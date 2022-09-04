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Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом - 04.09.2022 Украина.ру
Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
Предметом диалога меду Москвой и Киевом может быть только выполнение условий России, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября
2022-09-04T17:52
2022-09-04T17:52
2022-09-04T18:03
новости
переговоры
киев
песков
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Журналист задал ему вопрос, есть ли России, о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после всех его заявлений.Кроме того, он добавил, что условия Москвы, безусловно, остаются прежними.На днях бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде" рассказал, что лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, переговоры, киев, песков
Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
17:52 04.09.2022 (обновлено: 18:03 04.09.2022)
Предметом диалога меду Москвой и Киевом может быть только выполнение условий России, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября
Конечно - о том, как будут выполняться наши условия.
Журналист задал ему вопрос, есть ли России, о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после всех его заявлений.
Кроме того, он добавил, что условия Москвы, безусловно, остаются прежними.
На днях бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде" рассказал, что лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы.