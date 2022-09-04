https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html

Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентября

Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентября - 04.09.2022 Украина.ру

Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентября

Сотрудники "Спецтехэкспорта" пожаловались на своё начальство. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос легализации порно и эротики в стране. Украинская армия продолжает нести потери

2022-09-04T16:17

2022-09-04T16:17

2022-09-04T16:17

эксклюзив

хроники

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Письмо сотрудников "Спецтехэкспорта" президенту Украины Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову, генпрокурору Андрею Костину, министру обороны Алексею Резникову, начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову, главе СБУ Василию Малюку, директору ГБР Алексею Сухачёву, директору САП Александру Клименко и главе НАПК Александру Новикову опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий. В письме сотрудники госпредприятия жаловались на своего директора Евгения Ларина"Позорным является то, что с началом войны Евгений Ларин бросил предприятие и под предлогом международной деятельности 5 месяцев "протирает штаны" за границей в Испании. Кроме него, большинство директоров департаментов, управлений и отделов СТЭ ("Спецтехэкспорта" - Ред.) также выехали за границу вместе со своими семьями под предлогом служебных командировок, не зная даже иностранных языков. Просто отсиживаются 5 месяцев в командировках без срока возвращения. Остались на предприятии "смертные исполнители", а руководители с семьями воюют дистанционно, управляя предприятием сидя в барах за границей и в купленных там квартирах!" - негодовали сотрудники предприятия.Они назвали это неприемлемым и унизительным для них, тем более, начальники за "командировки" за границей получают большие суточные, составляющие $3-4 тыс. в месяц.При этом, как напомнили сотрудники, по Ларину возбуждён ряд уголовных производств по подозрению во взяточничестве."В коллективе уверены, что Ларина "прикрывает" Д.Шмыгаль и Е. (так в письме — Ред.) Ермак, чем Ларин, пребывая в нетрезвом состоянии, не единожды хвастался", - указано в письме.Кроме того, Ларина обвинили в "уничтожении самого амбициозного проекта по Перу касательно самолёта Ан-178"."Частые поездки Ларина в Перу стали только туристическими для него и его жены. А во время самой важной служебной поездки с другими представителями Ларин напился и, извините, описался (так оно на самом деле было) в европейском международном аэропорту, которого и в таком ужасном состоянии благодаря потугам консула Украины посадили всё-таки на самолёт в Перу", - указывалось в письме.В итоге в Перу с Лариным никто из первых лиц так и не встретился.Также сотрудники "Спецтехэкспорта" заподозрили, что реорганизация, благодаря которой предприятие передали в ГУР, являлось попыткой оставить Ларина в должности — ранее в Минобороны уже хотели уволить директора предприятия.В конце письма сотрудники просили разобраться с руководством предприятия.Тем временем президент Украины решил разобраться с другой проблемой.Порно и эротикаПрезидент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализацию эротики и порно в стране. Петицию зарегистрировали на сайте Офиса президента 4 июля. Свыше 25 тыс. голосов она набрала в начале августа.По словам Зеленского, правовые основы защиты общества от распространения продукции, негативно влияющей на общественную мораль, установлены законом Украины "О защите общественной морали".Согласно закону Кабмин обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мероприятий сексуального характера, координирует и контролирует деятельность ведомств в этой сфере."Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить проработать в соответствии с компетенцией поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — заявил Зеленский.В конце марта украинки с помощью обнаженных фотографий собрали 5 млн грн. (около 15 млн руб. по курсу того времени — Ред.) на армию. Движение получило название "Теронлифанс" Оnlyfans,по названию популярного сервиса, где продаются фото и видео, а также по названию Теробороны. В конце июня сообщалось, что девушки с сервиса собрали уже 21 млн грн (около 42 млн руб. по курсу того времени — Ред.)."Один млн грн (около 2 млн руб. - Ред.). Это кому-то из наших старших (основательниц движения — Ред.) отправляли", - рассказала о самом крупном разовом пожертвовании участница движения по имени Светлана и в интервью бывшему луганскому прокурору Сергею Иванову.Между тем в СМИ уже появлялись новости, что полиция следит за девушками, которые продают свои обнажённые фото. Сотрудники правоохранительных органов даже покупают такие снимки для поиска состава преступления.Потери УкраиныНа брифинге 4 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - сообщил Конашенков.В районе населённого пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины."Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - указал представитель Минобороны РФ.В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков, отметил Конашенков. Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины."В районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", - заявил Конашенков.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки Донецкой Народной Республики, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах", - рассказал представитель Минобороны России.Были уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики, Никольское и Малиновка Запорожской области."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты "HARM" производства США в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – "HIMARS" и три – "Ольха", - отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолётов, 151 вертолёт, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники.Кроме того, Конашенков заявил, что несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы."3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - заявил представитель Минобороны.По словам Конашенкова, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остаётся в норме.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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