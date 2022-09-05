https://ukraina.ru/20220905/1038434849.html
Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе
Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе
Союзные войска в Донбассе действительно установили контроль над Песками. Но успех ограниченного масштаба. Потому что еще есть Авдеевка и все, что осталось от донбасской группировки ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T07:45
2022-09-05T07:45
2022-09-05T07:45
новости
пески
авдеевка
донбасс
оружие
нато
всу
плен
россия
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Это самая мощная группировка ВСУ, и я бы предостерег от излишнего оптимизма, подчеркнул парламентарий.Да, участились случаи сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту. Есть даже попытки контратак на отдельных участках фронта, хотя и неудачных, связанных с большими потерями для противника, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пески, авдеевка, донбасс, оружие, нато, всу, плен, россия
Новости, Пески, Авдеевка, Донбасс, оружие, НАТО, ВСУ, плен, Россия
Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе
Союзные войска в Донбассе действительно установили контроль над Песками. Но успех ограниченного масштаба. Потому что еще есть Авдеевка и все, что осталось от донбасской группировки ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Это самая мощная группировка ВСУ, и я бы предостерег от излишнего оптимизма, подчеркнул парламентарий.
"Мы же понимаем, что враг на месте не сидит. Он формирует новые и новые бригады. В частности, они в Англии тренировали три бригады, вооруженные натовским оружием. Еще три бригады собираются там тренироваться. Всего противник планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооруженных натовским оружием", - указал Бородай
Да, участились случаи сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту. Есть даже попытки контратак на отдельных участках фронта, хотя и неудачных, связанных с большими потерями для противника, заключил собеседник издания.