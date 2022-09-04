Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
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Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале мэр город Алексей Кулемзин 4 сентября
2022-09-04T17:38
2022-09-04T17:38
новости
обстрелы
донецк
раненые
мирные жители
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Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ обстреляли Донецк трижды в течении получаса. Накануне ночью украинская армия применила снаряды натовского калибра.Также штаб обороны ДНР утром в воскресенье сообщил об обстреле Кировского района города и ранении еще одного мирного жителя, мужчины 1958 года рождения.Накануне в субботу огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы.
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новости, обстрелы, донецк, раненые, мирные жители
Новости, обстрелы, Донецк, раненые, мирные жители

Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

17:38 04.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ посетили поселок Спартак в Донецкой области
Представители ОБСЕ посетили поселок Спартак в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале мэр город Алексей Кулемзин 4 сентября
В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ обстреляли Донецк трижды в течении получаса. Накануне ночью украинская армия применила снаряды натовского калибра.
Также штаб обороны ДНР утром в воскресенье сообщил об обстреле Кировского района города и ранении еще одного мирного жителя, мужчины 1958 года рождения.
Накануне в субботу огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы.
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