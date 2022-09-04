https://ukraina.ru/20220904/1038435281.html
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства - 04.09.2022 Украина.ру
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
Британцы вынуждены выживать в условиях резко подскочивших цен, в то время как россияне "доверху загружают свои тележки продуктами", написал в материале для The SUN журналист Билл Стюарт
2022-09-04T18:58
2022-09-04T18:58
2022-09-04T18:58
новости
санкции
великобритания
продукт
цены
топливо
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Он также сравнил британские цены с российскими, отметив, что последние, напротив, пошли на спад за последние полугодие.Наиболее болезненной статьей расходов для британцев Стюарт назвал коммунальные платежи. Аналогичные проблемы переживают также поддержавшие антироссийские санкции Италия, Германия и Польша.
https://ukraina.ru/20220904/1038435166.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, великобритания, продукт, цены, топливо
Новости, Санкции, Великобритания, продукт, цены, топливо
"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
Британцы вынуждены выживать в условиях резко подскочивших цен, в то время как россияне "доверху загружают свои тележки продуктами", написал в материале для The SUN журналист Билл Стюарт