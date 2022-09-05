Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
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Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе
Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе
Союзные войска в Донбассе действительно установили контроль над Песками. Но успех ограниченного масштаба. Потому что еще есть Авдеевка и все, что осталось от донбасской группировки ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T07:45
2022-09-05T07:45
новости
пески
авдеевка
донбасс
оружие
нато
всу
плен
россия
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Это самая мощная группировка ВСУ, и я бы предостерег от излишнего оптимизма, подчеркнул парламентарий.Да, участились случаи сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту. Есть даже попытки контратак на отдельных участках фронта, хотя и неудачных, связанных с большими потерями для противника, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пески, авдеевка, донбасс, оружие, нато, всу, плен, россия
Новости, Пески, Авдеевка, Донбасс, оружие, НАТО, ВСУ, плен, Россия

Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе

07:45 05.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Союзные войска в Донбассе действительно установили контроль над Песками. Но успех ограниченного масштаба. Потому что еще есть Авдеевка и все, что осталось от донбасской группировки ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Это самая мощная группировка ВСУ, и я бы предостерег от излишнего оптимизма, подчеркнул парламентарий.
"Мы же понимаем, что враг на месте не сидит. Он формирует новые и новые бригады. В частности, они в Англии тренировали три бригады, вооруженные натовским оружием. Еще три бригады собираются там тренироваться. Всего противник планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооруженных натовским оружием", - указал Бородай
Да, участились случаи сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту. Есть даже попытки контратак на отдельных участках фронта, хотя и неудачных, связанных с большими потерями для противника, заключил собеседник издания.
 
НовостиПескиАвдеевкаДонбассоружиеНАТОВСУпленРоссия
 
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