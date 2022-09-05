Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной - 05.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной
Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной - 05.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной
Конечно, зимой союзным силам в Донбассе воевать будет сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T11:15
2022-09-05T11:15
новости
россия
донбасс
всу
зима
харьков
херсон
юго-восток
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, подчеркнул Алехин.Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, для победы на Украине главное — установить контроль над Юго-Востоком, чтобы он полностью был под юрисдикцией России, о судьбе Центральной и Западной Украины говорить преждевременно, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, всу, зима, харьков, херсон, юго-восток
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, Зима, Харьков, Херсон, Юго-восток

Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной

11:15 05.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Конечно, зимой союзным силам в Донбассе воевать будет сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.
"Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим. Во-вторых, сложные погодные условия конца февраля-начала марта не помешали нам занять Херсонскую и часть Запорожской областей. В-третьих, чтобы развить наступление, необходимо увеличение группировки войск живой силой и техникой, что сейчас и делается", - указал эксперт.
ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, подчеркнул Алехин.
Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, для победы на Украине главное — установить контроль над Юго-Востоком, чтобы он полностью был под юрисдикцией России, о судьбе Центральной и Западной Украины говорить преждевременно, заключил собеседник издания.
 
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