https://ukraina.ru/20220904/1038433383.html

Чем Россия ответит на "холодный душ" ЕС? Камкин о запрете на выдачу виз

Чем Россия ответит на "холодный душ" ЕС? Камкин о запрете на выдачу виз - 04.09.2022 Украина.ру

Чем Россия ответит на "холодный душ" ЕС? Камкин о запрете на выдачу виз

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е.М. Примакова Александр Камкин в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 04.09.2022

2022-09-04T16:19

2022-09-04T16:19

2022-09-04T16:19

видео

визы

россия

бербок

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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е.М. Примакова Александр Камкин в эфире Украина.ру прокомментировал недавние заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, а также рассказал о возможном ответе Германии на требования репараций со стороны Польши: 00:42 - Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок: является ли это очередным примером русофобской одержимости?02:15 – Ожидать ли бунта среди граждан ФРГ?04:52 - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС ограничить выдачу виз российским студентам и туристам: удастся ли устроить "холодный душ" российскому обществу?05:58 – Страны ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам: почему мнения разделились? 07:26 - Почему Польша вдруг решила требовать репараций от Германии? 09:00 - Чем может ответить Берлин на требования поляков? 10:30 - Захочет ли Германия вернуть свои бывшие земли у польских границ? 12:08 – Как граждане европейских стран поменяют отношение к властям этой зимой? Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял это заявление, призвав ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, но удалось достичь политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима. #Камкин #Бербок #Лавров #МИД #Польша #репарации #Германия #земли #шенген #визы #Украина #Германия

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