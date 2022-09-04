https://ukraina.ru/20220904/1038433645.html
С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье
С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье - 04.09.2022 Украина.ру
С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье
Президент Франции Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп в Румынию. Сейчас там около 500 французских военнослужащих, он хочет нарастить группировку до двух-трех тысяч. Это только французы, но там есть и другие союзники по НАТО, рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
2022-09-04T16:45
2022-09-04T16:45
2022-09-04T16:46
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молдавия
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В тот момент, когда мы будем выходить на Одессу, возможен вариант, что Румыния двинет войска через Молдавию вместе со всем контингентом НАТО, который будет придан румынскому основному ядру, отметил эксперт.В приднестровском селе Колбасне находится большое количество боеприпасов, которые нужны украинской армии, потому что она израсходовала свои боеприпасы. А натовцы решили пока придержать поставку тяжелых вооружений и возобновления широкомасштабной поставки боеприпасов. Поэтому Колбасна может оказаться в центре авантюры, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, одесса, нато, румыния, молдавия, приднестровье
Новости, ВСУ, Одесса, НАТО, Румыния, Молдавия, Приднестровье
С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье
16:45 04.09.2022 (обновлено: 16:46 04.09.2022)
Президент Франции Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп в Румынию. Сейчас там около 500 французских военнослужащих, он хочет нарастить группировку до двух-трех тысяч. Это только французы, но там есть и другие союзники по НАТО, рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
В тот момент, когда мы будем выходить на Одессу, возможен вариант, что Румыния двинет войска через Молдавию вместе со всем контингентом НАТО, который будет придан румынскому основному ядру, отметил эксперт.
"Там могут быть и французы, и другие европейские языки, как в эпоху гитлеризма. Я не могу этого не учитывать, потому что понимаю, что Румыния точит зубы давно на присоединение Молдовы к себе. Я знаю позицию Майи Санду, знаю, какая сейчас оголтелая русофобия в Молдавии", - указал Артамонов.
В приднестровском селе Колбасне находится большое количество боеприпасов, которые нужны украинской армии, потому что она израсходовала свои боеприпасы. А натовцы решили пока придержать поставку тяжелых вооружений и возобновления широкомасштабной поставки боеприпасов. Поэтому Колбасна может оказаться в центре авантюры, заключил собеседник издания.