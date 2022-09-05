https://ukraina.ru/20220905/1038433870.html

Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений

Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений - 05.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений

Россия использует новейшее вооружение на Украине. Мы его применяем точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения. Россия — одна из немногих стран, которые воюют при сохранении городов. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T07:30

2022-09-05T07:30

2022-09-05T07:30

новости

россия

всу

оружие

бомбардировка

владимир путин

сша

авдеевка

одесса

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/64/1033856481_42:0:1939:1067_1920x0_80_0_0_375b5b483ef5b757499bf4e664148157.jpg

По его словам, против ВСУ в Авдеевке российские войска точно будут использовать методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров, но там, где речь идет о крупных городах-миллионниках, об Одессе, Николаеве, Киеве, не может идти речь ни о ковровых бомбардировках, ни о термобарическом оружии, ни об использовании боевых лазеров для выжигания кварталов.Ничто другое, кроме того, что позволяет медленное, неторопливое продвижение, использовано быть не может. Мы же не хотим получить руины и озлобленное население, которым нам еще придется заниматься, добавил специалист.Именно с этим связаны слова Владимира Путина: "Мы даже еще не начинали". Он это сказал потому, что мы не ведем военные действия, как могли бы их вести, по вышеописанным причинам, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, оружие, бомбардировка, владимир путин, сша, авдеевка, одесса, киев, николаев