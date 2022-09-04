"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства - 04.09.2022 Украина.ру
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"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства - 04.09.2022 Украина.ру
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
Британцы вынуждены выживать в условиях резко подскочивших цен, в то время как россияне "доверху загружают свои тележки продуктами", написал в материале для The SUN журналист Билл Стюарт
2022-09-04T18:58
2022-09-04T18:58
новости
санкции
великобритания
продукт
цены
топливо
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Он также сравнил британские цены с российскими, отметив, что последние, напротив, пошли на спад за последние полугодие.Наиболее болезненной статьей расходов для британцев Стюарт назвал коммунальные платежи. Аналогичные проблемы переживают также поддержавшие антироссийские санкции Италия, Германия и Польша.
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новости, санкции, великобритания, продукт, цены, топливо
Новости, Санкции, Великобритания, продукт, цены, топливо

"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства

18:58 04.09.2022
 
© pixabay.comовощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
овощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
© pixabay.com
Читать в
Британцы вынуждены выживать в условиях резко подскочивших цен, в то время как россияне "доверху загружают свои тележки продуктами", написал в материале для The SUN журналист Билл Стюарт

В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как кризис на Украине и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены

Он также сравнил британские цены с российскими, отметив, что последние, напротив, пошли на спад за последние полугодие.
Наиболее болезненной статьей расходов для британцев Стюарт назвал коммунальные платежи. Аналогичные проблемы переживают также поддержавшие антироссийские санкции Италия, Германия и Польша.
Глава партии Лига Севера Маттео Сальвини на пресс-конференции в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
18:49
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциямиВласти Евросоюза должны возместить Италии потери, связанные с антироссийскими санкциями, заявил 4 сентября лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини телеканалу RTL
 
НовостиСанкцииВеликобританияпродуктценытопливо
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине
18:58"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
18:49Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
18:02Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
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