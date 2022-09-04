https://ukraina.ru/20220904/1038433645.html

С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье

С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье - 04.09.2022 Украина.ру

С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье

Президент Франции Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп в Румынию. Сейчас там около 500 французских военнослужащих, он хочет нарастить группировку до двух-трех тысяч. Это только французы, но там есть и другие союзники по НАТО, рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру

2022-09-04T16:45

2022-09-04T16:45

2022-09-04T16:46

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В тот момент, когда мы будем выходить на Одессу, возможен вариант, что Румыния двинет войска через Молдавию вместе со всем контингентом НАТО, который будет придан румынскому основному ядру, отметил эксперт.В приднестровском селе Колбасне находится большое количество боеприпасов, которые нужны украинской армии, потому что она израсходовала свои боеприпасы. А натовцы решили пока придержать поставку тяжелых вооружений и возобновления широкомасштабной поставки боеприпасов. Поэтому Колбасна может оказаться в центре авантюры, заключил собеседник издания.

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2022

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новости, всу, одесса, нато, румыния, молдавия, приднестровье