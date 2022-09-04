"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства

В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как кризис на Украине и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены