Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом - 04.09.2022 Украина.ру
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Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом - 04.09.2022 Украина.ру
Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
Предметом диалога меду Москвой и Киевом может быть только выполнение условий России, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября
2022-09-04T17:52
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новости
переговоры
киев
песков
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Журналист задал ему вопрос, есть ли России, о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после всех его заявлений.Кроме того, он добавил, что условия Москвы, безусловно, остаются прежними.На днях бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде" рассказал, что лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, переговоры, киев, песков
Новости, переговоры, Киев, Песков

Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом

17:52 04.09.2022 (обновлено: 18:03 04.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Предметом диалога меду Москвой и Киевом может быть только выполнение условий России, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября
Конечно - о том, как будут выполняться наши условия.
Журналист задал ему вопрос, есть ли России, о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после всех его заявлений.
Кроме того, он добавил, что условия Москвы, безусловно, остаются прежними.
На днях бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде" рассказал, что лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 05:00
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
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