https://ukraina.ru/20220904/1038434477.html

Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру

Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале мэр город Алексей Кулемзин 4 сентября

2022-09-04T17:38

2022-09-04T17:38

2022-09-04T17:38

новости

обстрелы

донецк

раненые

мирные жители

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Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ обстреляли Донецк трижды в течении получаса. Накануне ночью украинская армия применила снаряды натовского калибра.Также штаб обороны ДНР утром в воскресенье сообщил об обстреле Кировского района города и ранении еще одного мирного жителя, мужчины 1958 года рождения.Накануне в субботу огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы.

https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html

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новости, обстрелы, донецк, раненые, мирные жители