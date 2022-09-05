https://ukraina.ru/20220905/1038434849.html

Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе

Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру

Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе

Союзные войска в Донбассе действительно установили контроль над Песками. Но успех ограниченного масштаба. Потому что еще есть Авдеевка и все, что осталось от донбасской группировки ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T07:45

2022-09-05T07:45

2022-09-05T07:45

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Это самая мощная группировка ВСУ, и я бы предостерег от излишнего оптимизма, подчеркнул парламентарий.Да, участились случаи сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту. Есть даже попытки контратак на отдельных участках фронта, хотя и неудачных, связанных с большими потерями для противника, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пески, авдеевка, донбасс, оружие, нато, всу, плен, россия