https://ukraina.ru/20220905/1038439714.html

Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев

Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев - 05.09.2022 Украина.ру

Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что на первых порах спецоперации врал своей аудитории, рассказывая о положении на фронтах. Об этом он заявил 4 сентября в эфире передачи "Фейгин Live"*

2022-09-05T11:01

2022-09-05T11:01

2022-09-05T11:01

новости

алексей арестович

ложь

авантюра

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Отвечая в интервью на вопрос ведущего Марка Фейгина*, Арестович объяснил, что сознательно вводил общественность в заблуждение, чтобы сдержать панику.Ранее Арестович призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении. Он объяснил, что медленный темп наступления – "этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий".Также в одной из своих публикаций он назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины.*СМИ выполняющее функцию иноагента*лицо, признанное в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20220822/1037941123.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей арестович, ложь, авантюра