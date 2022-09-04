Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР - 04.09.2022 Украина.ру
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Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР - 04.09.2022 Украина.ру
Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
Второй корпус ЛНР и отряд спецназначения "Ахмат" начали масштабное наступление в ДНР, сообщает в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 4 сентября
2022-09-04T18:02
2022-09-04T18:02
новости
рамзан кадыров
наступление
днр
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По его информации, союзные войска продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.По словам Кадырова, российским и луганским военным предстоит "очистить" 60 километров территории.
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новости, рамзан кадыров, наступление, днр
Новости, Рамзан Кадыров, наступление, ДНР

Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР

18:02 04.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКадыров
Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Второй корпус ЛНР и отряд спецназначения "Ахмат" начали масштабное наступление в ДНР, сообщает в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 4 сентября
По его информации, союзные войска продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.
Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану, окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно.
По словам Кадырова, российским и луганским военным предстоит "очистить" 60 километров территории.
Владимир Евсеев интервью
2 сентября, 07:15
Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
 
НовостиРамзан КадыровнаступлениеДНР
 
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Заголовок открываемого материала
18:02Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
17:52Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
17:38Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
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16:16Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ
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