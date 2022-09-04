Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине - 04.09.2022 Украина.ру
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Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине
Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине - 04.09.2022 Украина.ру
Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине
Жена президента Украины Елена Зеленская призвала европейцев не только считать свои гроши, но и помогать её стране, чем вызвала ярость многих жителей Старого Света. В Минобороны РФ рассказали, как Украина пыталась использовать журналистов на Запорожской АЭС
2022-09-04T19:00
2022-09-04T19:00
хроники
эксклюзив
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При этом журналистов предлагалось использовать после захвата Запорожской АЭС украинским десантом."В ходе подготовки киевским режимом и его западными спонсорами операции по захвату 1 сентября Запорожской атомной электростанции, сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные "представители СМИ" из Украины, США и Великобритании", - отмечалось в заявлении Минобороны России.В этих целях, указали в ведомстве, как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами."Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН. В соответствии с детально проработанными и согласованными документами, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России Департаментом охраны и безопасности ООН", - заявило Минобороны.В министерстве подчеркнули: никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет."С учётом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - указали в Минобороны РФ.Вместе с тем, по просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран."Утром 1 сентября прибывшие в Энергодар журналисты данного пула оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара", - подытожили в Минобороны России.При этом в западных СМИ пока умалчивают об обстрелах украинскими военными Энергодара и попытке штурма ЗАЭС, что в очередной раз свидетельствует о необходимости пересмотра статуса журналиста в современном мире.Зеленская вызвала яростьЭкономические последствия боевых действий на Украине тяжело сказываются на её союзниках, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери", заявила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью британским СМИ. Она отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче."Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина... В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери", - попрекнула британцев Зеленская.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев потерпеть ради Украины. Он заявил, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными."И всё же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону", - отметил Джонсон. .Он напомнил, как было трудно в первые месяцы пандемии коронавируса, но что впоследствии все нарушенные цепочки снабжения постепенно наладились.Между тем, именно в пандемию сам Джонсон оскандалился с закрытой вечеринкой, в которой он принял участие. Вечеринка проходило в то время, когда для рядовых британцев были введены жёсткие меры по изоляции. Как отмечает ряд экспертов, Джонсон активно начал участвовать в ситуации на Украине в том числе и для того, чтобы переключить внимание с этого скандала, который нанёс серьёзный удар по имиджу власти.Тем временем в Великобритании готовятся ввести новые ограничения.Как сообщило издание Daily Mail, британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера."Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - указывалось в публикации издания.Тем временем в ряде государств Европы всё громче раздаются голоса о необходимости пересмотреть санкционную политику в адрес России, а также уменьшить помощь Украине.В свою очередь британское издание The Times сообщило, что полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - к всплеску преступности на фоне экономических проблем. В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который и опубликовало издание.По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.С учётом вышеуказанного, неудивительно, что реакция на заявление Зеленской не только в Великобритании, но и в странах Европы, была довольно резкой. Так, РИА "Новости" сделало подборку комментариев британцев, а медиаэксперт Анатолий Шарий указал на то, как на интервью отреагировали в Германии."В комментариях с отборнейшим немецким матом Зеленской объясняют, что речь идёт не о "копеечках", а о выживании семей", - отметил Шарий, ознакомившийся с реакцией на заявления Зеленской.Он также указал на то, что пока Зеленская попрекала Западу и Британии в частности подсчётам мелочи, власти её страны выделили 400 млн грн. (около 653 млн руб. - Ред.) на финансирование канала "Рада", который из парламентского СМИ превратился в обслуживающее партию власти медиа.Также Шарий вспомнил и о многотысячном (около 70 тыс.) митинге протеста в Праге. Собравшиеся в центре чешской столице протестовали против высоких тарифов и цен на потребительские продукты.
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине

19:00 04.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Жена президента Украины Елена Зеленская призвала европейцев не только считать свои гроши, но и помогать её стране, чем вызвала ярость многих жителей Старого Света. В Минобороны РФ рассказали, как Украина пыталась использовать журналистов на Запорожской АЭС
При этом журналистов предлагалось использовать после захвата Запорожской АЭС украинским десантом.
"В ходе подготовки киевским режимом и его западными спонсорами операции по захвату 1 сентября Запорожской атомной электростанции, сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные "представители СМИ" из Украины, США и Великобритании", - отмечалось в заявлении Минобороны России.
В этих целях, указали в ведомстве, как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами.
"Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН. В соответствии с детально проработанными и согласованными документами, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России Департаментом охраны и безопасности ООН", - заявило Минобороны.
В министерстве подчеркнули: никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет.
"С учётом данного факта, в целях исполнения протокола безопасности работы миссии, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались", - указали в Минобороны РФ.
Вместе с тем, по просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.
"Утром 1 сентября прибывшие в Энергодар журналисты данного пула оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара", - подытожили в Минобороны России.
При этом в западных СМИ пока умалчивают об обстрелах украинскими военными Энергодара и попытке штурма ЗАЭС, что в очередной раз свидетельствует о необходимости пересмотра статуса журналиста в современном мире.
Зеленская вызвала ярость
Экономические последствия боевых действий на Украине тяжело сказываются на её союзниках, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери", заявила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью британским СМИ. Она отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче.
"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина... В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери", - попрекнула британцев Зеленская.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев потерпеть ради Украины. Он заявил, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными.
"И всё же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону", - отметил Джонсон. .
Он напомнил, как было трудно в первые месяцы пандемии коронавируса, но что впоследствии все нарушенные цепочки снабжения постепенно наладились.
Между тем, именно в пандемию сам Джонсон оскандалился с закрытой вечеринкой, в которой он принял участие. Вечеринка проходило в то время, когда для рядовых британцев были введены жёсткие меры по изоляции. Как отмечает ряд экспертов, Джонсон активно начал участвовать в ситуации на Украине в том числе и для того, чтобы переключить внимание с этого скандала, который нанёс серьёзный удар по имиджу власти.
Тем временем в Великобритании готовятся ввести новые ограничения.
Как сообщило издание Daily Mail, британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера.
"Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - указывалось в публикации издания.
Тем временем в ряде государств Европы всё громче раздаются голоса о необходимости пересмотреть санкционную политику в адрес России, а также уменьшить помощь Украине.
В свою очередь британское издание The Times сообщило, что полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - к всплеску преступности на фоне экономических проблем. В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который и опубликовало издание.

По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".

Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.
С учётом вышеуказанного, неудивительно, что реакция на заявление Зеленской не только в Великобритании, но и в странах Европы, была довольно резкой. Так, РИА "Новости" сделало подборку комментариев британцев, а медиаэксперт Анатолий Шарий указал на то, как на интервью отреагировали в Германии.
"В комментариях с отборнейшим немецким матом Зеленской объясняют, что речь идёт не о "копеечках", а о выживании семей", - отметил Шарий, ознакомившийся с реакцией на заявления Зеленской.
Он также указал на то, что пока Зеленская попрекала Западу и Британии в частности подсчётам мелочи, власти её страны выделили 400 млн грн. (около 653 млн руб. - Ред.) на финансирование канала "Рада", который из парламентского СМИ превратился в обслуживающее партию власти медиа.
Также Шарий вспомнил и о многотысячном (около 70 тыс.) митинге протеста в Праге. Собравшиеся в центре чешской столице протестовали против высоких тарифов и цен на потребительские продукты.
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине
18:58"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
18:49Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
18:02Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
17:52Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
17:38Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
16:45С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье
16:19Чем Россия ответит на "холодный душ" ЕС? Камкин о запрете на выдачу виз
16:17Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентября
16:16Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ
16:14В Чернигове от детонации снарядов пострадали люди, среди них дети
15:47Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС
15:38Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
15:15Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
15:03Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
14:45В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе
14:19"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка
14:10Не ПВО и не инфраструктура. Суздальцев о том, почему Россия не бьет по центру принятия решений
13:49У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
13:29Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
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