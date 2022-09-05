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Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной

Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной - 05.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной

Конечно, зимой союзным силам в Донбассе воевать будет сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T11:15

2022-09-05T11:15

2022-09-05T11:15

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, подчеркнул Алехин.Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, для победы на Украине главное — установить контроль над Юго-Востоком, чтобы он полностью был под юрисдикцией России, о судьбе Центральной и Западной Украины говорить преждевременно, заключил собеседник издания.

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новости, россия, донбасс, всу, зима, харьков, херсон, юго-восток