в интервью на вопрос ведущего Марка Фейгина*, Арестович объяснил, что сознательно вводил общественность в заблуждение, чтобы сдержать панику.Ранее Арестович призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении. Он объяснил, что медленный темп наступления – "этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий".Также в одной из своих публикаций он назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины.*СМИ выполняющее функцию иноагента*лицо, признанное в РФ иноагентом
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новости, алексей арестович, ложь, авантюра
Новости, Алексей Арестович, ложь, авантюра

Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев

11:01 05.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что на первых порах спецоперации врал своей аудитории, рассказывая о положении на фронтах. Об этом он заявил 4 сентября в эфире передачи "Фейгин Live"*
Отвечая в интервью на вопрос ведущего Марка Фейгина*, Арестович объяснил, что сознательно вводил общественность в заблуждение, чтобы сдержать панику.
Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо.
Ранее Арестович призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении. Он объяснил, что медленный темп наступления – "этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий".
Также в одной из своих публикаций он назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины.
*СМИ выполняющее функцию иноагента
*лицо, признанное в РФ иноагентом
Алексей Арестович
22 августа, 12:37
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советникомСоветник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1
 
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