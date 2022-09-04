https://ukraina.ru/20220904/1038434954.html
Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР - 04.09.2022 Украина.ру
Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
Второй корпус ЛНР и отряд спецназначения "Ахмат" начали масштабное наступление в ДНР, сообщает в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 4 сентября
2022-09-04T18:02
2022-09-04T18:02
2022-09-04T18:02
новости
рамзан кадыров
наступление
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/66/1033476643_0:269:2687:1780_1920x0_80_0_0_33bac5b9ed462a1871117f505c3eb71b.jpg.webp
По его информации, союзные войска продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.По словам Кадырова, российским и луганским военным предстоит "очистить" 60 километров территории.
https://ukraina.ru/20220902/1038353658.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/66/1033476643_0:17:2687:2032_1920x0_80_0_0_9a5cd36013a7b117445585ec22edb0db.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рамзан кадыров, наступление, днр
Новости, Рамзан Кадыров, наступление, ДНР
Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
Второй корпус ЛНР и отряд спецназначения "Ахмат" начали масштабное наступление в ДНР, сообщает в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 4 сентября
По его информации, союзные войска продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северска.
Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану, окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно.
По словам Кадырова, российским и луганским военным предстоит "очистить" 60 километров территории.