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"Отправят на убой": Володин предупредил украинок и дал им совет

"Отправят на убой": Володин предупредил украинок и дал им совет - 05.09.2022 Украина.ру

"Отправят на убой": Володин предупредил украинок и дал им совет

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 5 сентября в своем Telegram-канале прокомментировал запрет на Украине на выезд военнообязанных женщин за границу

2022-09-05T10:40

2022-09-05T10:40

2022-09-05T10:40

новости

украина

вячеслав володин

всу

украинки

учет

армия

мобилизация

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Ранее юрист минобороны Украины Владимир Смилко напомнил, что согласно закону, с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учет, по его словам, им будет запрещен выезд из страны во время военного положения. По замыслу украинских властей, данная норма приближает ВСУ к стандартам НАТО.В своей публикации Володин отметил, что данный запрет будет действовать даже для беременных женщин и матерей малолетних детей. Спикер Госдумы рассказал, что данное нововведение продиктовано Киеву Вашингтоном и Брюсселем, для которых украинские женщины - "расходный материал". При этом, подчеркнул он, все это не коснется супруги Владимира Зеленского и жен местных олигархов.Указ минобороны Украины о постановке женщин на воинский учет был утвержден Зеленским в конце прошлого года. Согласно документу, на службу могут призвать работниц целого ряда сфер, от общепита и юриспруденции до издательского дела. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность.Эту инициативу тогда изданию Украина.ру прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, этот сюжет напоминает сцены последних дней Третьего рейха, когда в фольксштурм набирали подростков и стариков.

https://ukraina.ru/20211224/1032960175.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вячеслав володин, всу, украинки, учет, армия, мобилизация