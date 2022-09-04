https://ukraina.ru/20220904/1038434477.html
Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале мэр город Алексей Кулемзин 4 сентября
2022-09-04T17:38
2022-09-04T17:38
2022-09-04T17:38
новости
обстрелы
донецк
раненые
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101499/52/1014995282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8668ee77653bcb3686820920210e3cc.jpg
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ обстреляли Донецк трижды в течении получаса. Накануне ночью украинская армия применила снаряды натовского калибра.Также штаб обороны ДНР утром в воскресенье сообщил об обстреле Кировского района города и ранении еще одного мирного жителя, мужчины 1958 года рождения.Накануне в субботу огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы.
https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101499/52/1014995282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b4696f4ddad158308eaed1d09815b5d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, донецк, раненые, мирные жители
Новости, обстрелы, Донецк, раненые, мирные жители
Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщает в своем Telegram-канале мэр город Алексей Кулемзин 4 сентября
В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ обстреляли Донецк трижды в течении получаса. Накануне ночью украинская армия применила снаряды натовского калибра.
Также штаб обороны ДНР утром в воскресенье сообщил об обстреле Кировского района города и ранении еще одного мирного жителя, мужчины 1958 года рождения.
Накануне в субботу огнём украинской артиллерии было повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы.