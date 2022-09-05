"Отправят на убой": Володин предупредил украинок и дал им совет
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 5 сентября в своем Telegram-канале прокомментировал запрет на Украине на выезд военнообязанных женщин за границу
Ранее юрист минобороны Украины Владимир Смилко напомнил, что согласно закону, с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учет, по его словам, им будет запрещен выезд из страны во время военного положения. По замыслу украинских властей, данная норма приближает ВСУ к стандартам НАТО.
В своей публикации Володин отметил, что данный запрет будет действовать даже для беременных женщин и матерей малолетних детей.
Спикер Госдумы рассказал, что данное нововведение продиктовано Киеву Вашингтоном и Брюсселем, для которых украинские женщины - "расходный материал". При этом, подчеркнул он, все это не коснется супруги Владимира Зеленского и жен местных олигархов.
"Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", - написал Володин.
Указ минобороны Украины о постановке женщин на воинский учет был утвержден Зеленским в конце прошлого года. Согласно документу, на службу могут призвать работниц целого ряда сфер, от общепита и юриспруденции до издательского дела. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность.
Эту инициативу тогда изданию Украина.ру прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, этот сюжет напоминает сцены последних дней Третьего рейха, когда в фольксштурм набирали подростков и стариков.
24 декабря 2021, 10:45Закон о постановке украинских женщин на воинский учет высмеяли в сетиНа Украине в силу вступил закон, обязывающий женщин встать на воинский учет до конца 2022 года. Такое решение властями страны было принято в преддверии якобы надвигающегося нападения РФ. Как отреагировали украинцы на изменение законодательства написал «Главред» 24 декабря