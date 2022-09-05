https://ukraina.ru/20220905/1038433870.html
Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений
Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений - 05.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений
Россия использует новейшее вооружение на Украине. Мы его применяем точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения. Россия — одна из немногих стран, которые воюют при сохранении городов. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T07:30
2022-09-05T07:30
2022-09-05T07:30
новости
россия
всу
оружие
бомбардировка
владимир путин
сша
авдеевка
одесса
киев
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По его словам, против ВСУ в Авдеевке российские войска точно будут использовать методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров, но там, где речь идет о крупных городах-миллионниках, об Одессе, Николаеве, Киеве, не может идти речь ни о ковровых бомбардировках, ни о термобарическом оружии, ни об использовании боевых лазеров для выжигания кварталов.Ничто другое, кроме того, что позволяет медленное, неторопливое продвижение, использовано быть не может. Мы же не хотим получить руины и озлобленное население, которым нам еще придется заниматься, добавил специалист.Именно с этим связаны слова Владимира Путина: "Мы даже еще не начинали". Он это сказал потому, что мы не ведем военные действия, как могли бы их вести, по вышеописанным причинам, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, оружие, бомбардировка, владимир путин, сша, авдеевка, одесса, киев, николаев
Новости, Россия, ВСУ, оружие, бомбардировка, Владимир Путин, США, Авдеевка, Одесса, Киев, Николаев
Военный эксперт объяснил, когда Россия применит против ВСУ свои новейшие образцы вооружений
Россия использует новейшее вооружение на Украине. Мы его применяем точечно только там, где подтверждено, что нет гражданского населения. Россия — одна из немногих стран, которые воюют при сохранении городов. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
"Мы в максимально щадящем режиме проводим подобные операции. И это действительно важно отметить, потому что если проводить в щадящем режиме, то использовать термобарическое оружие широко мы не можем, хотя оно у нас есть. Я сказал, каковы факторы этого оружия, не буду повторяться. Шансов выжить немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли", - указал эксперт.
По его словам, против ВСУ в Авдеевке российские войска точно будут использовать методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров, но там, где речь идет о крупных городах-миллионниках, об Одессе, Николаеве, Киеве, не может идти речь ни о ковровых бомбардировках, ни о термобарическом оружии, ни об использовании боевых лазеров для выжигания кварталов.
"У нас уже есть боевые лазеры — за 3-4 километра они стреляют, и в данный момент, насколько я знаю, они прошли боевое крещение на украинском фронте", - указал Артамонов.
Ничто другое, кроме того, что позволяет медленное, неторопливое продвижение, использовано быть не может. Мы же не хотим получить руины и озлобленное население, которым нам еще придется заниматься, добавил специалист.
Именно с этим связаны слова Владимира Путина: "Мы даже еще не начинали". Он это сказал потому, что мы не ведем военные действия, как могли бы их вести, по вышеописанным причинам, заключил собеседник издания.